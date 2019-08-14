Прогноз редакции на матч Шинник — Енисей

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«Шинник» — «Енисей». Прогноз на матч 14 августа. Чемпионат России
Наш прогноз на матч «Шинник» — «Енисей», который состоится 14 августа. Команды достаточно редко побеждают в последнее время, кто одержит верх сегодня?
Шинник
«Шинник» в этом году начал сезон с трех побед, но затем немного притормозил и откатился на восьмую строчку, хотя способен бороться за место в стыках, по многим прогнозам. В прошлой выездной игре ярославцы штурмовали ворота «Текстильщика» (1:1), только вот все равно потеряли потенциальные очки.
Опытнейший Эльдар Назмутдинов забил в текущем розыгрыше пять раз и является главным снайпером команды.
Шинник — Енисей 14 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров
О матче
«Шинник» подходит к этой встрече в статусе явного фаворита поединка – котировки на победу хозяев около 1,9. «Енисей», который еще в прошлом сезоне выступал РПЛ, провалил старт сезона ФНЛ и закономерно занимает место в зоне вылета. Букмекеры считают красноярцев аутсайдерами в этом матче – коэффициент на успех гостей около 4.
Результаты при подобных коэффициентах
При схожей линии «Шинник» в текущем сезоне ФНЛ на своем поле делил очки с «Армавиром» (1:1) и проиграл «Авангарду» (1:3). «Енисей» при похожих котировках на выезде еще не играл.
Статистика для ставок
В 4 из 5 последних личных встречах в ФНЛ футболисты «Шинника» становились авторами первого гола в матче. Вероятно, что и в предстоящей игре ярославцы откроют счет, а коэффициент на такое событие около 1,7.
В 3 предыдущих очных матчах в ФНЛ на поле «Шинника» гол ярославской команды случался до перерыва. Пари на такой исход в ближайшей игре оценивается котировкой в районе 2.
Стоит отметить, что в 5 из 7 последних очных противостояниях в ФНЛ команды не подавали более 8 угловых за игру. Стоит рассчитывать, что и в этом матче сыграет ставка на такое количество стандартов с угла поля.
В Ярославле ожидается любопытный поединок двух приличных команд, которые давно не выигрывали: “Шинник” после мощнейшего старта уже 4 игры остается без побед, а спикировавший напрямую из РПЛ “Енисей” не догадался смягчить падение, и продолжает барахтаться на самом дне. Впрочем, имеем в виду, что сие положение относительно: таблица по-прежнему невероятно плотна, так что расстояние от глубокого подвала до относительно комфортной середины может измеряться несерьезными одним-двумя зачетными пунктами.
“Шинник” (4-4-2): Яшин — Первушин, Щербаков, Цховребов, Кожемякин — Эктов, Дроздов, Визнович, Алейников — Низамутдинов, Самодин
Не сыграют: —
“Енисей” (4-2-3-1): Филиппов — Гарбуз, Гасанов, Рожков, Савичев — Зотов, Комков — Раздорских, Харитонов, Саркисов — Делькин
Не сыграют: Хубулов
Итак, “Шинник” в явном кризисе: 2 очка за 3 тура. Правда, подобные характеристики достаточно относительны, ведь что тогда говорить о “Енисее” — команда вовсе не может победить с первого тура. Именно результат, к которому причастен ярославский клуб (ничья с “Текстильщиком”) вновь опустил коллектив Александра Алексеева на 20-ю строчку.
При этом стоит отметить: покинуть не только последнее место, но и вылета зону вылета команде из Красноярска при определенных раскладах способен помочь даже один набранный балл. Для “медведей”, в свою очередь, этот поединок — повод не только реабилитироваться в глазах болельщиков, но и возобновить погоню за группой лидеров.
Прогнозируем победу хозяев за коэффициент 1.86 от сайта “Париматч”.
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