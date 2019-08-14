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Прогноз Торпедо Москва — Авангард Курск (14.08.19), ставки и коэффициенты

«Торпедо» — «Авангард». 14.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. ФНЛ. 8-й тур.

«Торпедо» (Москва) — «Авангард» (Курск).

Стадион: им. Э.А. Стрельцова, Москва. 14.08.2019. 19:30 (МСК).

Судья: Ян Бобровский

Московское «Торпедо», занимающее третью строчку перед 8-м туром ФНЛ, постарается доказать в игре с крепким соперником, что удачный старт сезона не был случайностью.

Форма «Торпедо»

«Торпедо» входит в группу лидеров, отставая на одно очко от первой строчки, что для команды, которая вернулась в ФНЛ в нынешнем сезоне из ПФЛ, отличный результат. Проигрыш в Нижнем Новгороде абсолютно не смутил команду Сергея Игнашевича, и в следующих двух турах она набрала максимум очков.

На своем поле автозаводцы играют результативно и стабильно – в трех встречах, которые проходили в столице, они забивали по два мяча своему сопернику. Дважды этого оказывалось достаточно для победы, а вот в игре с «Мордовией» это принесло только ничейный результат.

Москвичи набрали хороший ход и должны набирать максимум очков в игре пусть и с крепким, но нестабильным соперником.

Форма «Авангарда»

Курский клуб минувший сезон закончил на восьмой строчке. Казалось бы, неплохой результат для середняка, но на самом деле «Авангард» до последнего претендовал на попадание в четверку, просто у команды не хватило сил на решающий финишный отрезок, который она откровенно провалила.



Старт нынешнего сезона для курчан выдался таким же неудачным, как и конец прошлого – 1 очко в 4 играх и 1 забитый мяч. При этом, два разгромных поражения – по 0:3 от «Химок» и «Ротора».

Ситуацию удалось исправить в последних трех турах, где команда добыла 7 очков. Несмотря на это, коллектив из Курска не отличается стабильной и яркой игрой. Сохранить свои ворота «сухими» удалось только в домашней игре с «Нефтехимиком». Выезд в столицу обещает быть трудным.

История встреч «Торпедо» и «Авангарда»

Команды сыграли между собой в общей сложности 7 матчей в различных турнирах. Обе выиграли по два поединка, еще три завершились вничью. Последний раз они пересекались в сезоне 2016/2017 в ПФЛ, когда в Курске победили гости со счетом 1:0, а в Москве была зафиксирована ничья 1:1.

Интересные факты о матче «Торпедо» — «Авангард»

В 4 из 5 последних очных встречах в ФНЛ «Авангард» не проигрывал;

В 4 последних очных встречах команды забивали не более двух голов.

Ставки и прогнозы на матч «Торпедо» – «Авангард»

«Торпедо» на старте сезона оставляет более целостное и приятное впечатление, чем соперник. К тому же, фактор своего поля также будет играть в их пользу. В качестве первой ставки порекомендуем чистую победу автозаводцев. БК «





Прогноз редакции на матч Торпедо — Авангард

Вечером в среду в Москве местное “Торпедо”, по итогам семи туров замыкающее тройку лидеров, сразится с середняком чемпионата — курским “Авангардом”. После двух матчей, ознаменованных очковыми потерями, “автозаводцы” сумели вернуться на победную тропу и одержали уже вторую победу кряду — во Владивостоке. Куряне, в свою очередь, продолжили серию без поражений, и сделали это не без приключений в веселом поединке с дублем “Спартака”. Также стоит отметить приличную результативность, которую в последних турах демонстрирует “Авангард”.

Ориентировочные составы на матч Торпедо — Авангард:

“Торпедо” (4-3-3): Кенякин — Багаев, Шоркин, Божин, Самсонов — Лях, Кертанов, Магаль — Рязанцев, И. Сергеев, Лебеденко

Не сыграют: Калошин

“Авангард” (4-4-2): Чагров — Никитин, Дашаев, Гоцук, Ковалев — Батюнин, Бреев, Чиркин, Григорьев — Федчук, Минаев

Не сыграют: —

Прогноз на матч Торпедо Москва — Авангард Курск:

Из всех побед, добытых в новом сезоне (а таковых в активе команды Игнашевича скопилось уже полдесятка), успех в гостевой игре с “Лучом” дался, пожалуй, наиболее тяжело. Хозяева, озлобленные серией неудач, вели игру и поджимали, но москвичи не просто выстояли, а даже забили под конец — центрбек Шоркин расстарался.

“Соловьиная” песня последнее время звучит бодро. В трех турах подопечные Искакова забили в 6 раз больше, чем в первых четырех. Само собой, пришел и результат. После двух побед домашнюю ничью со “Спартаком-2” можно расценить как неудачу, однако давайте отталкиваться от того, что “сине-белые” в этом поединке с огромным трудом спаслись — выручил суперсаб Каюмов.

“Торпедо” в столицы уже трижды подряд не смогло обыграть “Авангард”. Однако именно сейчас, как нам кажется, время пришло: П1 за 1.68.

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Торпедо Москва — Авангард 14 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Торпедо» является фаворитом предстоящего противостояния. Букмекеры оценивают вероятность победы хозяев коэффициентом около 1,9. «Авангард» — аутсайдер в ближайшем матче. Котировки на успех гостей находятся в районе 4,4.

Результаты при подобных коэффициентах

«Торпедо» при схожей линии в домашнем матче обыгрывало «Балтику» со счетом 2:0. «Авангард» при похожих котировках еще не играл.

Статистика для ставок

В 7 последних матчах в ФНЛ футболисты «Торпедо» становились авторами первого гола в матче. Стоит ожидать, что в этом поединке москвичи откроют счет, а пари на такое событие можно взять за коэффициент около 1,6.

В 5 последних матчах на домашней арене в ПФЛ и ФНЛ «Торпедо» забивало до перерыва. Логично рассмотреть ставку на гол команды в 1-м тайме с котировкой в районе 2.

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