Прогноз на матч «Атромитос» – «Легия» (14.08.2019)

Прогноз, ставки и коэффициенты Атромитос — Легия (14.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Атромитос — Легия (14.08.19)

Атромитос — Легия. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (14.08.2019)

Атромитос — Легия. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (14.08.2019)
Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Атромитос — Легия состоится в среду 14 августа в 19:00 (МСК) на стадионе Перистери.

Первый матч между этими командами завершился нулевой ничьей. В ответном поединке букмекеры отдают предпочтение Легии, которой нужно побеждать или рассчитывать на ничью при счете 1:1 и крупнее. Ничья с Атромтосом стала для польского клуба третьей подряд и во всех трех случаях фиксировался счет 0:0. В целом с начала сезона она провела семь официальных матчей, по три раза победив и сыграв вничью и потерпев только одно поражение. В Лиге Европы Легия не проигрывает в шести последних матчах — две победы и четыре ничьи. Кроме того, уже пять поединков кряду она не пропускает. В то же время из 17 предыдущих матчей турнира варшавяне выиграли лишь три и потерпели вдвое больше поражений, еще в восьми встречах сыграв вничью. В большей части встреч на данном отрезке — в 9 из 17, они не забивали ни одного гола. В гостях Легия не выигрывает в Лиге Европы в восьми последних матчах, по четыре раза проиграв и сыграв вничью. В этих восьми поединках она забила всего четыре гола и шесть раз оставалась без забитых голов вовсе.

Атромитос в этом сезоне провел только три матча и пока не проигрывал — две победы и одна ничья. В Лиге Европы его беспроигрышная серия насчитывает четыре матча. А из 12 предыдущих поединков турнира он выиграл половину и проиграл четыре раза. На своем поле грекам удалось победить только в двух из семи матчей в Лиге Европы при таком же количестве ничейных результатов и трех поражениях. Аналитики сайта считают, что и ответный матч между Атромитосом и Легией победителя не выявит и завершится вничью. При этом не исключено, что снова голов забито не будет. В данном случае выгодной окажется ставка на то, что минимум одна команда не забьет.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Атромитос — Легия:

Победа Атромитоса — 2.75, ничья — 3.16, победа Легии — 2.51.

Атромитос — Легия. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа):

Ничья в матче; минимум одна команда не забьет. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). На втором месте по популярности победа Легии 1:0 (коэффициент 8.00). Ставки на то, что минимум одна команда не забьет, принимаются с котировкой 2.08.

Атромитос — Легия 14 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит участие в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы и сыграет с победителем пары «Мидтьюлланн» — «Рейнджерс», а проигравший завершит своё выступление в еврокубках.

О матче

Первая встреча этой пары проходила в Польше и в ней командам не удалось забить ни одного гола (0:0). Греческий клуб сыграет на данной стадии в третий раз, при этом ранее пройти дальше команде удавалось лишь однажды. В прошлом году польская команда завершила своё участие в еврокубке именно на этой стадии. Чтобы проходить в следующий раунд обеим командам нужна победа, однако, при результативной ничьей дальше пройдёт «Легия». Счёт 0:0 в ответной встрече переведёт игру в дополнительное время. Предпочтение на проход в следующий раунд букмекеры отдают «Легии»: коэффициент на это событие около 1,5. Попадание «Атромитоса» в следующий раунд оценено котировками в районе 2,5. Фаворитом ответного встречи является клуб из Польши, на победу которого можно поставить примерно за 2,5. Успех греков в предстоящем матче можно взять почти за 2,9.

Статистика для ставок

В 11 последних матчах «Легии» в ЛЕ поляки забивали не более 1 гола 9 раз. Вероятно, это событие пройдёт и в ответной игре пары. Поставить на максимум 1 забитый мяч польской команды в предстоящей игре можно с примерным коэффициентом 1,5.

В этих же 11 последних матчах «Легии» в ЛЕ команды забивали не более 3 голов 10 раз. Данное событие сыграло и в 5 из 6 последних матчей «Атромитоса» в ЛЕ. Котировки на «Тотал меньше 3» располагаются в районе 1,3. 

Прогноз на матч «Атромитос» – «Легия» (14.08.2019)

Футбол. Лига Европы УЕФА. Квалификация. 
«Атромитос» (Греция) – «Легия» (Польша). 
Афины, 13.08.2019, «Перистери», 19:00 (МСК). 
Ответный матч. Первый матч – 0:0.

Варшавский клуб не сумел взломать оборону «Атромитоса» в первой игре. Посмотрим, удастся ли это сделать в ответной. Рассмотрим варианты ставок и прогнозы на предстоящий матч.

«Атромитос»: потенциал команды в атаке оценить не удалось

Во втором раунде квалификации, с которого, собственно, и стартовал «Атромитос», греки достаточно легко переиграли словацкий «Дунайска Стреда» (2:1, 3:2). Впрочем, переоценивать значение этого успеха не стоит – соперник достался не очень высокого уровня, даже по меркам чемпионата Словакии. В первой игре против «Легии» «Атромитос» не помышлял об атаке – статистика ударов по воротам составила 28:3, при 14:1 в створ, в пользу польского гранда. Отстоять 0:0, впрочем, удалось, и теперь греки имеют неплохие шансы на выход в следующий раунд. Рассмотрим прогноз и ставку на них в ответной игре?

«Легия»: трудности с реализацией – реальное препятствие

Варшавский клуб не пропустил в этой квалификации ни одного года в пяти матчах. 0:0 в гостях и 3:0 дома с гибралтарской «Европой», 1:0 дома и 0:0 на выезде с финским клубом «КуПС», теперь домашние 0:0 с «Атромитосом». Чтобы пройти в решающий раунд отбора, «Легии» нужно забивать на выезде, что ещё ни разу не удавалось в текущем розыгрыше. Как бы то ни было, но варшавяне значительно выше классом, так что ставка на них выглядит вполне разумно.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов 

В первой игре «Легия» имела гигантское игровое и территориальное преимущество, которое банально не смогла конвертировать в голы. Можно прогнозировать, что в ответной встрече поляки реализуют превосходство в классе. Ставка –

Прогноз на
матч
«Атромитос» ‒ «Легия» 14 августа

Содержание:

  • «Атромитос»
  • «Легия»
  • Надёжный прогноз на матч «Атромитос» ‒ «Легия»

Атромитос Афины

В первом матче в Польше Атромитос выстоял на нули. Хотя гоняла его Легия как хотела. 28 ударов нанесла по воротам! 14 из них в створ. Против 3 и 1 у греков. 66% игрового времени владела мячом.16 угловых подала! А забить не смотря на такое подавляющее преимущество «легионеры» так и не смогли. В Греции это сделать будет ещё сложнее.

Легия Варшава

Так вот не смотря на убийственное преимущество Легия забить гол в ворота Атромитоса не сумела. И особо тут удивляться не чему если копнуть чуть глубже. Она уже 3 матча подряд не забивает. Правда и не пропускает тоже. Одна из причин таких показателей — нет у «армейцев» острого, забивного форварда. Хорват Куленович ещё молод. 19 лет ему. В прошлом чемпионате всего 4 гола за 21 матч забил. Бразилец Луинтес в прошлом сезоне провел 17 матчей за португальский Авеш и не забивал ни разу. И за Легию уже 3 раза выходил на поле. Голов в его исполнении зрители пока не видели. Испанец Лопес забил в прошлом чемпионате 16 голов. За 36 матчей. Но это не так то уже и много. И на одном Лопесе как видим далеко не уедешь.

Прогноз

Чего ждать от предстоящего матча? Игры куда более осторожной в исполнении поляков. И такой же от греков. Рисковать сейчас не будут ни те ни другие. Напротив. Планомерно выжидать ошибку соперника будет стратегией обоих команд. Которой кстати может и не быть. Но если всё таки будет, то тот кому повезёт забить, про атаку забудет напрочь. А всей командой будет защищать свои ворота. Что и приведёт игру как и в прошлый раз к «низовому» исходу. Толковых форвардов нет ни у одних ни у других. А значит и ждать изобилия голов тут не стоит.

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