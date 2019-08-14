Прогноз на матч «Сабуртало» – «Арарат-Армения» (14.08.2019)

Прогноз Сабуртало Тбилиси — Арарат-Армения (14.08.19), ставки и коэффициенты

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Прогноз Сабуртало Тбилиси — Арарат-Армения (14.08.19), ставки и коэффициенты

Сабуртало Тбилиси

Сабуртало сумел в первом матче в Ереване одержать победу 2-1. Однако это ещё совсем не значит, что он уже прошел в следующий раунд. Опыта выступлений в еврокубкакх у его нет. Равно как и у соперника. Своё выступление на евроарене грузины начали ещё в лиге чемпионов. В своём 1м в истории матче в этом турнире, в Молдавии, Сабуртало неожиданно вынес Шериф 0-3. А потом через неделю уже дома проиграл, чуть не вылетев из турнира, 1-3. Вылетел он из его в следующем раунде проиграв Динамо Загреб и в гостях и дома. Так, что домашних побед у команды в еврокубках ещё не было. Зато 5 пропущенных мячей в 2х играх на своём поле уже есть.

Арарат-Армения

Армянскому клубу вообще меньше 2х лет от роду. Всё-таки Сабуртало лет на 20 старше. И тем не менее он уже дебютировал в лиге чемпионов. Да чуть не выбил оттуда чемпиона Швеции АИК. Обыграв его дома 2-1 и уступив на выезде 1-3. В первых своих матчах в истории в лиге Европы выиграл у гибралтарского Линкольна 2-0 дома и 1-2 на выезде. Как видим армяне забивали во всех без исключениях 5 матчах своего евкрокубкового похода.

Прогноз

У меня нет особых сомнений, что забьют и в Грузии. В пользу этого говорят следующие факты: деваться Арарату не куда. Для прохода дальше ему нужна победа. Без голов побед не бывает. Забивать он как видим умеет. После игры против Сабуртоло дома выиграл у Гандзасара 3-1. На авторитеты не смотрит. А Сабуртотало для его и не авторитет вовсе. Такой же дебютант на евроарене. Дебютант этот в обороне мягко говоря никакой. В 4х из 5ти матчей в Европе пропускал. В обоих домашних матчах пропускал. У себя дома в 21 игре чемпионата уже 26 голов тоже пропустил. Не сдержит он и настырную атаку армян. Но и в долгу не останется. В противовес своей дырявой обороне он может противопоставить агрессивную атаку. Тому же Арарату 2 гола в гостях забил. В своём чемпионате 38 голов забил. Забьёт и армянам. Гостям то одного гола мало для прохода. И рано или поздно они раскроются окончательно. И хотя бы 1 гол хозяева наверняка забьют. Вот на размене голами и предлагаю остановить тут свой выбор.

Преподнесет ли «Арарат» сюрприз в Грузии?


В ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы грузинский «Сабуртало» на своем поле примет армянский «Арарат-Армения». Встреча начнется в 19:00 по Москве. Прогноз на «Сабуртало» — «Арарат-Армения».


На этапе второй квалификации абсолютный дебютант евротурниров по всех статьям уступил хорватскому «Динамо» из Загреба: дома проиграли 0:2, а в гостях и того более — 0:3.


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В первом матче против нынешнего соперника в Лиге Европы подопечные Гиорги Чабришвили победили на выезде 2:1.


«Арарат-Армения»



Чемпион Армении начал свою еврокомпанию с первого раунда квалификации Лиги чемпионов, где уступил дорогу в следующий этап чемпиону Швеции АИКу.



На своей арене «Арарат» обыграл шведскую команду со счетом 2:1. Во многом эта виктория обусловлена ранним удалением у шведов.


В ответке АИК обыграл армян 3:1 и отправил клуб из Еревана в Лигу Европы.


На стадии второго квалификационного раунда ЛЕ коллектив дважды обыграл чемпиона Гибралтара «Линкольн Ред Импс».


В Армении «Арарат» победил со счетом 2:0, а в ответном поединке армяне выиграли немного скромнее — 2:1.


Прогноз



Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,2, тогда как успех гостей оценивается в 3,1, а ничья — в 3,5.



Рекомендуем ставить на то, что «Сабуртало» выиграет, и обе команды забьют за 4,0.

Прогноз на матч «Сабуртало» – «Арарат-Армения» (14.08.2019)

Футбол. Лига Европы УЕФА. Квалификация. 
«Сабуртало Тбилиси» (Грузия) – «Арарат-Армения» (Армения). 
Тбилиси, 14.08.2019, «Стадион им. Михаила Месхи», 19:00 (МСК). 
Ответный матч. Первый матч – 2:1.

В первой игре «Сабуртало» одержал выездную победу в Армении. Теперь «Арарату» для выхода в следующий раунд нужно выигрывать в 2 мяча. Рассмотрим варианты ставок и прогнозы на ответную встречу.

«Сабуртало»: команда близка к историческому достижению

Тбилисский «Сабуртало» принимает участие в еврокубковом турнире впервые в своей истории. В этом розыгрыше грузинский клуб уже совершил серьёзный прорыв, пройдя в первом раунде квалификации Лиги чемпионов молдавский «Шериф». Там всё решилось в первой встрече – «Сабуртало» выиграл 3:0 и даже поражение 1:3 в ответной встрече не помешало выходу в следующий круг. Из Лиги чемпионов «Сабуртало» был выбит загребским «Динамо», но теперь у команд неплохие шансы выйти в решающий раунд квалификации Лиги Европы. Для этого нужно не проиграть в 2 мяча «Арарат-Армения» на своём поле. Такой запас позволяет дать прогноз и сделать ставку на успех команды из Грузии.

«Арарат-Армения»: дебют в любом случае удачен

Как и «Сабуртало», «Арарат» принимает участие в еврокубковых соревнованиях впервые в истории. Как чемпион Армении, «Арарат» стартовал с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, где не сумел справиться со шведским АИК, хотя и обыграв этот клуб 2:1 на своём поле (на выезде армяне уступили 1:3).

Во втором раунде квалификации Лиги Европы соперник был куда скромнее, гибралтарский «Линкольн» — «Арарат» выиграл обе встречи (2:0 дома и 2:1 на выезде). Поражение от «Сабуртало» на своём стадионе оставляет мало шансов на проход дальше. Впрочем, армянский клуб играет в очень остроатакующий футбол, так что вполне может отличиться в Тбилиси дважды. Ставки на такое развитие событий, по крайне мере, имеют право на существование.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов 

Ситуация перед ответной встречей заставляет клуб «Арарат-Армения» думать исключительно о нападении. Наверняка, гости сыграют в максимально открытый футбол, а значит ставка на «верх» вполне может пройти.

«Сабуртало Тбилиси» — «Арарат-Армения». Прогноз на матч 14 августа. Лига Европы УЕФА

Мой прогноз

«Арарат» проиграл на своем поле «Сабуртало», но сумеют ли армяне отыграться 14 августа – узнаете из нашего прогноза. Каким будет итог?
Сабуртало

«Сабуртало» стартовал в квалификации Лиги Чемпионов и даже смог пройти одного соперника – вопреки всем прогнозам, команда Георгия Чиабришвили довольно легко обыграла «Шериф». С загребским «Динамо» борьбы не вышло – хорваты выиграли 5:0 по сумме двух матчей и двинулись дальше. В гостях «Сабуртало» обыграло «Арарат» 2:1 и теперь грузинам нужно просто удержать преимущество.

Сабуртало — Арарат-Армения 14 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

У команд очень удачная сетка и победитель этой пары может спокойно попасть в осеннюю часть Лиги Европы. В раунде плей-офф к групповому этапу предстоит встретиться с сильнейшим в паре люксембургского «Дюделанжа» и эстонского «Нымме Калью». Скорее всего, это будет представитель Бенилюкса, который в первом матче выиграл 3:1.

 

О матче

После выездной победы со счетом 2:1, букмекеры уже не сомневаются, кто пройдет далее и предлагают на проход «Сабуртало» коэффициенты ниже 1,2. Тем не менее, дебютировали грузины в еврокубках с выездной победы 3:0 над «Шерифом», а дома едва не проиграли с таким же счетом. Так что у армян шанс выйти в раунд плей-офф есть и взять такое событие можно с кэфом около 6,3. Фаворитом матча является тбилисский клуб, и их победа оценивается показателем примерно 2. На выигрыш ереванцев предлагается кэф приблизительно 1,9. Чтобы выиграть в двухматчевом противостоянии, «Арарату-Армении» необходимо выигрывать с разницей в 2 мяча. Также можно победить со счетом 2:1, но тогда путевку в следующий раунд придется завоевывать в дополнительное время или в серии пенальти.

 

Статистика для ставок

От игры стоит ожидать, как минимум, 4 желтых карты. Ставка «Тотал больше 3,5» сыграла 4 раза в 5 последних еврокубковых матчах «Сабуртало», а также во всех 3 предыдущих играх «Арарата-Армении» в обоих турнирах.

 

Во втором тайме, скорее всего, команды забьют 2 и более голов. Такой прогноз сыграл во всех 3 последних еврокубковых матчах грузин и трижды в 4 предыдущих играх армян. Кэф на такое пари находится в районе 2,1.

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