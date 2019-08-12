Прогноз редакции на матч Томь — Химки

Прогноз, ставки и коэффициенты Томь — Химки (14.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Томь — Химки (14.08.19)

«Томь» — «Химки». Прогноз на матч 14 августа. Чемпионат России

Мой прогноз

В восьмом туре чемпионата ФНЛ встретятся «Томь» и «Химки» 14 августа, мы предлагаем свой вариант прогноза. Гости не проигрывают в семи встречах кряду. Удастся ли продлить серию?
Томь

«Томь» в прошлом туре потерпела поражение от «Ротора» (0:1), который идет на второй строчке. Тем самым, «сибиряки» прервали серию из шести беспроигрышных матчей. Сейчас «томичи» располагаются на пятой позиции с 14 баллами в активе. На родной арене «зелено-белые» также действуют превосходно, проиграв лишь в одной из пяти встреч.

Нападающие Павел Киреенко и Максим Житнев забили пять мячей на двоих.

«Томь» — «Химки». Прогноз на матч 14 августа. Чемпионат России

Мой прогноз

В восьмом туре чемпионата ФНЛ встретятся «Томь» и «Химки» 14 августа, мы предлагаем свой вариант прогноза. Гости не проигрывают в семи встречах кряду. Удастся ли продлить серию?
Томь

«Томь» в прошлом туре потерпела поражение от «Ротора» (0:1), который идет на второй строчке. Тем самым, «сибиряки» прервали серию из шести беспроигрышных матчей. Сейчас «томичи» располагаются на пятой позиции с 14 баллами в активе. На родной арене «зелено-белые» также действуют превосходно, проиграв лишь в одной из пяти встреч.

Нападающие Павел Киреенко и Максим Житнев забили пять мячей на двоих.

Томь — Химки 14 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Томь» в предыдущем туре потерпела первое поражение в текущем сезоне ФНЛ. Томичи на своем поле уступили «Ротору» со счетом 0:1. В предстоящем поединке вероятность успеха хозяев оценивается коэффициентом около 2,8. «Химки» единолично возглавили турнирную таблицу первенства, благодаря разгромной победе над «Краснодаром-2» со счетом 3:0. Для подопечных Андрея Талалаева это стала 5 победа с крупным счетом в 7 прошедших матчах ФНЛ. Котировки на успех гостей в ближайшей встрече находятся в районе 2,4.

 

Результаты при подобных коэффициентах

Стоит отметить, что «Томь» при схожей линии проиграла на своем поле «Ротору» со счетом 0:1 в предыдущем туре ФНЛ. «Химки» же при похожих котировках на выезде делили очки с «Чертаново» (0:0).

 

Статистика для ставок

«Томь» забивала минимум 1 мяч в ворота «Химок» в 6 последних очных поединках команд в ФНЛ. Стоит присмотреться к ставке на гол томской команды и в ближайшем противостоянии за коэффициент около 1,4.

 

В 6 предыдущих личных встречах в ФНЛ на поле «Томи» хозяева открывали счет в матче. Можно ожидать, что и в этой игре футболисты томской команды станут авторами первого гола, а котировки на такой результат в районе 2,2.

 

В 4 из 5 предыдущих очных противостояний в ФНЛ команды не подавали более 10 угловых за игру. Вероятно, и в ближайшем поединке команд болельщиков ожидает такое же количество стандартов с угла поля.

 

Прогноз редакции на матч Томь — Химки

Не очень легко завидовать “Томи”: только-только состоялась тяжелая битва с “Ротором”, и сразу второй подряд центральный матч тура — теперь против “Химок”. Благо для томичей, обе встречи с лидерами-конкурентами они проводят у себя дома, так что хотя бы без дальних вояжей по необъятной матушке-России на этом отрезке обошлось. “Сибиряки” изрядно разочаровали содержанием и результатом игры против команды Меньщикова; но что тогда говорить о “Химках”? Атакующий задор первых туров сменился двумя довольно унылыми гостевыми ничьими. И матч в Томске — не самая легкая возможность вновь разжиться тремя выездными очками.

Ориентировочные составы на матч Томь — Химки:

“Томь” (4-2-3-1): Вавилин — Запрягаев, Эдиев, Шумских, Пенчиков — Шалаев, Талалай — Казанков, Калинский, Киреенко — Житнев

Не сыграют:

“Химки” (4-4-2): Лантратов — Тихий, Данилкин, Гапон, Филин — Полярус, Натфуллин, Трошечкин, Корян — Кухарчук, Скворцов

Не сыграют: С. Алиев

Прогноз на матч Томь — Химки:

Низкая зрелищность поединка против “Ротора” — это полбеды, в конце концов, это же ФНЛ. Но атакующая беспомощность “зелено-белых”, особенно во втором тайме — повод для беспокойства. “Красно-черные”, честно говоря, также испытывают проблемы в передней линии, особенно на контрасте с матчами июля. Простые цифры: в первых двух гостевых поединках команда Талалаева отличилась 9 раз, в двух следующих — лишь однажды.

Удивительна статистика встреч между этими командами: учитывая предположительно одинаковый уровень, слишком уж явное преимущество она рисует в пользу Томичей. “Томь” выиграла у “Химок” 9 последних матчей из 11-ти, причем без разницы — дома или в гостях, на уровне ФНЛ или в элите. Вооружившись коэффициентами “Париматч”, ставим на хозяев с форой (0) за 2.03.

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