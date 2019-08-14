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Содержание:
Этим летом Норвегию покинул российский игрок. Голкипер “Сарпсборга” Александр Васютин перешел в питерский “Зенит”, так как Андрей Лунев стал крайне нестабильным вратарем. Постоянные ошибки кипера сборной России заставили Сергея Семака подыскать кого-либо для конкуренции, а может быть, и для будущей замены. Для гостей этой встречи это тоже очень выгодная сделка, ведь россиянин им не особо помогал. В этом сезоне они уже пропустили 22 мяча и находятся в зоне вылета. С уходом одного из своих воротчиков вряд ли что-то изменится, а так хоть лишние деньги появились.
“Викинг” (4-5-1): Аустбо — Перейра, Викстоль, Хоув, Виват — Трипич, Ибрахим, Фридйонссон, Торстведт, Битики — Калльман
Не сыграют: Андерсон, Бжоршоль
“Сарпсборг” (3-4-3): Летелье — Наесс, Стралман, Эдегор — Томассен, Захариассен, Нильсен, Аскар — Линдсет, Ларсен, Хальворсен
Не сыграют: Хорн, Утвик
Какое воинственное название — “Викинг”! Но на поле футболисты хозяев не такие уж и бойцы, как те, в честь кого выбрали себе имя. Команда проигрывает уже три матча подряд, при этом забив за это время всего лишь два мяча. Благодаря удачному старту сезона, подопечные Бьярна Бернтсена находятся в середине турнирной таблицы и вряд ли опустятся ниже, так как сумели заделать серьезный гандикап от зоны неудачников. А вот “Сарпсборгу” необходимо выбираться со дна, поэтому мотивации у них будет побольше. Мы поверим в их заряженность на игру и поставим на П2 с коэффициентом 2,61
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