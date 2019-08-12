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Прогноз, ставки и коэффициенты Штруфф — Циципас (14.08.19)

Я.Штруфф

У Яна Леннарда идет отличный сезон, а оборотов он не снижает с мая. тем не менее таким соперникам на харде все же немец частенько проигрывает и учитывая накопившуюся усталость поражение от грека все таки читается. Ранее здесь в Цинциннати Штруфф на старте обыграл Карловича в хорошем боевом поединке, а здесь он также даст бой, но сам падет смертью храбрых. Все таки в своей атакующей стезе Циципас более разнообразен, а долго спасаться немец подачей не сможет.

С.Циципас

Стефанос в топ 10, но пока рывка на новый уровень от грека мы не видим. После сложного турнира в Вашингтоне его не хватило на Монреаль, а здесь в Цинциннати Стефанос уже должен быть свежее гораздо и на новенького немца то обыграть обязан. Мощная подача, хорошая агресссия на приеме и задней линии — вот те ключи, которые откроют для него двери следующий раунд, если он совсем игру не провалит, так что и по физике он соперника явно превосходит.

Прогноз

Ранее между собой соперники встречались трижды и только дважды в нынешнем сезоне. На земле в Барселоне, где Штруфф дошел до четвертьфинала он грека в 3 сетах обыграл, а вот на харде в Софии в зале сопернику пришлось уступить. Циципас разнообразен в розыгрышах и атакующей составляющей, свежее соперника и в такой ипостаси с таким кефом играть его поеду мы считаем верным выбором. Ян Леннард долго не продержится, хоть бой и даст.

Прогноз редакции на матч Штруфф — Циципас

Циципас занимает на данное время седьмое место в рейтинге теннисистов профессионалов, но последние игры разочаровывают болельщиков молодого греческого парня. За последние десять игр Стефанос проиграл пять раз. Конечно, может 21-летний теннисист устал и поэтому не показывал теннис должного уровня, но постоянно так играть нельзя, иначе можно покинуть десятку лучших теннисистов мира. Так что, на этот турнир у первой ракетки Греции настрой должен быть боевой.

Статистическое превью на матч Ян-Леннард Штруфф – Стефанос Циципас:

Циципас проиграл две игры подряд. На поражение греческого теннисиста можно поставить за 2,56

Штруфф проиграл три из пяти последних матчей. Очередное поражение немца оценивается в 1,54

Статистика личных встреч Ян-Леннарда Штруффа – Стефановса Циципаса:

Три очных противостояния зафиксировано между теннисистами. Циципас ведет 2-1

Прогноз на поединок Штруфф – Циципас:

Штруфф ожидаемо в верховом матче одолел 40-летнего Иво Карловича. Даже умудрился в первом сете взять брейк-поинт у хорватского теннисиста. Во втором круге Штруффу вновь не позавидуешь, ведь играть против него будет молодой, горячий, греческий теннисист, который жаждет ворваться в пятерку лучших в теннисе и непременно, с той игрой, которую он показывает это сделать, возможно. Наш прогноз: П2 за 1,54

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