Прогноз редакции на матч Нефтехимик — Ротор

Прогноз Нефтехимик — Ротор (14.08.19), ставки и коэффициенты

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Прогноз Нефтехимик — Ротор (14.08.19), ставки и коэффициенты

«Нефтехимик» — «Ротор». Прогноз на матч 14 августа. Чемпионат России

Мой прогноз

14 августа в восьмом туре чемпионата ФНЛ пройдет поединок между «Нефтехимиком» и «Ротором», на который мы предлагаем прогноз. Хозяева не побеждают на протяжении четырех встреч. Чем закончится это противостояние?
Нефтехимик

«Нефтехимик» в последнее время показывает ужасный результат, не побеждая на протяжении четырех матчей. Из-за этого клуб оказался на девятой строчке с девятью баллами. В родных стенах подопечные Юрия Уткульбаева действуют не лучшим образом, не победив в трех предыдущих играх.

Лучший бомбардир команды Денис Макаров отличился пять раз в этом сезоне.

Продолжит ли «Нефтехимик» забивать дома?


В среду, 14 августа, в восьмом туре перовой российской лиги нижнекамский «Нефтехимик» дома примет волгоградский «Ротор». Начало игры — 18:00 по мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Ротор».

«Нефтехимик»



«Нефтехимик», который по итогам прошлого сезона поднялся из второй лиги, в текущем розыгрыше ФНЛ после семи туров идет на девятом месте, имея на своем счету девять очков.


Нижнекамцы удачно стартовали в первом дивизионе, набрав в первых четырех турах восемь баллов — две победы и столько же ничейных результатов.



А вот в последних трех турах команда набрала всего лишь один пункт. Сперва «Нефтехимик» проиграл в Курске «Авангарду» (0:1) и дома «Текстильщику» (1:2), а в последнем туре в Красноярске сыграл вничью с «Енисеем» — 2:2.



Клуб из города Нижнекамск в трех домашних поединках еще не побеждал, дважды сыграв вничью и раз проиграв, забил три гола, а пропустил на один больше.


«Ротор»



«Ротор» закончил прошлый сезон в ФНЛ в середине турнирной таблицы, на 11-м месте. От зоны стыковых матчей он оказался на расстоянии четырех побед.



После семи туров текущего розыгрыша ФНЛ «сине-голубые» расположились на второй строке в турнирной таблице, имея в своем активе 16 пунктов и отстают от лидера на один балл.


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За минувшие три тура волгоградская команда набрала семь баллов, сыграв вничью на своей территории, но дважды победив в гостях. Мировая пришлась на игру с «Химками» (1:1), победы состоялись над «Краснодаром-2» и «Томью» (по 1:0).


В пяти выездных встречах текущего розыгрыша ФНЛ «Ротор» добыл четыре виктории при одном ничейном результате, разница мячей — 8:1.



Последний раз эти команды играли в ФНЛ между собой в сезоне 2013/14. И тогда «Нефтехимик» дома победил 2:1, а в Волгограде была ничья — 0:0.


Прогноз на «Нефтехимик» — «Ротор»



В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ротора» — 1.85, победа «Нефтехимика» — 4.40, ничья — 3.35.


«Нефтехимик» на своей территории еще не уходил с поля без забитого мяча. Прогнозируем, что и в этой встрече нижнекамцы забьют свой гол.

«Нефтехимик» — «Ротор». Прогноз на матч 14 августа. Чемпионат России

Мой прогноз

14 августа в восьмом туре чемпионата ФНЛ пройдет поединок между «Нефтехимиком» и «Ротором», на который мы предлагаем прогноз. Хозяева не побеждают на протяжении четырех встреч. Чем закончится это противостояние?
Нефтехимик

«Нефтехимик» в последнее время показывает ужасный результат, не побеждая на протяжении четырех матчей. Из-за этого клуб оказался на девятой строчке с девятью баллами. В родных стенах подопечные Юрия Уткульбаева действуют не лучшим образом, не победив в трех предыдущих играх.

Лучший бомбардир команды Денис Макаров отличился пять раз в этом сезоне.

Прогноз редакции на матч Нефтехимик — Ротор

Весьма любопытный матч ожидается в Нижнекамске: местный “Нефтехимик”, с первых же матчей в ФНЛ зарекомендоваший себя как зубастый, неуступчивый середняк, принимает одну из сильнейших команд дивизиона — волгоградский “Ротор”. Команда Игоря Меньщикова вправе считаться фаворитом: она набрала крутой ход, одержав две победы кряду, причем на чужих полях. “НХ”, в свою очередь, уже 4 тура обходится без побед — правда, яркую результативную ничью в Красноярске вполне можно записать им в актив.

Ориентировочные составы на матч Нефтехимик — Ротор:

“Нефтехимик” (4-4-2): Исупов — Ситдиков, Потапов, Куликов, Семенов — Хубаев, Петров, Макаров, Галиуллин — Уридия, Киреев

Не сыграют:

“Ротор” (4-4-2): Нестеренко — Пискунов, Хомуха, Байрыев, Ненахов — Султонов, Шарипов, Алейник, Горбунов — Муллин, Саная

Не сыграют:

Прогноз на матч Нефтехимик — Ротор:

“Нефтехимику” далеко не всегда удается добывать нужный результат (как это было, например, в первых матчах сезона), однако зрелищная. богатая моментами игра — это всегда хорошо. Именно таковым был поединок в Красноярске, где коллектив Уткульбаева вез “Енисею” два мяча, но не удержал преимущество. “Ротор”, в свою очередь, феерил на старте, однако в последние недели изрядно поскучнел: лишь 3 забитых и 2 пропущенных в четырех поединках.

Куда важнее вот что: “сине-голубые” два последних матча выиграли на выезде с минимальным счетом. И вообще, “ротора” уже успели добыть 12 очков в 5 гостевых встречах — шикарный результат. “Нефтехимик”, кстати говоря, в прошлом сезоне выиграл абсолютно все домашние матчи в чемпионате. Правда, в чемпионате ФНЛ.

Пользуемся предложениями “Париматча” и делаем ставку на чистую победу гостей за коэффициент 1.88.

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Нефтехимик — Ротор 14 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Нефтехимик» букмекеры считают явным аутсайдером предстоящего противостояния – котировки на успех хозяев в районе 4,3. «Ротор» благодаря победе в предыдущем туре над «Томью» со счетом 1:0, поднялся на 2-ю строчку турнирной таблицы ФНЛ. Победу гостей в этой игре можно взять за примерный коэффициент 1,9.

 

Статистика для ставок

Возможно, «Нефтехимику» удастся забить гол в ворота своего оппонента. Команда забивала минимум 1 мяч в 12 последних играх в ФНЛ и ПФЛ в статусе хозяина встречи. Котировки на такое событие в этой игре в районе 1,7.

 

«Ротрор» же хоть и находится в хорошей форме в последнее время испытывает проблемы с результативностью. В 4 последних матчах в ФНЛ волгоградцы не забивали больше 1 мяча. Пари на такой результат в предстоящем поединке, оценивается букмекерами коэффициентом около 1,7.

 

Ставки на игроков

Сразу три футболиста лидируют в гонке лучших бомбардиров ФНЛ с 5 мячами в активе. Среди них полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров. Можно ожидать, что и в ближайшей встрече игрок продолжит свою голевую активность. 

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