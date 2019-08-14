Прогноз от наших экспертов

«Нисикори» — «Нисиока». 14.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Нисикори — Нисиока

Кажется, Нисиока возвращается в большую игру, так как провел три потрясающих матча подряд. Сперва под выстрелы японца попал Миллман, затем досталось Соузе, а в предыдущем раунде пострадал Томпсон. Довольно внушительный список жертв на старте первенства, а ведь это только начало. Во втором круге основы Есихито пересечется со своими соотечественником Нисикори, но Кей уже давненько не зажигал, как умеет. Хотя, на этом первенстве он посеян под шестым номером, но мы не верим, что это поможет ему выжить после этой битвы.

Статистическое превью на матч Кей Нисикори — Есихито Нисиока:

За последние 5 матчей Нисиокри проиграл два раза. Поставить на поражение Кея можно с коэффициентом 3,30

Последние 2 победы Нисиока одержал со счетом 2:1. Поставить на победу Есихито со счетом 2:1 можно за 7,90

Статистика личных встреч Кея Нисикори и Есихито Нисиоки:

Ранее теннисисты не встречались

Прогноз на матч Нисикори — Нисиока:

В обновленном рейтинге ATP Нисикори все еще идет на пятом месте, но близится тот час, когда он скатится ближе к десятке. Последние результаты Кея не могут радовать, поэтому падение в таблице лучших теннисистов мира ожидается также скоро, как и конец лета. Поражение от Нисиоки лишь придаст этому скорости. На предыдущем первенстве в Монреале Нисикори вылетел в первом же раунде от Ришара Гаске, что мы прогнозируем увидеть и в Цинциннати. Поэтому рекомендуем поставить на П2 с коэффициентом 3,30

Сделать ставку без риска

Повторить



Читайте также: