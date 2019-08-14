Прогноз редакции на матч Нисикори — Нисиока

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Кажется, Нисиока возвращается в большую игру, так как провел три потрясающих матча подряд. Сперва под выстрелы японца попал Миллман, затем досталось Соузе, а в предыдущем раунде пострадал Томпсон. Довольно внушительный список жертв на старте первенства, а ведь это только начало. Во втором круге основы Есихито пересечется со своими соотечественником Нисикори, но Кей уже давненько не зажигал, как умеет. Хотя, на этом первенстве он посеян под шестым номером, но мы не верим, что это поможет ему выжить после этой битвы.
За последние 5 матчей Нисиокри проиграл два раза. Поставить на поражение Кея можно с коэффициентом 3,30
Последние 2 победы Нисиока одержал со счетом 2:1. Поставить на победу Есихито со счетом 2:1 можно за 7,90
Ранее теннисисты не встречались
В обновленном рейтинге ATP Нисикори все еще идет на пятом месте, но близится тот час, когда он скатится ближе к десятке. Последние результаты Кея не могут радовать, поэтому падение в таблице лучших теннисистов мира ожидается также скоро, как и конец лета. Поражение от Нисиоки лишь придаст этому скорости. На предыдущем первенстве в Монреале Нисикори вылетел в первом же раунде от Ришара Гаске, что мы прогнозируем увидеть и в Цинциннати. Поэтому рекомендуем поставить на П2 с коэффициентом 3,30
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