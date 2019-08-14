Прогноз Де Минаур — Опелка (14.08.19), ставки и коэффициенты

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Прогноз Де Минаур — Опелка (14.08.19), ставки и коэффициенты

А.Де Минаур

Сильный и самое главное стабильный игрок на харде, хорошо играет на задней линии есть неплохой прием, проиграл сказать что сейчас у него хорошая форма я не могу и поэтому не даю на него чистую победу , возьмём тотал больше

Р.Опелка

Опелка — высокий игрок с очень хорошей подачей, игра на задней линии оставляет желать лучшего, играет чисто из за своей подачи на длинных розыгрышах делает очень много ошибок и поэтому не даю его чистую победу не уверен я что он сможет брейкануть Австралийца , ставим тб и побеждаем

Прогноз

Из выше всего сказанного могу сказать что оба игрока не в лучшей своей форме но подачу свою держать должны, думаю будет очень мало брейков и затяжных розыгрышей, много эйсов от оплеки и хорошая игра на задней линии от де минаура, наблюдая за опелкой с начала турнира в цициннати видел у него только подачу, если же после подачи игрок возвращает мяч обратно в корт оплеки в большинстве случаев происходит ошибка от Райли , думаю тут будет 2 сета в пользу же минаура но со счетом где-то 7:5 7:6 или 7:6 7:6 сложно выигрывать без брейков всем удачи

Прогноз на матч Де Минаур – Опелка

Рассмотрю теннисный поединок в США. Цинциннати.

Будут играть Алекс Де Минуар из Австралии и Рейлли Опелка из США.

Спортсмены уже выигрывали турниры в этом году, поэтому здесь поддавков не должно быть, только уверенная игра каждого теннисиста. Не думаю, что Алекс Де Минуар проиграет 1/16 турнира, и судя по очным встречам минуар уже дважды обыгрывал Опелку, другой фактор, что Опелка играет на Родине, так что неизвестно что случится, но надеюсь на более сильного и опытного на харде Минуара. 

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