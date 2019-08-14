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«Александрова» — «Халеп». 14.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Александрова — Халеп



Чем сложны матчи крупных турниров для игроков не из топ-30? В первую очередь тем, что уже в первых-вторых кругах им приходиться играть против соперниц из топ-10, а то и топ-5. Еще не вошел в турнир, не привык к отскоку мяча, да может даже к новому климату, а уже надо показать свой максимум, чтобы только получить небольшой шанс на того, чтобы побороться с явным фаворитом. С другой стороны, все в равных условиях. Жаловаться нет причин. Екатерина Александрова сейчас тоже в хорошей форме, как и Симона Халеп. Матч не будет быстрым. Выноса в одну сторону явно не намечается.

Статистическое превью на матч Екатерина Александрова — Симона Халеп:

Симона Халеп последние девять из десяти своих матчей выиграла. Поставить на её поражение от Александровой можно за 3,48.

Екатерина Александрова последние три из четырех своих матчей завершила на ТМ 20,5. Поставить на ТМ 20,5 и в этом матче можно за 1,90.

Статистика личных встреч Екатерина Александрова — Симона Халеп:

Девушки ранее не встречались на корте.

Прогноз на поединок Александрова — Халеп:

По поводу Симоны Халеп всё ясно. Она сейчас находится в отличной форме, а главное на позитиве после титула на Уимблдоне, возвращения старого тренера в ее команду, который и стал главной причиной успехов румынки. Однако и у Александровой есть хорошие моменты в последние месяцы, главный из которых — достойная борьба против Серены неделю назада в Торонто 5-7, 4-6. Здесь в первом круге она разобралась с Карлой Суарес-Наварро в двух сетах. Халеп легко не будет. Наш прогноз — ТБ 20,5 за 1.90.

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Прогноз на матч Александрова – Халеп

Здравствуйте. Тут такое дело): Симона в Торонто после проигрыша первого сета Бузковой — снялась из-за своей вечной проблемы — ахилового сухожилия, я думаю она могла продолжить конечно и могла победить приложив максимум усилий, но зачем ей это перед ЮС Опен?) В Цинцинате Александрова разгромила Карлу Суарес Наваро в двух сетах, в Торонто в 1/8 проиграла Серене 7:5 6:4(вроде), Симона в Цинцинате отметила, что чуствует себя хорошо, но тем-не-менее она намерена пройти дальше на ЮС Опен, а не рвать себе одно место вместе с сухожилием своим, чтобы выносить всех в Цинцинате) Тем более первый раз встретяться они, пока Симона подстроиться, разбегается.. Мне кажется стиль игры Александровой будет не совсем удобен Симоне..)

Футбол, Лига Европы УЕФА:

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Е.Александрова

Екатерина уверенно справилась с Суарес Наварро, тем не менее наша теннисистка воспользовалась тем что у испанки все таки нелады с здоровьем и та игра очень нехотя и медленно, не в своем стиле. Тем не менее следующая соперница россиянки не в пример быстрее и сильнее, так что здесь уже у самой Александровой должны возникнуть проблемы. С Симоной россиянке будет тяжело и мы здесь будем играть от фаворита

С.Халеп

Симона пока что не слишком отошла от победы в Уимблдоне, что видно было в Канаде, тем не менее после Торонто она должна чувствовать себя гораздо лучше поскольку игровой тонус все таки румынка получила, да и время подготовиться к Цинциннати у нее было, да и соперница на старте не выглядит грозно. За счет класса, мастерства и более стабильной игры на задней линии здесь жду уверенной победы от Халеп.

Прогноз

Ранее между собой девушки на корте не пересекались. Напомню, что в Канаде румынка снялась в матче против Бузковой из за повреждения, но больше просто напоминало, что она не в форме и плохо себя чувствует. Времени прошло достаточно и наверняка все свои силы румынка восстановила. У Кати не было проблем с испанкой, тем не менее Александрова по уровню просто и близко не стоит с Симоной, хотя россиянка прибавила в нынешнем сезоне и сейчас 43я. Тем не менее на играет менее стабильно и фаворит фору на минус должен пробивать.

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