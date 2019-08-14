Прогноз и ставки Вавринка — Рублёв (14.08.19)

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Прогноз и ставки Вавринка — Рублёв (14.08.19)

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Стэн Вавринка – Андрей Рублёв 14 августа

Рублёв – очень неприятный соперник для Вавринки. Швейцарец компенсирует недостаток скорости грамотным выбором позиции и игрой от обороны, однако ему всё равно приходится трудно с мобильными соперниками. На старте Цинциннати Димитров отлично играл вторым касанием на своих геймах и неплохо отрабатывал в розыгрыше на подаче соперника, поэтому проиграл Стэну достойно (7:5, 4:6, 6:7). В Монреале Хачанов смотрелся в разыгровке также хорошо, добившись победы (6:4, 6:7, 6:2).

Андрей отменно прошел проверку на прочность в дебютном матче турнира с Басилашвили (6:7, 6:4, 6:2). Грузин уступал быстрому сопернику в позиционной борьбе, в том числе из-за пушечного форхэнда Рублева. Кроме того, стоит отметить отличную подачу россиянина, настрелявшего 16 эйсов.

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