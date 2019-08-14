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Рублёв – очень неприятный соперник для Вавринки. Швейцарец компенсирует недостаток скорости грамотным выбором позиции и игрой от обороны, однако ему всё равно приходится трудно с мобильными соперниками. На старте Цинциннати Димитров отлично играл вторым касанием на своих геймах и неплохо отрабатывал в розыгрыше на подаче соперника, поэтому проиграл Стэну достойно (7:5, 4:6, 6:7). В Монреале Хачанов смотрелся в разыгровке также хорошо, добившись победы (6:4, 6:7, 6:2).
Андрей отменно прошел проверку на прочность в дебютном матче турнира с Басилашвили (6:7, 6:4, 6:2). Грузин уступал быстрому сопернику в позиционной борьбе, в том числе из-за пушечного форхэнда Рублева. Кроме того, стоит отметить отличную подачу россиянина, настрелявшего 16 эйсов.
#Cincinnati
Стэн Вавринка — Андрей Рублёв. 14.08.2019. Прогноз и ставки на матч
Теннис. Western & Southern Open. 1/16 финала.
Стэн Вавринка (Швейцария) — Андрей Рублёв (Россия).
Цинциннати, США. 14.08.2019. 21:00 МСК.
В основной сетке турнира в Цинциннати играют три россиянина. Кроме Медведева и Хачанова, двух представителей первой десятки рейтинга ATP, в Огайо мы можем лицезреть Андрея Рублёва, 70-ю ракетку мира. Андрей во втором раунде встретится со Стэном Вавринкой, 23-м номером мирового рейтинга. Стэн и Андрей уже встречались в туре, встреча произошла в начале 2016 года на турнире в индийском Ченнаи. Тогда Вавринка обыграл Рублёва очень легко, со счётом 6:3, 6:2. Однако, не факт, что швейцарец даже помнит ту игру.
Прогноз на матч Вавринка – Рублёв
Второй круг турнира Цинциннати и встречается Стан Вавринка против Андрея Рублева. Стан вчера конечно по сравнение с прошлым матчам против Димитрова заметно помучился и даже было несколько моментов где он мог улететь, но устоял и вырвал победу после первого проигранного сета, но все же как я полагал фору он не удержал к сожалению. Сейчас на очереди Андрей который мной как теннисист не совсем любим учитывая его не стабильность и слабую психологическую устойчивость и на данный момент пусть он и немного нашел себя по сравнению в целом в этом году его все равно вряд ли хватит для победы над более мастеровитым Станом.
Лига Европы УЕФА, уверенный прогноз:
Прогноз на матч «Атромитос» – «Легия» от эксперта YahnoDmitriy
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