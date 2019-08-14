Прогноз редакции на матч Атромитос — Легия

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Прогноз, ставки и коэффициенты Атромитос — Легия (14.08.19)

Атромитос — Легия 14 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит участие в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы и сыграет с победителем пары «Мидтьюлланн» — «Рейнджерс», а проигравший завершит своё выступление в еврокубках.

О матче

Первая встреча этой пары проходила в Польше и в ней командам не удалось забить ни одного гола (0:0). Греческий клуб сыграет на данной стадии в третий раз, при этом ранее пройти дальше команде удавалось лишь однажды. В прошлом году польская команда завершила своё участие в еврокубке именно на этой стадии. Чтобы проходить в следующий раунд обеим командам нужна победа, однако, при результативной ничьей дальше пройдёт «Легия». Счёт 0:0 в ответной встрече переведёт игру в дополнительное время. Предпочтение на проход в следующий раунд букмекеры отдают «Легии»: коэффициент на это событие около 1,5. Попадание «Атромитоса» в следующий раунд оценено котировками в районе 2,5. Фаворитом ответного встречи является клуб из Польши, на победу которого можно поставить примерно за 2,5. Успех греков в предстоящем матче можно взять почти за 2,9.

Статистика для ставок

В 11 последних матчах «Легии» в ЛЕ поляки забивали не более 1 гола 9 раз. Вероятно, это событие пройдёт и в ответной игре пары. Поставить на максимум 1 забитый мяч польской команды в предстоящей игре можно с примерным коэффициентом 1,5.

В этих же 11 последних матчах «Легии» в ЛЕ команды забивали не более 3 голов 10 раз. Данное событие сыграло и в 5 из 6 последних матчей «Атромитоса» в ЛЕ. Котировки на «Тотал меньше 3» располагаются в районе 1,3.

«Атромитос Атинон» — «Легия». Прогноз на матч 14 августа. Лига Европы УЕФА

Мой прогноз

«Атромитос» с огромным трудом удержал ничью против «Легии» неделю назад, но по силам ли ему остаться непобежденным 14 августа – ответ есть в нашем прогнозе. Как закончится поединок?

Атромитос

«Атромитос» стартовал в Лиге Европы с прошлого раунда – команда Янниса Анастасиу не имела проблем с словацким ДАКом. В гостях греки обыграли соперника со счетом 2:1, после чего оправдали прогнозы и переиграли его 3:2 на своем поле. Выезд в Варшаву получился не самым легким – практически весь матч «Атромитос» оборонялся, но в итоге смог отстоять ничью.

Атромитос — Легия. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (14.08.2019)

Атромитос — Легия. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (14.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Атромитос — Легия состоится в среду 14 августа в 19:00 (МСК) на стадионе Перистери.

Первый матч между этими командами завершился нулевой ничьей. В ответном поединке букмекеры отдают предпочтение Легии, которой нужно побеждать или рассчитывать на ничью при счете 1:1 и крупнее. Ничья с Атромтосом стала для польского клуба третьей подряд и во всех трех случаях фиксировался счет 0:0. В целом с начала сезона она провела семь официальных матчей, по три раза победив и сыграв вничью и потерпев только одно поражение. В Лиге Европы Легия не проигрывает в шести последних матчах — две победы и четыре ничьи. Кроме того, уже пять поединков кряду она не пропускает. В то же время из 17 предыдущих матчей турнира варшавяне выиграли лишь три и потерпели вдвое больше поражений, еще в восьми встречах сыграв вничью. В большей части встреч на данном отрезке — в 9 из 17, они не забивали ни одного гола. В гостях Легия не выигрывает в Лиге Европы в восьми последних матчах, по четыре раза проиграв и сыграв вничью. В этих восьми поединках она забила всего четыре гола и шесть раз оставалась без забитых голов вовсе.

Атромитос в этом сезоне провел только три матча и пока не проигрывал — две победы и одна ничья. В Лиге Европы его беспроигрышная серия насчитывает четыре матча. А из 12 предыдущих поединков турнира он выиграл половину и проиграл четыре раза. На своем поле грекам удалось победить только в двух из семи матчей в Лиге Европы при таком же количестве ничейных результатов и трех поражениях. Аналитики сайта считают, что и ответный матч между Атромитосом и Легией победителя не выявит и завершится вничью. При этом не исключено, что снова голов забито не будет. В данном случае выгодной окажется ставка на то, что минимум одна команда не забьет.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Атромитос — Легия:

Победа Атромитоса — 2.75, ничья — 3.16, победа Легии — 2.51.

Атромитос — Легия. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа):

Ничья в матче; минимум одна команда не забьет. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). На втором месте по популярности победа Легии 1:0 (коэффициент 8.00). Ставки на то, что минимум одна команда не забьет, принимаются с котировкой 2.08.

Прогноз редакции на матч Атромитос — Легия

“Легия” в этом розыгрыше Лиги Европы проведет уже 6 матч. Будет ли он для представителя польского чемпионата последним на этом турнире мы с вами совсем скоро узнаем. В национальном чемпионате польская “Легия” после трех туров имеет в своем активе 4 набранных очка и занимает скромное 10 место. Удивительно, что последние три матча (2 в Лиге Европы, и 1 в национальном чемпионате) “Легия” заканчивала с одним и тем же счетом — 0:0.

В Греции сейчас межсезонье, поэтому “Атромитос” постепенно вкатывается в новый сезон играя товарищеские матчи и игры квалификации Лиги Европы. Один раунд греки уже преодолели.

Ориентировочные составы на матч Атромитос — Легия:

“Атромитос” (4-3-3): Медьери — Натсос, Рисванис, Гутос, Катранис — Умбидес, Мадсон, Харисис — Манусос, Веллиос, Нсикулу

Не сыграют: Кивкаридис

"Легия" (4-2-3-1): Маецкий – Вешович, Реми, Витеска, Енджейчик – Мпртинш, Гвилия – Новикавис, Надь, Лопес — Куленович

Не сыграют: —

Прогноз на матч Атромитос — Легия:

В первом матче между этими командами зрители голов так и не дождались. “Легия” на правах хозяев поля пыталась выиграть, но греки мало что позволили полякам создать у своих ворот, и матч завершился с закономерным счетом 0:0.

Очень трудно предсказать с каким результатом завершится данный поединок, поэтому мы гадать не будем, а просто сыграем на тотале. Команды в игре точно будут беречь, как зеницу ока, начальные нули, потому что очень велика вероятность в игре, что судьбу матча решит лишь одна результативная ошибка. Кто её совершит, тот и останется за бортом турнира. В таких случаях на первый план выходит психология, кто окажется более устойчив — тот и продолжит покорять европейские вершины. Ну а три гола в этой игре не будет точно. Наш прогноз: тотал меньше 2,5 голов за 1,76

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Атромитос Афины

В первом матче в Польше Атромитос выстоял на нули. Хотя гоняла его Легия как хотела. 28 ударов нанесла по воротам! 14 из них в створ. Против 3 и 1 у греков. 66% игрового времени владела мячом.16 угловых подала! А забить не смотря на такое подавляющее преимущество «легионеры» так и не смогли. В Греции это сделать будет ещё сложнее.

Легия Варшава

Так вот не смотря на убийственное преимущество Легия забить гол в ворота Атромитоса не сумела. И особо тут удивляться не чему если копнуть чуть глубже. Она уже 3 матча подряд не забивает. Правда и не пропускает тоже. Одна из причин таких показателей — нет у «армейцев» острого, забивного форварда. Хорват Куленович ещё молод. 19 лет ему. В прошлом чемпионате всего 4 гола за 21 матч забил. Бразилец Луинтес в прошлом сезоне провел 17 матчей за португальский Авеш и не забивал ни разу. И за Легию уже 3 раза выходил на поле. Голов в его исполнении зрители пока не видели. Испанец Лопес забил в прошлом чемпионате 16 голов. За 36 матчей. Но это не так то уже и много. И на одном Лопесе как видим далеко не уедешь.

Прогноз

Чего ждать от предстоящего матча? Игры куда более осторожной в исполнении поляков. И такой же от греков. Рисковать сейчас не будут ни те ни другие. Напротив. Планомерно выжидать ошибку соперника будет стратегией обоих команд. Которой кстати может и не быть. Но если всё таки будет, то тот кому повезёт забить, про атаку забудет напрочь. А всей командой будет защищать свои ворота. Что и приведёт игру как и в прошлый раз к «низовому» исходу. Толковых форвардов нет ни у одних ни у других. А значит и ждать изобилия голов тут не стоит.

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