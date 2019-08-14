Прогноз редакции на матч Кудерметова — Петерсон

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Кудерметова идёт выше в рейтинге своей предстоящей соперницы, но в котировках к этому матчу стоит андердогом. С чем это связано непонятно. Россиянка играет не хуже шведской теннисистки и даже моложе на два года, и матчей на харде выиграла значительно больше, а проиграла меньше. Так что в этом поединки наше мнение с букмекерами разделяется. Как вы думаете, в какую сторону?
Две последние игры Кудерметова выиграла со счетом 2:0. Аналогичный счет в этом матче можно взять за 3,24
Петерсон выиграла четыре из пяти последних матчей. Ее победа в этом поединке оценивается в 1,73
Два раза теннисистки играли между собой. Счет 1-1. Обе игры проходили в этом году и на покрытии грунт.
Петерсон неплохо провела матчи квалификации в которых выиграла у Стрыцовой и Гаспарян не отдав при этом ни сета. Но и Вероника в сторонке не стояла и также уверенно прошла этап квалификации, а в первом круге, еще увереннее расправилась с с Бернардой Пера. Так что как минимум Кудерметова сет возьмет, а там можно и рассмотреть уже тотал больше. Но мы поверим в россиянку, потому что она может выиграть и в два сета. Поставим на победу Кудерметовой за 2,17
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