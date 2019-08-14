Прогноз Кудерметова — Петерсон (14.08.19), ставки и коэффициенты

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Прогноз Кудерметова — Петерсон (14.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Кудерметова — Петерсон

Кудерметова идёт выше в рейтинге своей предстоящей соперницы, но в котировках к этому матчу стоит андердогом. С чем это связано непонятно. Россиянка играет не хуже шведской теннисистки и даже моложе на два года, и матчей на харде выиграла значительно больше, а проиграла меньше. Так что в этом поединки наше мнение с букмекерами разделяется. Как вы думаете, в какую сторону?

Статистическое превью на матч Вероника Кудерметова – Ребекка Петерсон:

Две последние игры Кудерметова выиграла со счетом 2:0. Аналогичный счет в этом матче можно взять за 3,24

Петерсон выиграла четыре из пяти последних матчей. Ее победа в этом поединке оценивается в 1,73

Статистика личных встреч Вероники Кудерметовой – Ребекки Петерсон:

Два раза теннисистки играли между собой. Счет 1-1. Обе игры проходили в этом году и на покрытии грунт.

Прогноз на поединок Кудерметова – Петерсон:

Петерсон неплохо провела матчи квалификации в которых выиграла у Стрыцовой и Гаспарян не отдав при этом ни сета. Но и Вероника в сторонке не стояла и также уверенно прошла этап квалификации, а в первом круге, еще увереннее расправилась с с Бернардой Пера. Так что как минимум Кудерметова сет возьмет, а там можно и рассмотреть уже тотал больше. Но мы поверим в россиянку, потому что она может выиграть и в два сета. Поставим на победу Кудерметовой за 2,17

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