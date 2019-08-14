«Медведев» — «Пэр». 14.08.19. Прогноз и ставки на матч

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«Медведев» — «Пэр». 14.08.19. Прогноз и ставки на матч

Даниил Медведев — Бенуа Пэр. 14.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Теннис. Western & Southern Open. 1/16 финала. 

Даниил Медведев (Россия) — Бенуа Пэр (Франция). 

Цинциннати, США. 14.08.2019. 19:30 МСК.

В рамках второго раунда турнира в Цинциннати россиянин Даниил Медведев, 8-я ракетка мира, сразится с французским теннисистом, Бенуа Пэром, 29-м номером рейтинга ATP. Парни однажды встречались между собой, в феврале 2017 года на индуре в Марселе. В той встрече Даниил одержал победу со счётом 2:1 в затяжном матче, судьбу которого решил тай-брейк в третьем сете. Тогда букмекерская линия стремилась к равной, а сейчас Медведев является большим фаворитом пары. И, наверное, справедливо, учитывая последние достижения россиянина, его текущую форму.

Д.Медведев

Даня порадовал тем, что несильно расстроился поражению от Надаля и смог успешно стартовать в Цинциннати, хотя сейчас график у россиянина очень плотный, но опять же стилистически Пер ему очень хорошо подходит, потому я снова буду играть от Медведева. За счет мощи и скорости россиянин снова убрал Едмунда со своего пути второй раз за неделю и то снова можно считать хорошим знаком для далекого прохода Медведева. С Пером ему по силам уверенно разобраться.

Б.Пэр

Бенуа в какой то мере повезло, что его соперник по первому кругу здесь снялся из за повреждения. Играл француз с Вердаско и Нандо увы был вынужден досрочно завершить борьбу. С Даниилом Бенуа будет непросто, хоть Пер тоже проводит хороший для себя сезон, но стабильно играть на таких скоростях и мощностях, как Медведев Бенуа вряд ли сможет. Россиянин за счет атакующей игры выведет Бенуа из себя и победит на классе, о котором уже впору говорить.

Прогноз

Ранее между собой на корте теннисисты однажды в зале Марселя 2 года назад и тогда россиянин хоть и не был еще в топе, но уже считался талантливым и смог в 3 сетах победить француза. Сейчас его доминирование в туре растет и таких как Пер он должен щелкать, хоть ему и мешает плотный график, но опять же на инерции с хорошей формой он просто должен раскатать Пера и пойти дальше, а там уже где то проиграть более серьезному сопернику.

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