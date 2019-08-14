Прогноз редакции на матч Штруфф — Циципас

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У Яна Леннарда идет отличный сезон, а оборотов он не снижает с мая. тем не менее таким соперникам на харде все же немец частенько проигрывает и учитывая накопившуюся усталость поражение от грека все таки читается. Ранее здесь в Цинциннати Штруфф на старте обыграл Карловича в хорошем боевом поединке, а здесь он также даст бой, но сам падет смертью храбрых. Все таки в своей атакующей стезе Циципас более разнообразен, а долго спасаться немец подачей не сможет.
Стефанос в топ 10, но пока рывка на новый уровень от грека мы не видим. После сложного турнира в Вашингтоне его не хватило на Монреаль, а здесь в Цинциннати Стефанос уже должен быть свежее гораздо и на новенького немца то обыграть обязан. Мощная подача, хорошая агресссия на приеме и задней линии — вот те ключи, которые откроют для него двери следующий раунд, если он совсем игру не провалит, так что и по физике он соперника явно превосходит.
Ранее между собой соперники встречались трижды и только дважды в нынешнем сезоне. На земле в Барселоне, где Штруфф дошел до четвертьфинала он грека в 3 сетах обыграл, а вот на харде в Софии в зале сопернику пришлось уступить. Циципас разнообразен в розыгрышах и атакующей составляющей, свежее соперника и в такой ипостаси с таким кефом играть его поеду мы считаем верным выбором. Ян Леннард долго не продержится, хоть бой и даст.
Циципас занимает на данное время седьмое место в рейтинге теннисистов профессионалов, но последние игры разочаровывают болельщиков молодого греческого парня. За последние десять игр Стефанос проиграл пять раз. Конечно, может 21-летний теннисист устал и поэтому не показывал теннис должного уровня, но постоянно так играть нельзя, иначе можно покинуть десятку лучших теннисистов мира. Так что, на этот турнир у первой ракетки Греции настрой должен быть боевой.
Циципас проиграл две игры подряд. На поражение греческого теннисиста можно поставить за 2,56
Штруфф проиграл три из пяти последних матчей. Очередное поражение немца оценивается в 1,54
Три очных противостояния зафиксировано между теннисистами. Циципас ведет 2-1
Штруфф ожидаемо в верховом матче одолел 40-летнего Иво Карловича. Даже умудрился в первом сете взять брейк-поинт у хорватского теннисиста. Во втором круге Штруффу вновь не позавидуешь, ведь играть против него будет молодой, горячий, греческий теннисист, который жаждет ворваться в пятерку лучших в теннисе и непременно, с той игрой, которую он показывает это сделать, возможно. Наш прогноз: П2 за 1,54
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