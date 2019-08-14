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«Векич» — «Азаренко». 14.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Векич — Азаренко



Виктория Азаренко всё-таки смогла пройти Белинду Бенчич в первом круге. Случилось это из-за отказа швейцарки продолжать игру после первого сета. Сама Вика любит и умеет играть на американских турнирах. Она дважды выходила в финал US Open, выигрывала "Солнечный дубль", побеждая в финалах Серену. Да и не забываем, что нынешний турнир, проходящий в Цинциннати, белоруска также ранее выигрывала в своей карьере. У Векич пока подобных достижений в ее послужном списке не значится. С другой стороны, хорватка имеет отличный одиночные победы над топовыми соперницами.

Статистическое превью на матч Донна Векич — Виктория Азаренко:

Виктория Азаренко последние три из пяти своих матчей выиграла. Поставить на её победу над Векич можно за 1,83.

Донна Векич последние пять из шести своих матчей завершила на ТМ 21,5. Поставить на ТМ 21,5 и в этом матче можно за 1,90.

Статистика личных встреч Донна Векич — Виктория Азаренко:

В очном противостоянии ведёт Донна Векич со счетом 1-0. Последнюю личную встречу она выиграла со счетом 6:4, 6:3 в 2019 году. Матч проходил на турнире в Сан Хосе на харде.

Прогноз на поединок Векич — Азаренко:

Буквально недавно играли друг с другом эти теннисистки. Встреча проходила на старте хардового сезона в американском Сан Хосе. Тогда верх взяла хорватка в двух сетах. Кажется, что в том матче шансов на победу у Азаренко не было. Могло ли что-то сильно измениться за эти пару недель? Вряд ли. У Векич после этого и неплохая победа над Киз была, да и здесь в первом круге она уверенно разобралась с Синяковой. Стоит заиграть победу хорватки. Наш прогноз — П1 за 2,04.

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Прогноз на матч Векич – Азаренко

Здравствуйте. Все почему-то упорно продолжают оценивать Азаренко по её былым заслугам) Дона Векич уже обыгрывала её в Стенфорде на харде в августе 6:4 6:3 и почему-бы ей не повторить это в Цинцинате? — не вижу причин, которые ей помешают это сделать..) Векич в Торонто обыграла Медисон Киз — не без труда, но до этого она ей только проигрывала, в Цинцинате обыграла Синякову 6:3 6:4, которой до этого 3 раза проигрывала в двух сетах) Азаренке в 1/32 повезло с Бенчич — при счёте 6:4 1:0 травмированная(ещё до матча) Бенчич снялась.. Дона на мой взгляд прибавляет..

14 августа 2019, Лига Европы УЕФА:

Прогноз на матч «Сабуртало Тбилиси» – «Арарат-Армения» с коэффициентом 1,49

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