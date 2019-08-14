«Векич» — «Азаренко». 14.08.19. Прогноз и ставки на матч

Нравится спорт? Хочется заниматься
любимым делом? Хочешь зарабатывать
на этом? Для вас открыт
лучший в рунете сервис бесплатных прогнозов получить бесплатно
неограниченный доступ

Не делайте ставки самостоятельно!

сверьтесь с мнением профессионалов

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесь

присоединиться
Мы не просим указывать платежные данные

Все действительно просто!

1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы

получить доступ

Прогноз от наших экспертов

«Векич» — «Азаренко». 14.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Векич — Азаренко

Виктория Азаренко всё-таки смогла пройти Белинду Бенчич в первом круге. Случилось это из-за отказа швейцарки продолжать игру после первого сета. Сама Вика любит и умеет играть на американских турнирах. Она дважды выходила в финал US Open, выигрывала "Солнечный дубль", побеждая в финалах Серену. Да и не забываем, что нынешний турнир, проходящий в Цинциннати, белоруска также ранее выигрывала в своей карьере. У Векич пока подобных достижений в ее послужном списке не значится. С другой стороны, хорватка имеет отличный одиночные победы над топовыми соперницами.

Статистическое превью на матч Донна Векич — Виктория Азаренко:

Виктория Азаренко последние три из пяти своих матчей выиграла. Поставить на её победу над Векич можно за 1,83.

Донна Векич последние пять из шести своих матчей завершила на ТМ 21,5. Поставить на ТМ 21,5 и в этом матче можно за 1,90.

Статистика личных встреч Донна Векич — Виктория Азаренко:

В очном противостоянии ведёт Донна Векич со счетом 1-0. Последнюю личную встречу она выиграла со счетом 6:4, 6:3 в 2019 году. Матч проходил на турнире в Сан Хосе на харде.

Прогноз на поединок Векич — Азаренко:

Буквально недавно играли друг с другом эти теннисистки. Встреча проходила на старте хардового сезона в американском Сан Хосе. Тогда верх взяла хорватка в двух сетах. Кажется, что в том матче шансов на победу у Азаренко не было. Могло ли что-то сильно измениться за эти пару недель? Вряд ли. У Векич после этого и неплохая победа над Киз была, да и здесь в первом круге она уверенно разобралась с Синяковой. Стоит заиграть победу хорватки. Наш прогноз — П1 за 2,04.

Фрибет без условий и депозитов Сделать реальную ставку
Повторить

Прогноз на матч Векич – Азаренко

Здравствуйте. Все почему-то упорно продолжают оценивать Азаренко по её былым заслугам) Дона Векич уже обыгрывала её в Стенфорде на харде в августе 6:4 6:3 и почему-бы ей не повторить это в Цинцинате? — не вижу причин, которые ей помешают это сделать..) Векич в Торонто обыграла Медисон Киз — не без труда, но до этого она ей только проигрывала, в Цинцинате обыграла Синякову 6:3 6:4, которой до этого 3 раза проигрывала в двух сетах) Азаренке в 1/32 повезло с Бенчич — при счёте 6:4 1:0 травмированная(ещё до матча) Бенчич снялась.. Дона на мой взгляд прибавляет..

14 августа 2019, Лига Европы УЕФА:
Прогноз на матч «Сабуртало Тбилиси» – «Арарат-Армения» с коэффициентом 1,49

Читайте также:

ФутболХоккейТеннис

Прогноз и ставки Карреньо-Буста — Изнер (14.08.19)
Прогноз и ставки Штруфф — Циципас (14.08.19)
Прогноз Карреньо-Буста — Изнер (14.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз и ставки Томь — Химки (14.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Спартак Москва 2 — Текстильщик (14.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Вердаско — Пэр (13.08.19)
Прогноз и ставки Александрова — Суарес Наварро (13.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Йокерит — СКА (14.08.19)
«Спартак Москва 2» — «Текстильщик». 14.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки СКА-Хабаровск — Мордовия (14.08.19)
Прогноз и ставки Барти — Шарапова (14.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Киз — Касаткина (14.08.19)
Прогноз и ставки Балтика — Нижний Новгород (14.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Атромитос — Легия (14.08.19)
Прогноз и ставки Нисикори — Нисиока (14.08.19)


Тысячи положительных отзывов! Десятки тысяч довольных посетителей ежедневно! 7 лет на рынке спортивного прогнозирования

Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.

Регистрируйтесь

И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОГНОЗАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ абсолютно бесплатно
Войти через Вконтакте

Самые частые вопросы

Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?
Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.
Во время регистрации нужно указывать платежные данные?
Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме
Зачем вам это?
Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)

Сми о нас

  • name
  • name
  • name