Прогноз от наших экспертов

Прогноз и ставки Маннарино — Кукушкин (14.08.19)

Прогноз редакции на матч Маннарино — Кукушкин

Как же повезло Кукушкин! В финале квалификации Михаил вылетел от россиянина Андрея Рублева, но все равно сумел пробиться в основную сетку. Рафаэль Надаль снялся с турнира, заменить которого выпала честь казахстанскому теннисисту. Мы ожидали увидеть искрометный теннис от испанца, так что на плечи Кукушкина упала большая ответственность. Он не вправе нас всех обломать.

Статистическое превью на матч Адриан Маннарино — Михаил Кукушкин:

За последние 5 матчей Маннарино проиграл дважды. Поставить на поражение Адриана можно за 2,36

Последние 3 победы Маннарино одержала со счетом 2:0. Поставить на победу Адриана со счетом 2:0 можно за 2,27

Статистика личных встреч Адриана Маннарино и Михаила Кукушкина:

Теннисисты провели друг против друга четыре очных матча, каждый из которых завершился победой Маннарино. Впервые Адриан пересекся с Михаилом в далеком 2010-ом году, а в последний раз неделю назад на турнире в Монреале

Прогноз на матч Маннарино — Кукушкин:

Первым соперником Кукушкина в основной сетке станет Маннарино. Француз уже отыграл один матч в основе и одолел Кристиана Гарина. Теперь Адриан считается фаворитом в противостоянии с казахстанским игроком, но оно и понятно, учитывая последние результаты теннисистов и их общий уровень. Но мы все же думаем, что Михаил сумеет дать бой и покажет какое-никакое противоборство. Рекомендуем поставить на тотал больше 20,5 за 1,65

Сделать ставку без риска

Повторить





А.Маннарино

Больших проблем в игре у француза нет. Провалов по минимуму. Все просто — подача, выход к сетке. Принял — вернул в корт. Розыгрышей по минимуму. Поражение от Фоньини на последнем турнире не критично. Отметил бы победу над Чоричем. С казахом будет просто — нужно просто заставить Михаила двигаться. И почаще бить по углам. Да, травяной отрезок, увы, пройден. Но после нескольких проведенных матчей на харде Маннарино должен прибавлять и выйти на пик формы к ТБШ.

М.Кукушкин

В последние года два Михаил вроде бы прибавил. И это уже не совсем игрок уровня челленджеров. Но по-прежнему не в состоянии бороться на протяжении трех сетов. Кажется с физической формой проблемы у казаха. Неспособность дожимать противника, играть в агрессивный теннис, ловить на ошибках — имеем то что имеем.

Особенно это было видно по последней игре с Рублевым. Да, Маннарино играет просто, иногда до безобразия предсказуемо. Но в этом и опасность для Кукушкина. И дело тут совершенно не в противнике. А французу удалось одержать четыре победы в четырех очных противостояниях. А в самом Михаиле. У которого и статистика выступлений в нынешнем сезоне конечно же оставляет желать лучшего.

Прогноз

Согласен с букмекерами. Вероятнее всего у Михаила не будет шансов если он дойдет до третьего сета. Ну, не борец казах, на длительный поединок его уже не хватает. Энергозатратный теннис. Да и ошибок на собственной подаче достаточно. Француз пойдет дальше. Выглядит объективно сильнее.

Читайте также: