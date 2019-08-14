Прогноз редакции на матч Маннарино — Кукушкин

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Как же повезло Кукушкин! В финале квалификации Михаил вылетел от россиянина Андрея Рублева, но все равно сумел пробиться в основную сетку. Рафаэль Надаль снялся с турнира, заменить которого выпала честь казахстанскому теннисисту. Мы ожидали увидеть искрометный теннис от испанца, так что на плечи Кукушкина упала большая ответственность. Он не вправе нас всех обломать.
За последние 5 матчей Маннарино проиграл дважды. Поставить на поражение Адриана можно за 2,36
Последние 3 победы Маннарино одержала со счетом 2:0. Поставить на победу Адриана со счетом 2:0 можно за 2,27
Теннисисты провели друг против друга четыре очных матча, каждый из которых завершился победой Маннарино. Впервые Адриан пересекся с Михаилом в далеком 2010-ом году, а в последний раз неделю назад на турнире в Монреале
Первым соперником Кукушкина в основной сетке станет Маннарино. Француз уже отыграл один матч в основе и одолел Кристиана Гарина. Теперь Адриан считается фаворитом в противостоянии с казахстанским игроком, но оно и понятно, учитывая последние результаты теннисистов и их общий уровень. Но мы все же думаем, что Михаил сумеет дать бой и покажет какое-никакое противоборство. Рекомендуем поставить на тотал больше 20,5 за 1,65
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Больших проблем в игре у француза нет. Провалов по минимуму. Все просто — подача, выход к сетке. Принял — вернул в корт. Розыгрышей по минимуму. Поражение от Фоньини на последнем турнире не критично. Отметил бы победу над Чоричем. С казахом будет просто — нужно просто заставить Михаила двигаться. И почаще бить по углам. Да, травяной отрезок, увы, пройден. Но после нескольких проведенных матчей на харде Маннарино должен прибавлять и выйти на пик формы к ТБШ.
В последние года два Михаил вроде бы прибавил. И это уже не совсем игрок уровня челленджеров. Но по-прежнему не в состоянии бороться на протяжении трех сетов. Кажется с физической формой проблемы у казаха. Неспособность дожимать противника, играть в агрессивный теннис, ловить на ошибках — имеем то что имеем.
Особенно это было видно по последней игре с Рублевым. Да, Маннарино играет просто, иногда до безобразия предсказуемо. Но в этом и опасность для Кукушкина. И дело тут совершенно не в противнике. А французу удалось одержать четыре победы в четырех очных противостояниях. А в самом Михаиле. У которого и статистика выступлений в нынешнем сезоне конечно же оставляет желать лучшего.
Согласен с букмекерами. Вероятнее всего у Михаила не будет шансов если он дойдет до третьего сета. Ну, не борец казах, на длительный поединок его уже не хватает. Энергозатратный теннис. Да и ошибок на собственной подаче достаточно. Француз пойдет дальше. Выглядит объективно сильнее.
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