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Прогноз Тиафо — Баутиста-Агут (15.08.19), ставки и коэффициенты

Ф.Тиафо

Тиафо не лучшим образом выступил на последних хардовых турнирах. В Атланте он проиграл Бернарду Томичу (6-4, 3-6, 6-7), а в Вашингтоне Даниилу Медведеву (2-6, 5-7). После этого Фрэнсис решил пропустить Мастерс в Монреале, чтобы лучше подготовится к Цинциннати. Это дало свои результаты, так как американец уже успел оставить не у дел Гаэля Монфиса (7-6, 6-3).В поединке против француза Тиафо продемонстрировал отличную игру. В розыгрышах он смотрелся достаточно хорошо, выиграв 55% мячей.

Р.Баутиста-Агут

Баутиста-Агута считали одним из главных претендентов на выход в финал Монреаля, но в четвертьфинале испанец не сумел обыграть Монфиса (4-6, 6-3, 6-7). Изначально ничто не предвещало беды, так как в первых матчах турнира Роберто уверенно обыграл Бернарда Томича, Диего Шварцмана и Ришара Гаске. Но в поединке с французом что-то пошло не так.Возможно, в Цинциннати Баутиста-Агуту удастся выступить более успешно. Первый шаг он уже сделал, обыграв Хуберта Гуркача (7-6, 6-3).

Прогноз

Тиафо справился с Монфисом, но последний играл после небольшой травмы. С Баутиста-Агутом будет совсем другая игра. Испанец сильнее американца в игре на задней линии, а подача Фрэнсиса часто дает сбои. Скорее всего, Роберто воспользуется неуверенными действиями соперника и одержит уверенную победу

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