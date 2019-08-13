Прогноз редакции на матч Саснович — Осака

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Прогноз, ставки и коэффициенты Саснович — Осака (14.08.19)

Прогноз на матч Саснович – Осака

Неудобна Осака для Соснович. Мыслимое-ли дело, но год назад Осака обыграла эту соперницу 6:0, 6:0! Редчайший случай в современном теннисе! Да и по личным встречам японка уверенно ведет со счетом 3:0. Причина подобного, если вкратце, в том ,что Осака не медленнее соперницы в передвижении, но при этом сильнее и точнее бьет. У Соснович просто нет в игре чего-то такого,чем можно Осаку удивить. Вот, я и не думаю ,что она удивит на этот раз.

Футбол, уверенный прогноз:

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Челси» от эксперта Георгий Черданцев



А.Саснович

Эта наконец-то случилось , Саснович, прервала серию их ВОСЬМИ поражений подряд, эта конечное безумно много! Но, тут откровенно не повезло беларуски, что после долгожданной победы, которая пришлась на матч с Шармай , тут же она попадает пол «королеву харда» И естественно развить успех, хоть как-то придти в норму не получится, и вновь придется проигрывать… Сезон у беларуски просто безобразный, пустой какой-то, если и выигрывает матче, то у соперниц совершенно не впечатляющего уровня. Нет ну совершенно никаких предпосылок для того, что бы хоть подобие какой-то борьбы предложить Осаки… Пожалуй стоит рассчитывать Саснович, только на какую-то травму соперницы…..

Н.Осака

Я называю Осаку «королевой» харда, так как , как еще можно называть теннисистку , которая выиграла два подряд турнира хардовых «большого шлема» USOpen-2018, и Австралия опен-2019 ! Невзрачно японка провела грунт, и траву, поэтому сейчас однозначно можно ждать выстрела от нее на харде ! Первый блин получился не совсем комом, но третей раунд турнира в «Торонто» эта конечное не придел мечтаний для первой ракетки мира… Поэтому стоит конечное ждать обозленную Наоми, уже на американском турнире ! И первая соперница очень простенькая ! Саснович, вообще умеет кусаться, но явно не сейчас, сейчас беларуска легкая добыча, которую с удовольствием переварит азиатская теннисистка !

Прогноз

Останавливаю выбор на ставки : Победа Осаки, с счетом 2-0 ! Ну совершенно не выглядит Саснович, сейчас так, как должна выглядеть теннисиста готовая дать бой первой ракетки мира. Так что, борьбы тут никакой не ожидаю !

Прогноз редакции на матч Саснович — Осака

Матч второго круга престижного турнира в американском Цинциннати. В данном поединке сыграют Наоми Осака и Александра Саснович. Интригу в этой игре найти довольно сложно, но мы попробуем. Для начала напомним, что Осака вновь стала первой ракеткой мира. Она взошла на вершину рейтинга сразу после выигрыша АО-2019. Затем она много раз могла упустить свою первую строчку, но каждый раз, когда у соперниц был шансы отобрать это звание у японки, то сами девушки неожиданно проигрывали, то сама Осака вытаскивала мертвые матчи. Перед стартом Уимблдона Эшли Барти отобрала лидерство в рейтинге у Осаки, после чего смогла продержаться там несколько недель, но ранний вылет на Уимблдоне, а затем и после него вновь вернули Наоми на вершину.

Статистическое превью на матч Александра Саснович — Наоми Осака:

Наоми Осака последние три из пяти своих матчей проиграла. Поставить на её поражение от Саснович можно за 4,32.

Александра Саснович последние четыре из пяти своих матчей завершила на ТБ 20,5. Поставить на ТБ 20,5 и в этом матче можно за 2,10.

Статистика личных встреч Александра Саснович — Наоми Осака:

В очном противостоянии ведёт Наоми Осака со счетом 3-0. Последнюю личную встречу она выиграла со счетом 6:2, 6:3 в 2019 году. Матч проходил на турнире в Мадриде на грунте.

Прогноз на поединок Саснович — Осака:

Александра Саснович прервала свою невероятную серию поражений, но произошло это не от хорошей игры самой белоруски, а от того, что по сетке наконец-то попалась слабая соперница с ИТФ Астра Шарма. Ее она обыграла в трех сетах, поэтому у Наоми Осаки, которая на той неделе неплохо смотрелась против Серены, в этой игре проблем быть не должно. Наш прогноз — ТМ 19.5 за 1,96.

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