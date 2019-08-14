Прогноз и ставки Нисикори — Нисиока (14.08.19)

Нравится спорт? Хочется заниматься
любимым делом? Хочешь зарабатывать
на этом? Для вас открыт
лучший в рунете сервис бесплатных прогнозов получить бесплатно
неограниченный доступ

Не делайте ставки самостоятельно!

сверьтесь с мнением профессионалов

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесь

присоединиться
Мы не просим указывать платежные данные

Все действительно просто!

1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы

получить доступ

Прогноз от наших экспертов

Прогноз и ставки Нисикори — Нисиока (14.08.19)

Прогноз редакции на матч Нисикори — Нисиока

Кажется, Нисиока возвращается в большую игру, так как провел три потрясающих матча подряд. Сперва под выстрелы японца попал Миллман, затем досталось Соузе, а в предыдущем раунде пострадал Томпсон. Довольно внушительный список жертв на старте первенства, а ведь это только начало. Во втором круге основы Есихито пересечется со своими соотечественником Нисикори, но Кей уже давненько не зажигал, как умеет. Хотя, на этом первенстве он посеян под шестым номером, но мы не верим, что это поможет ему выжить после этой битвы. 

Статистическое превью на матч Кей Нисикори — Есихито Нисиока:

За последние 5 матчей Нисиокри проиграл два раза. Поставить на поражение Кея можно с коэффициентом 3,30

Последние 2 победы Нисиока одержал со счетом 2:1. Поставить на победу Есихито со счетом 2:1 можно за 7,90

Статистика личных встреч Кея Нисикори и Есихито Нисиоки:

Ранее теннисисты не встречались

Прогноз на матч Нисикори — Нисиока:

В обновленном рейтинге ATP Нисикори все еще идет на пятом месте, но близится тот час, когда он скатится ближе к десятке. Последние результаты Кея не могут радовать, поэтому падение в таблице лучших теннисистов мира ожидается также скоро, как и конец лета. Поражение от Нисиоки лишь придаст этому скорости. На предыдущем первенстве в Монреале Нисикори вылетел в первом же раунде от Ришара Гаске, что мы прогнозируем увидеть и в Цинциннати. Поэтому рекомендуем поставить на П2 с коэффициентом 3,30

Сделать ставку без риска
Повторить

Читайте также:

ФутболХоккейТеннис

Прогноз Луч — Чайка (14.08.19), ставки и коэффициенты
«Гуркач» — «Баутиста-Агут». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч
«Векич» — «Азаренко». 14.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Торпедо Москва — Авангард Курск (14.08.19)
Прогноз Барти — Шарапова (14.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз, ставки и коэффициенты Спартак Москва 2 — Текстильщик (14.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Факел — Армавир (14.08.19)
«Дьере» — «Шварцман». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз Рублёв — Басилашвили (13.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз, ставки и коэффициенты Ференцварош — Динамо Загреб (13.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Спартак Москва 2 — Текстильщик (14.08.19)
«Кузнецова» — «Ястремская». 14.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Линфилд — Сутьеска (13.08.19)
Прогноз и ставки Кенин — Гёргес (14.08.19)
«Йокерит» — «СКА». 14.08.19. Прогноз и ставки на матч


Тысячи положительных отзывов! Десятки тысяч довольных посетителей ежедневно! 7 лет на рынке спортивного прогнозирования

Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.

Регистрируйтесь

И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОГНОЗАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ абсолютно бесплатно
Войти через Вконтакте

Самые частые вопросы

Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?
Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.
Во время регистрации нужно указывать платежные данные?
Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме
Зачем вам это?
Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)

Сми о нас

  • name
  • name
  • name