Прогноз редакции на матч Путинцева — Стивенс

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Матч второго круга турнира в Цинциннати. Каждый год здесь происходят невероятные вещи. За право сыграть в третьем раунде соревнований скрестят ракетки Юлия Путинцева и Слоан Стивенс. На первый взгляд, это будет легкая прогулка для американки. Однако Стивенс — удивительная теннисистка. Раньше для нее проблемой были выступления на Шлемах, примерно как для Саши Зверева сейчас. Тогда Слоан уверенно брала титулы на мелких турнирах, но на Шлемах проигрывала слабым соперницам. Сейчас, после триумфа на ЮСО, видимо, всё перевернулась. У Стивенс стало проблемой проходить далеко на турнирах поменьше, а вот Шлемы стали хорошо идти. Следовательно, матч против Путинцевой легким для Стивенс никак не станет.
Слоан Стивенс последние три из четырех своих матчей проиграла. Поставить на её поражение от Путинцевой можно за 2,25.
Юлия Путинцева последние два из трех своих матчей завершила на ТБ 20,5. Поставить на ТБ 20,5 и в этом матче можно за 1,83.
В очном противостоянии ведёт Юлия Путинцева со счетом 2-1. Последнюю личную встречу она выиграла со счетом 3:6, 7:6, 6:0 в 2019 году. Матч проходил на турнире в Сиднее на харде.
Юлия Путинцева уже побеждала грозную Стивенс в этом году. Случилось это в начале сезона на харде в Австралии, который примерно такой же, как лежит на американских турнирах, поэтому условия будут схожими, что и в Сиднее. Стивенс проиграла на Уимблдоне Конте, потом в Вашингтоне уступила скромной Петерсон, а в Торонто сенсационно не смогла справиться с чешкой Бузковой. Таким образом, матч с Путинцевой, которая здесь в первом круге прошла Остапенко, явно обещает быть сложным. Наш прогноз — ТБ 20.5 за 1.83.
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Предыдущие сезоны на американской хардовой серии не слишком удачно складывались для Юлии Путинцевой. Непосредственно в Цинциннати за три предыдущих сезона только один раз преодолевала барьер первого круга.В этом году на прошлой неделе мы также увидели неудачный переход на хард в Торонто с поражением от Возняцки (4-6, 2-6). Однако на старте турнира в Цинциннати представительница Казахстана сумела одержать победу.Правда, в соперницах была далеко не оптимальная и давно уже не демонстрировавшая серьезных результатов Остапенко (6-2, 6-7, 6-3). Обе теннисистки много ошибались. Говорить по этому матчу, что Путинцева в отличной форме, не приходится.
Слоан Стивенс провалила два первых хардовых турнира в Вашингтоне и Торонто. Оба проигранных матча Петерсон и Бузковой завершились с одинаковым счетом 2-6, 5-7.В случае поражения на старте в Цинциннати американская теннисистка с большой долей вероятности потеряет место в топ-10. Сейчас у нее 10-е место. С прошлого года очки за третий круг в Цинциннати.Соперница для Слоан знакомая. Три раза играли между собой, дважды побеждала Путинцева. Однако эти победы были в равных матчах. В последней игре в этом году в Сиднее сама Слоан фактически отдала победу, хоть вела по ходу двух сетов (6-3, 6-7, 0-6). Несомненно, в памяти американки присутствует то досадное поражение и постарается взять реванш.
После двух подряд поражений букмекеры не слишком верят в успех в предстоящем матче Слоан Стивенс. Коэффициент на ее победу находится на отметке 1,70. Думаем, американка способна прибавить и прервать серию неудач. Путинцева сейчас не демонстрирует выдающейся игры, чтобы действовать безошибочно и пробивать Слоан на задней линии. Предлагаю прогноз на победу фаворита.
15 августа в Цинциннати состоится матч турнира WTA.
Представительница Казахстана проводит в целом бездарный сезон и сливает всем на свете, но на плотном харде ей попроще. Юлия много атакует, резко пробивает, широко переводит и строит игру от подачи, поэтому чем выше сильнее отскоки, тем ей удобнее. Мощь компенсирует отвратительное движение, а короткие комбинации позволяют почти не двигаться, совершая небольшие шажки посередине задней линии. Именно так Путинцева прошла в Цинциннати Остапенко: просто стояла и лупила, попадая чаще, чем соперница.
Юлия Путинцева — Слоан Стивенс 15.08.2019
Юлия Путинцева — Слоан Стивенс 15.08.2019
14.08.2019 9 0 Смотреть рекомендованные ставки
Эксперт: Петр Назич
К огромной радости теннисных болельщиков из Казахстана Юлия Путинцева вышла во второй раунд Cincinnati Masters. Здесь ее ждет очень серьезная соперница, Слоан Стивенс.
П1 (2.22) П2 (1.67) Юлия Путинцева Слоан Стивенс Cincinnati Masters (Western & Southern Open). Мейсон (США). Женщины. Одиночный разряд. 1/16 финала Lindner Family Tennis Center. Хард. 15.08.2019 02:00
Юлия Путинцева
Путинцева во многом сенсационно обыграла Елену Остапенко 6:2, 6:7, 6:3 в первом раунде нынешнего Cincinnati Masters. До этого у нее был неудачный Canadian Open, где Юлия уступила Каролин Возняцки в первом же сете. Еще одну сенсацию представительница Казахстана сотворила на Уимблдоне, где со счетом 7:6, 6:2 переиграла Наоми Осаку. Но дальше она в двух сетах уступила Виктории Голубич. Очень уж непостоянная и нестабильная Юля!
Слоан Стивенс
На Уимблдоне Стивенс обыграла Тимею Бачински и Ван Яфань, после чего вылетела от Йоханны Конты в третьем раунде. Дальше Слоан опозорилась на Citi Open и Canadian Open. В Вашингтоне представительница США вылетела от Ребекки Петерсон в двух сетах, а в Торонто – от Марии Боузковой тоже за два сета. Слоан сейчас в очень плохой форме, чем может воспользоваться Юлия.
Прогноз на матч
Путинцева может творить настоящие сенсации. Стивенс сейчас в плохой форме. Так почему бы этим не воспользоваться? Попробуем поставить на Юлию с хорошей форой.
Лучшими ставками на матч Cincinnati Masters (Western & Southern Open). Мейсон (США). Женщины. Одиночный разряд. 1/16 финала между Юлией Путинцевой и Слоан Стивенс, по мнению online-bookmakers.com, будут:
Получи 100$ для ставки Получить Юлия Путинцева — Слоан Стивенс Ставка: Юлия Путинцева выиграет хотя бы один сет: Да Коэфф: 1.48 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Юлия Путинцева — Слоан Стивенс Ставка: Счет после первых двух сетов: 2:0 3.45 или 1:1 (ставим обе ставки и имеем прибыль в случае, если одна из них сыграет) Коэфф: 2.37 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)
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