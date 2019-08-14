Прогноз от наших экспертов

Прогноз и ставки Вавринка — Рублёв (14.08.19)

Стэн Вавринка — Андрей Рублёв. 14.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Теннис. Western & Southern Open. 1/16 финала.

Стэн Вавринка (Швейцария) — Андрей Рублёв (Россия).

Цинциннати, США. 14.08.2019. 21:00 МСК.

В основной сетке турнира в Цинциннати играют три россиянина. Кроме Медведева и Хачанова, двух представителей первой десятки рейтинга ATP, в Огайо мы можем лицезреть Андрея Рублёва, 70-ю ракетку мира. Андрей во втором раунде встретится со Стэном Вавринкой, 23-м номером мирового рейтинга. Стэн и Андрей уже встречались в туре, встреча произошла в начале 2016 года на турнире в индийском Ченнаи. Тогда Вавринка обыграл Рублёва очень легко, со счётом 6:3, 6:2. Однако, не факт, что швейцарец даже помнит ту игру.

Прогноз на

матч

Стэн Вавринка – Андрей Рублёв 14 августа

Рублёв – очень неприятный соперник для Вавринки. Швейцарец компенсирует недостаток скорости грамотным выбором позиции и игрой от обороны, однако ему всё равно приходится трудно с мобильными соперниками. На старте Цинциннати Димитров отлично играл вторым касанием на своих геймах и неплохо отрабатывал в розыгрыше на подаче соперника, поэтому проиграл Стэну достойно (7:5, 4:6, 6:7). В Монреале Хачанов смотрелся в разыгровке также хорошо, добившись победы (6:4, 6:7, 6:2).

Андрей отменно прошел проверку на прочность в дебютном матче турнира с Басилашвили (6:7, 6:4, 6:2). Грузин уступал быстрому сопернику в позиционной борьбе, в том числе из-за пушечного форхэнда Рублева. Кроме того, стоит отметить отличную подачу россиянина, настрелявшего 16 эйсов.