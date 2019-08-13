Прогноз редакции на матч Миннесота — Колорадо

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Прогноз, ставки и коэффициенты Миннесота — Колорадо Рэпидс (15.08.19)

Миннесота Юнайтед

С учетом всех соревнований в официальных матчах Миннесота не уступала на протяжении 11 матчей кряду. Однако, в крайнем матче пропустила от Далласа 5 голов, в итоге была прервана безпроигрышная серия. Ныне Миннесота занимает 3 место, до 1 места вряд ли способна добраться, так как отстает на 17 очков. В любом случае дома Миннесота играет очень уверено, сыграв 12 матчей в 11 удалось добыть очки. Сильной стороной атаки является создание голевых ситуаций и реализация голов, за 24 матча забито 42 гола.

Колорадо Рэпидз

В двух крайних матчах Колорадо Рэпидз добыл победу, но главная проблема остается, не налажена игра в оборонительной трети, в пяти крайних матчах Колорадо Рэпидз пропустил 11 голов. В Западной конференции данный коллектив пропустил больше всех голов. Кстати, с дисциплиной проблемы, ведь этот клуб схлопотал 7 красных карточек. Но есть и сильная сторона у Колорадо Рэпидз, это атакующая треть, блестяще проявляет себя нападающий Кей Камара, который забил 11 голов. Сейчас Колорадо Рэпидз на 11 месте, стремится в зону плей-офф, но отстает на 10 очков

Прогноз

Преимущество здесь на стороне команды Миннесота, в 5 крайних домашних матчах набрала 13 очков. В среднем за матч дома забивает 1.8 гола. С учетом всех официальных матчей в 9 из 10 крайних домашних матчей Миннесота забивала как минимум 1 гол. Учитывая, игру в защите нынешнего противника, конечно Миннесота забьет. Однако, недооценивать Колорадо Рэпидз не стоит, как раз с атакой у этого коллектив всё в порядке, отлично атакует в стандартном положении и создает много голевых ситуации. Обратите внимание, по исполнению стандартов Колорадо Рэпидз в МЛС лучший, реализовал 14 голов. В каждом из 5 крайних гостевых матчей Колорадо Рэпидз забивал. Для Миннесоты является неудобным соперником. В трёх из пяти крайних очных встреч Колорадо обыгрывал Миннесоту. Думаю, в этом матче обе забьют.

Прогноз редакции на матч Миннесота — Колорадо

“Колорадо” считается одним из аутсайдеров Западной конференции, так как находится на предпоследнем месте в турнирной таблице. Однако, последние два матча команда хозяев взяла себе в актив, когда выиграла у “Монреаля” и у “Сан-Хосе”. Эти клубы пребывают в зоне плей-офф, поэтому такой исход был крайне неожиданным. И вот очередной вышестоящий противник уже готов принять на своем поле игроков “Рэпидс”, но в этот раз все должно закончиться для гостей печальней. “Миннесота” хоть и проиграла в предыдущем туре, но все-таки считается фаворитом.

Ориентировочные составы на матч Миннесота — Колорадо Рэпидс:

“Миннесота” (4-5-1): Манноне — Датсон, Боксаль, Колман, Манли — Мартин, Олум, Ибарра, Шуллер, Финлэй — Тойе

Не сыграют: Родригез

“Колорадо” (4-5-1): Ирвин — Вайнс, Уилсон, Абубакар, Росенберри — Акоста, Прайс, Рубио, Николсон, Льюис — Камара

Не сыграют: Форд, Вайн, Ховард

Прогноз на матч Миннесота — Колорадо Рэпидс:

“Миннесота” находится в одном очке от второго места и вряд ли планирует упустить такую возможность повыситься в рейтинге. Тем более, что их соперник далеко не топовый. Хотя, это как сказать, ведь футболисты “Колорадо” третьи по забитым мячам на Западе. Вторые, кстати, сами хозяева. Плюсуем сюда бедственные оборонительные линии обоих соперников и получим на выходе огромное количество забитых мячей в очном противостоянии. Рекомендуем поставить на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,58

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