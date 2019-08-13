Прогноз, ставки и коэффициенты Реал Солт-Лейк — Сиэтл Саундерс (15.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Реал Солт-Лейк — Сиэтл Саундерс (15.08.19)

Прогноз редакции на матч Реал Солт-Лейк — Сиэтл

“Сиэтл” уже давно мог железно закрепить за собой вторую строчку в Западной конференции, но команда гостей слишком часто теряет очки там, где этого делать не стоило бы. Только за последние пять матчей подопечные Брайана Шмецера дважды проиграли клубам, которые даже не входят в зону плей-офф. С такой ужасной статистикой можно и лишиться серебра в чемпионате. Тем более, что их прямые конкуренты отстают всего лишь на очко и некоторые коллективы, как тот же “Реал Солт-Лейк”, находятся в хорошей форме. 

Ориентировочные составы на матч Реал Солт-Лейк — Сиэтл:

“Реал Солт-Лейк” (4-5-1): Римандо — Тойа, Глад, Сильва, Эррера — Бекерман, Беслер, Руснак, Бард, Кинтеро — Крейлач

Не сыграют: Белтран, Аллен, Луиз

“Сиэтл” (4-5-1): Фрай — Толо, Арреага, Ким, Абдуль-Салаам — Рольдан, Делем, Моррис, Лодейро, Шип — Руидиас

Не сыграют: Торрес, Смит, Свенссон, Брюин, Маршалл

Прогноз на матч Реал Солт-Лейк — Сиэтл:

За последние пять матчей хозяева не проиграли ни разу, при этом одержав три победы. Потрясающая статистика для клуба, который еще недавно и не находился в зоне плей-офф. Теперь “Реал Солт-Лейк” претендует на второе место, для чего ему нужно обыграть “Сиэтл”. Учитывая, что они будут проводить этот поединок на домашней арене, у них все должно получиться. Поэтому в этом противостоянии предлагаем сделать ставку на чистую победу хозяев с коэффициентом 2,10

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