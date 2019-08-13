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Прогноз и ставки Портленд Тимберс — Чикаго Файр (15.08.19)

Портленд Тимберз

На данном этапе неплохо проявляет себя Портленд Тимберз, в пяти крайних матчах добыл 10 очков. Меньше всего матчей сыграл в Западной конференции данный коллектив. Ныне занимает 8 место, и до зоны плей-офф отставание 2 очка. Таким образом, у Портленд Тимберз есть все шансы выйти в топ-7. Портленд Тимберз создает немало голевых моментов, ведь в среднем за матч наносит 15.7 ударов. Так же сильной стороной является контратаки, наряду с Колорадо клуб Портленд забил больше всех голов с помощью контратак.

Чикаго Файр

Лишь в родных стенах отлично играет в нападении Чикаго Файр и забивают больше всех голов в Западной конференции наряду с командой Атланта. Сейчас Чикаго Файр занимает 10 место, имея в активе 30 очков, подавляющее большинство очков этот коллектив добыл дома. На выезде Чикаго Файр забивает меньше всех, на выезде по набранным очкам Чикаго Файр имеет последний показатель.

Прогноз

Среди всех клубов МЛС на данный момент в домашних матчах меньше всего голов пропустил Портленд Тимберз, именно эта команда является фаворитом данной игры. Ни одного поражения за пять крайних домашних матчей Портленд Тимберз не потерпел, и добыл 11 очков. Портленд Тимберз помимо контратак, забил с помощью стандартов 7 голов. Касаемо ФК Даллас, этот клуб ужасно играет на выезде, за 12 матчей лишь одна победа, в остальных матчах теряла очки, в среднем за матч на выезде пропускает 1.7 гола. Считаю, что Портленд Тимберз в этом матче добудет победу.

Прогноз редакции на матч Портленд — Чикаго

Наконец-то Швайнштайгер напомнил о себе! Мы уже и забыли, как немец умеет забивать, но бывший игрок сборной Германии открыл счет своим голам в этом сезоне МЛС. В прошлом матче против “Монреаля” Бастиан сравнял счет на последних минутах, чем помог своей команде спастись от поражения. Кстати, первый мяч в том поединке закинул еще одна легенда европейского футбола Бакари Санья. Помните такого? Если потеряли его со всех радаров, не переживайте, он сейчас весело проводит время в Америке.

Ориентировочные составы на матч Портленд — Чикаго:

“Портленд” (4-5-1): Кларк — Вильяфана, Тюилома, Касканте, Валентин — Замбрано, Чара, Бланко, Валери, Лория — Эбобиссе

Не сыграют: Аттинелла, Фарфан, Жадама

“Чикаго” (4-5-1): Кронхольм — Бомштейн, Кальво, Швайнштайгер, Каппелхоф — Маккарти, Бронико, Сапонг, Гайтан, Катай — Николич

Не сыграют: Эрберс

Прогноз на матч Портленд — Чикаго:

Теперь “Чикаго” отправится в гости к “Портленду”, который вот-вот и войдет в зону плей-офф. Хозяевам не хватает всего лишь двух очков, чтобы проникнуть в компанию лучших клубов страны. За последние пять матчей подопечные Джованни Саваресе проиграли лишь раз, как и их гости по этому туру. Сойдутся две крепкие команды, так что мы не может ожидать скучной игры. Но учитывая, что “дровосеки” забили на десять голов в этом сезоне больше, мы поставим на их победу. Букмекеры предлагают на этот исход коэффициент в 1,78

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