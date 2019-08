14 августа в Цинциннати состоится матч турнира WTA.

Американка далека от идеальной формы и недавно слила четыре матча кряду, но бойцовский характер никуда не пропал: во вторник вытащила сложнейшую битву против Мугурусы, проведя на корте почти три часа. Киз много ошибалась, не успевала ногами, плохо подавала и проиграла почти все мячи под сеткой, но носилась как заведённая, бежала за каждым отскоком и питалась энергией трибун.

Dasha takes the win ! She came back in the 2nd set from 2-5 0-30 down to win it 6/4-7/6



Прогноз редакции на матч Киз — Касаткина



От судьбы не уйдешь. Наверняка именно такая фраза пронеслась в голове Дарьи Касаткиной, когда она увидела имя свой следующей сопернице. В первом круге россиянка должна была сыграть с американкой Амандой Анисимовой, но та снялась с соревнований, а ее место заняла Барбора Стрыцова. Дарья ее уверенно прошла, попав во втором раунде опять же на американку. Еще большой вопрос с кем же было бы проще сыграть Касаткиной — с молодой и неопытной Анисимовой или же с молодой, но уже выходившей в финал Шлема, Киз? Главное слово, которое четко характеризует и Касаткину, и Киз в этом сезоне — это нестабильность, поэтому их очный матч наверняка будет богат на взлеты и падения в игре обеих девушек.

Статистическое превью на матч Мэдисон Киз — Дарья Касаткина:

Мэдисон Киз последние четыре из шести своих матчей проиграла. Поставить на её поражение от Касаткиной можно за 2,80.

Дарья Касаткина последние три из четырех своих матчей завершила на ТБ 21,5. Поставить на ТБ 21,5 и в этом матче можно за 1,90.

Статистика личных встреч Мэдисон Киз — Дарья Касаткина:

В очном противостоянии ведёт Мэдисон Киз со счетом 4-0. Последнюю личную встречу она выиграла со счетом 6:2, 6:4 в 2018 году. Матч проходил на Малом Итоговом турнире на индоре.

Прогноз на поединок Киз — Касаткина:

Касаткина подала признаки себя прежней, которая стояла в топ-10 рейтинга, на прошлой неделе, когда обыграла Анжелик Кербер, а потом следом должна была закрывать и Бьянку Андрееску, которая в итоге выиграла тогда титул. У Киз также проблемы с тем, чтобы победить хоть какую-нибудь соперницу в последние месяцы, но американка в первом круге здесь прошла Мугурусу. Это должно придать сил Мэдисон, хотя Гарбинье также находится в ужасной форме. Наш прогноз — ТБ 21.5 за 1.90.

