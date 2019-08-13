Прогноз от наших экспертов

Прогноз, ставки и коэффициенты Кузнецова — Ястремская (14.08.19)

Прогноз на

матч

Светлана Кузнецова – Даяна Ястремская 14 августа

15 августа в Цинциннати состоится матч турнира WTA.

Прогноз на матч Светлана Кузнецова — Даяна Ястремская

Россиянка неописуемым чудом перетерпела Севастову и выиграла сложнейший матч, проведя на корте почти три часа. Круто, классно, но сил, которых и так было немного, сейчас совсем не осталось. В последних геймах против латвийки Светлана выдерживала паузы до самых последних секунд, схватила предупреждение и даже хитрила с медицинским тай-аутом. Восстановиться за сутки в почтенном возрасте, да ещё и по жаре, — задача почти нереальная.

Украинка легко прошла Возняцки, почти не вспотела и сейчас прекрасно понимает состояние соперницы. Даяна включит пятую передачу, будет играть максимально быстро и широко, чтобы Кузнецова окончательно наелась, а затем уже добьёт стоячую россиянку. Если бы у Светланы хотя бы летела подача, то шансы были бы, а так, когда попадает только 55% первыми мячами, можно сдаваться сразу же. Хотите играйте 2-0 по сетам, хотите — фору, ведь оба варианта зайдут, а коэффициенты примерно одинаковые.

Прогноз: победа Даяны Ястремской с форой -3,5 гейма за коэффициент 1,80 в БК «Леон»

Ещё прогнозы на сегодня:

Премиум-прогноз на матч Томь — Химки

Прогноз на матч Элина Свитолина — Элизе Мертенс

Премиум-прогноз на матч Эшли Барти — Мария Шарапова

Премиум-прогноз на матч Ник Кирьос — Карен Хачанов

Прогноз на матч Ришар Гаске — Доминик Тим

Прогноз на матч Александр Зверев — Кечманович Миомир

Прогноз на матч Йокерит — СКА

Прогноз на матч Атромитос — Легия

Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Вентспилс

Премиум-прогноз на матч Торпедо — Авангард

Прогноз на матч Балтика — Нижний Новгород

Прогноз на матч Викинг — Сарпсборг

Прогноз на матч Цюрих — Санкт-Галлен

Прогноз на матч Ливерпуль — Челси

С.Кузнецова

Светлана довольно опытная теннисистка, которая в нынешнем сезоне пропустила 3 месяца из за повреждения и только недавно начала набирать обороты. Конечно, Кузнецовой пришлось сильно упасть в рейтинге, тем не менее пока что она держит определенный уровень. С Севастовой пришлось сильно помучиться, тем не менее в тяжелой трехсетовой баталии она смогла одержать верх, хотя с Ястремской и ее мощью Кузнецова может и не совладать.

Д.Ястремская

Даяна очень талантливая украинка, которая в сей игре делает ставку на мощь и силу подачи плюс агрессию на задней линии. Проблема Ястремской только в стабильности, которая пока что ей не знакома, но в Цинциннати она уже успела удачно стартовать да и Кузнецова ей стилистически подходит. Победа над Возняцки, конечно, должна, придать Даяне сил, все таки обыграть хорошую датчанку и бывшую номер 1 способны не все, но у нее получилось то сделать в 2 сетах, а Кузнецова в данном ряду кажется менее серьезным оппонентом.

Прогноз

Ранее между собой на корте соперники не пересекались. Света не может играть как Даяна уже давно потому большую часть матча должна провести в обороне и собирать ошибки соперницы , редко контратакуя. Ястремская же в своем стиле, за счет мощи, подачи, агрессии на приеме и ударной игре на задней линии постепенно должна перебороть опытную россиянку. Кузнецова же будет еще и на фоне усталости, так что Ястремская должна воспользоваться ситуацией. .

Прогноз редакции на матч Кузнецова — Ястремская

Матч на харде американского Цинциннати. Борьба за выход в третий раунд. Даяна Ястремская попробует обыграть опытную Светлану Кузнецову. Россиянка наконец-то получила визу и теперь может спокойно играть американские турниры, а также готовиться к последнему Шлему в году. В первом круге она обыграла мощную Анастасию Севастову в трех партиях. Это говорит о том, что Кузнецова набирает форму. Ей это необходимо, ведь подготовка к американской серии была скомкана из-за проблем с визой и неопределенностью.

Статистическое превью на матч Светлана Кузнецова — Даяна Ястремская:

Светлана Кузнецова последние три из четырех своих матчей выиграла. Поставить на её победу над Ястремской можно за 2,25.

Даяна Ястремская последние три из четырех своих матчей завершила на ТМ 20,5. Поставить на ТМ 20,5 и в этом матче можно за 1,88.

Статистика личных встреч Светлана Кузнецова — Даяна Ястремская:

Девушки ранее не встречались на корте.

Прогноз на поединок Кузнецова — Ястремская:

Даяна Ястремская постепенно набирает уверенность в матчах против более сильных соперниц. За последние недели она обыграла Йоханну Конту, Викторию Азаренко и Каролин Возняцки, причем всех в двух сетах. Можно сказать, что Азаренко и Возняцки уже давно не топ, а их статус у них лишь за прошлые победы на Шлемах, да и Конта часто проигрывает рано на турнирах рангом ниже, но победа есть победа. Ястремская действительно играет в симпатичный теннис, который приносит ей успех в матчах с топ-соперницами. После победы над Возняцки она определенно получила заряд уверенности и на матч с Кузнецовой выходит даже фавориткой. Наш прогноз — ТМ 20.5 за 1.88.

Сделать ставку без риска

Повторить



Читайте также: