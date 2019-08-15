Прогноз от наших экспертов

«Кирьос» — «Хачанов». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Кирьос — Хачанов

Карен Хачанов проиграл полуфинальный матч в Монреале своему соотечественнику Даниилу Медведеву и теперь, более мотивированный должен выйти на корт и разобраться с 27-ракеткой мира Ником Кирьосом.

Карен прекрасно понимает, если он хочет оставаться в ТОП-10, то проигрывать на таких ранних стадиях нельзя. Так что, 23-летнему россиянину нужно показывать весь свой класс в этом матче, потому что Кирьос точно будет стараться обыграть девятую ракетку мира.

Статистическое превью на матч Ник Кирьос – Карен Хачанов:

Кирьос выиграл четыре из пяти последних матчей. Поставить на победу австралийского теннисиста можно за 1,75

Хачанов имеет три победу из пяти последних матчей. Победа россиянина оценивается в 2,07

Статистика личных встреч Ника Кирьоса – Карена Хачанов:

Между собой теннисисты сыграют впервые.

Прогноз на поединок Кирьос – Хачанов:

Кирьос совсем недавно выиграл турнир а Вашингтоне, в финале обыграв Даниила Медведева, у которого с финальными матчами явная проблема (за две последние недели проиграл два финала подряд). В то время, как Медведев выигрывал у Хачанова и в психологическом плане у Кирьоса преимущество, ведь он понимает что обыгрывал соперника, который несколько дней назад был сильнее Хачанова.

Так что, ожидаем в этом матче очень упорную борьбу в три сета и ТБ 23,5 за 1,65

Сделать ставку без риска

Повторить





Ник Кирьос — Карен Хачанов 14.08.2019

Ник Кирьос — Карен Хачанов 14.08.2019

13.08.2019 29 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Петр Назич

Букмекеры довольно высоко оценивают шансы Карена Хачанова в матче с Ником Кирьосом, хотя, если смотреть на рейтинг, такие выводы вряд ли соответствуют действительности. Посмотрим, какая расстановка сил на самом деле.

П1 (1.73) П2 (2.04) Ник Кирьос Карен Хачанов Cincinnati Masters (Western & Southern Open). Мейсон (США). Мужчины. Одиночный разряд. 1/16 финала Lindner Family Tennis Center. Хард 14.08.2019 18:00



Ник Кирьос

Кирьос недавно выиграл Citi Open, в финале справившись с Даниилом Медведевым. Как это часто бывает в теннисе, следующий турнир он провел неудачно. На Canadian Open Ник уступил Кайлу Эдмунду в первом же матче и покинул соревнование. Но на Cincinnati Masters мы видим, что австралиец снова в хорошей форме. Первый матч турнира закончился для него уверенной победой над Лоренцо Сонего 7:5, 6:4.

Карен Хачанов

Хачанов на том же Citi Open вылетел в первой же игре. Обидчиком россиянина стал Жо-Вильфрид Тсонга. А на Canadian Open он уступил Даниилу Медведеву в полуфинале. Показательным можно считать его триумф над Александром Зверевым в четвертьфинале. Хачанов справился с одним из лучших теннисистов современности в двух сетах. Карен сейчас, кажется, вышел на новый уровень и готов показать себя во всей красе.

Прогноз на матч

Хачанов вряд ли согласиться сложить оружие, даже несмотря на всю силу Кирьоса. К тому же, Ник недавно выиграл турнир и теперь чувствует себя расслабленно. Можно поставить на три сета в этом матче и то, что Хачанов выиграет хотя бы один сет.

Лучшими ставками на матч Cincinnati Masters (Western & Southern Open). Мейсон (США). Мужчины. Одиночный разряд. 1/16 финала между Ником Кирьосом и Кареном Хачановым, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Ник Кирьос — Карен Хачанов Ставка: Победа с учетом форы по сетам: Хачанов Карен (+1.5) Коэфф: 1.45 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Ник Кирьос — Карен Хачанов Ставка: Тотал сетов: больше (2.5) Коэфф: 2.45 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

Ник Кирьос — Карен Хачанов. 15.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Теннис. Western & Southern Open. 1/16 финала.

Ник Кирьос (Австралия) — Карен Хачанов (Россия).

Цинциннати, США. 15.08.2019. 03:30 МСК.

В рамках 1/16 финала мужского теннисного турнира в американском Цинциннати состоится поединок между 27-м номером рейтинга ATP, Ником Кирьосом и 9-й ракеткой мира, Кареном Хачановым. Несмотря на рейтинг, букмекеры считают Ника фаворитом встречи, с чем мы соглашаемся. Австралиец очень мощно выглядел в Вашингтоне, буквально неделю назад. Кирьос потенциально может обыграть практически любого теннисиста на планете, когда находится в хорошей форме, а сейчас, судя по результатам, Ник близок к пику.

Ник Кирьос — Карен Хачанов. 14.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Теннис. Western & Southern Open. 1/16 финала.

Ник Кирьос (Австралия) — Карен Хачанов (Россия).

Цинциннати, США. 13.08.2019. 18:00 МСК.

В рамках 1/16 финала мужского теннисного турнира в американском Цинциннати состоится поединок между 27-м номером рейтинга ATP, Ником Кирьосом и 9-й ракеткой мира, Кареном Хачановым. Несмотря на рейтинг, букмекеры считают Ника фаворитом встречи, с чем мы соглашаемся. Австралиец очень мощно выглядел в Вашингтоне, буквально неделю назад. Кирьос потенциально может обыграть практически любого теннисиста на планете, когда находится в хорошей форме, а сейчас, судя по результатам, Ник близок к пику.

Читайте также: