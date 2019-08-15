Прогноз на матч «Миннесота» – «Колорадо» (15.08.2019)

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Прогноз и ставки Миннесота — Колорадо Рэпидс (15.08.19)

Миннесота Юнайтед

С учетом всех соревнований в официальных матчах Миннесота не уступала на протяжении 11 матчей кряду. Однако, в крайнем матче пропустила от Далласа 5 голов, в итоге была прервана безпроигрышная серия. Ныне Миннесота занимает 3 место, до 1 места вряд ли способна добраться, так как отстает на 17 очков. В любом случае дома Миннесота играет очень уверено, сыграв 12 матчей в 11 удалось добыть очки. Сильной стороной атаки является создание голевых ситуаций и реализация голов, за 24 матча забито 42 гола.

Колорадо Рэпидз

В двух крайних матчах Колорадо Рэпидз добыл победу, но главная проблема остается, не налажена игра в оборонительной трети, в пяти крайних матчах Колорадо Рэпидз пропустил 11 голов. В Западной конференции данный коллектив пропустил больше всех голов. Кстати, с дисциплиной проблемы, ведь этот клуб схлопотал 7 красных карточек. Но есть и сильная сторона у Колорадо Рэпидз, это атакующая треть, блестяще проявляет себя нападающий Кей Камара, который забил 11 голов. Сейчас Колорадо Рэпидз на 11 месте, стремится в зону плей-офф, но отстает на 10 очков

Прогноз

Преимущество здесь на стороне команды Миннесота, в 5 крайних домашних матчах набрала 13 очков. В среднем за матч дома забивает 1.8 гола. С учетом всех официальных матчей в 9 из 10 крайних домашних матчей Миннесота забивала как минимум 1 гол. Учитывая, игру в защите нынешнего противника, конечно Миннесота забьет. Однако, недооценивать Колорадо Рэпидз не стоит, как раз с атакой у этого коллектив всё в порядке, отлично атакует в стандартном положении и создает много голевых ситуации. Обратите внимание, по исполнению стандартов Колорадо Рэпидз в МЛС лучший, реализовал 14 голов. В каждом из 5 крайних гостевых матчей Колорадо Рэпидз забивал. Для Миннесоты является неудобным соперником. В трёх из пяти крайних очных встреч Колорадо обыгрывал Миннесоту. Думаю, в этом матче обе забьют.

Прогноз на матч «Миннесота» – «Колорадо» (15.08.2019)

Футбол. МЛС. Регулярный чемпионат.

«Миннесота Юнайтед» – «Колорадо Рэпидз».

Миннесота, 15.08.2019, «Allianz Field», 03:00 (МСК).

На новеньком красавце-стадионе «Альянц-Филд» один из лидеров Западной конференции «Миннесота Юнайтед» примет одного из аутсайдеров Запада «Колорадо Рэпидз». Рассмотрим варианты ставок и прогнозы на предстоящий матч.

«Миннесота»: дисбаланс в игре ещё даст о себе знать

Несмотря на то, что «Миннесота Юнайтед» движется по дистанции сезона достаточно уверенно, команду всё же нельзя причислить к фаворитам предстоящего плей-офф. «Юнайтед» к настоящему моменту демонстрирую одну из лучших защит в лиге – после 24-х игр 35 пропущенных мячей, при 28,8 xga – четвёртая строчка в МЛС прямо сейчас. В нападении всё гораздо сложнее – 38 xg – это 8-й показатель в лиге, а из персоналий выделяется только Дарвин Кинтеро, отличившийся лишь 7 раз в этом сезоне. Посмотрим, возможно ли добиться успеха без нападения. Ставки и прогнозы на перспективы «Миннесота Юнаётед» в плей-офф пока что весьма опасны…

«Колорадо»: борьба будет продолжаться до последнего тура

Две победы в двух предыдущих играх подряд, над «Монреаль Импакт» 6:3 и над «Сан-Хосе Эртквейкс» 2:1, несколько улучшили турнирное положение «Колорадо Рэпидз». Впрочем, отставание команды от зоны плей-офф по-прежнему довольно солидно и составляет 10 очков. Кажется, что, хотя в «регулярке» играть ещё немало, «Колорадо» в этом сезоне всё же останется без пост-сезона. Смена главного тренера по ходу первенства говорит о том, что подготовка к чемпионату прошла не лучшим образом, а значит провал в общем-то объясним. Ждём успехов от «Рэпидз» в будущем году, готовим прогнозы и ставки на их выступление в МЛС-2020.

Травмированные и дисквалифицированные

«Миннесота»: Томас Чако (травма).

«Колорадо»: Кортни Форд, Деклан Уайн (травмы).

«Миннесота» – «Колорадо»: история личных встреч

Первая игра сезонной серии текущего чемпионата состоялась в Коммерс-Сити 9 июня – «Колорадо» на правах хозяев взял верх со счётом 1:0, забив единственны гол в середине первого тайма.

Прошлогодняя сезонная серия завершилась победой «Колорадо» — «Рэпидз» выиграли дома 3:2, и в гостях 2:0.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

Три из 5-и последних очных матча команды не играли результативно. А учитывая явный дисбаланс в игре «Миннесоты» в этом сезоне, ставка на тотал меньше 3 с коэффициентом 1,97 от





Прогноз редакции на матч Миннесота — Колорадо

“Колорадо” считается одним из аутсайдеров Западной конференции, так как находится на предпоследнем месте в турнирной таблице. Однако, последние два матча команда хозяев взяла себе в актив, когда выиграла у “Монреаля” и у “Сан-Хосе”. Эти клубы пребывают в зоне плей-офф, поэтому такой исход был крайне неожиданным. И вот очередной вышестоящий противник уже готов принять на своем поле игроков “Рэпидс”, но в этот раз все должно закончиться для гостей печальней. “Миннесота” хоть и проиграла в предыдущем туре, но все-таки считается фаворитом.

Ориентировочные составы на матч Миннесота — Колорадо Рэпидс:

“Миннесота” (4-5-1): Манноне — Датсон, Боксаль, Колман, Манли — Мартин, Олум, Ибарра, Шуллер, Финлэй — Тойе

Не сыграют: Родригез

“Колорадо” (4-5-1): Ирвин — Вайнс, Уилсон, Абубакар, Росенберри — Акоста, Прайс, Рубио, Николсон, Льюис — Камара

Не сыграют: Форд, Вайн, Ховард

Прогноз на матч Миннесота — Колорадо Рэпидс:

“Миннесота” находится в одном очке от второго места и вряд ли планирует упустить такую возможность повыситься в рейтинге. Тем более, что их соперник далеко не топовый. Хотя, это как сказать, ведь футболисты “Колорадо” третьи по забитым мячам на Западе. Вторые, кстати, сами хозяева. Плюсуем сюда бедственные оборонительные линии обоих соперников и получим на выходе огромное количество забитых мячей в очном противостоянии. Рекомендуем поставить на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,58

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