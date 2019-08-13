Прогноз редакции на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Даллас

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Прогноз, ставки и коэффициенты Лос-Анджелес Галакси — Даллас (15.08.19)

Прервет ли «Гэлакси» серию поражений?

В очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» на своем поле сыграет с «Далласом». Начало игры — 05:30 по мск. Прогноз на



Ибрагимович и ко поочередно уступили «Портленду» (0:4), «Атланта Юнайтед» (0:3) и «Ди Си Юнайтед» (1:2) в последнем игровом дне.









В 12 домашних поединках текущего розыгрыша «Лос-Анджелес Гэлакси» добыл восемь побед при четырех поражениях, разница забитых и пропущенных — 20:16.







«Даллас»



«Даллас» имеет на своем счету 36 баллов и расположился на седьмой строке в той же конференции, опережая зону не плей-офф на два пункта.









Домашней викторией над «Миннесотой» в прошлом туре со счетом 5:3, «быки» прервали свою безвыигрышную серию, состоящую на тот момент из двух игр.





В этом неудачном отрезке они сперва на своей территории сыграли вничью с «Реал Солт-Лейк» (0:0), а затем уступили в гостях «Орландо» — 0:2.





«Даллас» из 12 гостевых матчей текущего розыгрыша МЛС привез только три победы, одну ничью и восемь поражений, разница мячей — 13:18.





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Отметим, что «Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Далласу» последние пять встреч. В первом круге «быки» дома выиграли — 2:0.







Прогноз на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Даллас»



В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лос-Анджелес Гэлакси» — 2.00, победа «Далласа» — 3.50, ничья — 3.90.









Прогнозируем, что «Гэлакси» сможет прервать свою проигрышную серию и в чемпионате, и лично против «Далласа».





Лос-Анджелес Гэлакси

На данном отрезке чемпионата игровой кризис настиг Лос-Анджелес Гэлакси, ведь в 4 из 5 крайних матчей данный коллектив потерпел поражение. Обратите внимание, в Западной конференции из топ-7 больше всех поражений потерпел Лос-Анджелес Гэлакси. Нынче располагается на 5 месте, но команды стремящиеся в зону плей-офф вплотную подобрались. Данный клуб хорошо атакует с флангов. Замечу, что в МЛС Лос-Анджелес Гэлакси лучший по борьбе на втором этаже. Слабой стороной является отражение контратак, а та же препятствование созданию голевых ситуаций противником.

ФК Даллас

В крайнем матче ФК Даллас в атакующей трети сыграл отлично забил 5 голов, а вот в защите плохо пропустил 3 гола от Миннесоты. Вообще слабой стороной обороны является уход от нарушений в опасных зонах. ФК Даллас на 7 месте, ближайший преследователь в двух очках и имеет 2 матче в запасе. Очевидно, что этот клуб будет предельно мотивирован, но в гостях играет плохо, в 8 из 12 выездных матчей потерпел поражение.

Прогноз

Хотя преимущество здесь на стороне клуба Лос-Анджелес Гэлакси, но стоит учесть, что к данной игре подходит не в оптимальной форме, слабо обороняется, даже дома в среднем пропускает 1.3 гола. В каждом из пяти крайних очных встреч Л-А Гэлакси уступал ФК Даллас. В среднем за матч Даллас на выезде забивает 1.1 гола, наиграть на гол способен. С учетом всех соревнований Л-А Гэлакси забивал дома в 13 из 15 крайних матчей. В Лос-Анджелес Гэлакси есть кому проявить себя в атаке, на счету Ибрагимовича 16 голов. Считаю, что в данном противостоянии команды обменяются голами.

Прогноз редакции на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Даллас

Ибрагимович продолжает разжигать в МЛС. В этот раз неугомонный швед назвал систему плей-офф дерьмом. Конечно, ведь “Гэлакси” рискует не попасть в стадию турнира, где играют на выживание. Сейчас у клуба из Лос-Анджелеса 38 очков, но еще одно поражение, с которым они зачастили в последнее время, как команда Златана тут же окажется в стане аутсайдеров. Хозяева проигрывают уже три поединка подряд и не видно конца и края этому беспределу. Когда коллектив Ибры шел в лидерах, таких слов из его уст слышно не было.

Ориентировочные составы на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Даллас:

“Гэлакси” (4-5-1): Бингхэм — Полента, Гонсалес, Стерес, Фельтшер — Дос Сантос, Китчен, Павон, Антуна, Альварез — Ибрагимович

Не сыграют: Алессандрини, Жуниньо

“Даллас” (4-3-3): Гонсалез — Холлингсхед, Циглер, Хедгес, Каннон — Помыкал, Акоста, Феррейра — Москера, Баджи, Барриос

Не сыграют: —

Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Даллас:

Самое интересное в этом противостоянии, что именно “Даллас” может лишить “Гэлакси” места в группе лучших клубов страны. У гостей 36 очков и они уже вошли в зону плей-офф, но им явно необходимо закрепить свою позицию, так как их поджимает “Портленд”. Несмотря на статус выездного матча, им нельзя проигрывать, что за последние пять игр было уже дважды. С такой частой потерей очков им точно не выжить в этом прайде. Если уж они и не победят, то и в их поражение мы тоже не верим. Ставим на Х2 за 1,85

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