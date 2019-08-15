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Прогноз Путинцева — Стивенс (15.08.19), ставки и коэффициенты

Юлия Путинцева — Слоан Стивенс 15.08.2019

Юлия Путинцева — Слоан Стивенс 15.08.2019

14.08.2019 9 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Петр Назич

К огромной радости теннисных болельщиков из Казахстана Юлия Путинцева вышла во второй раунд Cincinnati Masters. Здесь ее ждет очень серьезная соперница, Слоан Стивенс.

П1 (2.22) П2 (1.67) Юлия Путинцева Слоан Стивенс Cincinnati Masters (Western & Southern Open). Мейсон (США). Женщины. Одиночный разряд. 1/16 финала Lindner Family Tennis Center. Хард. 15.08.2019 02:00



Юлия Путинцева

Путинцева во многом сенсационно обыграла Елену Остапенко 6:2, 6:7, 6:3 в первом раунде нынешнего Cincinnati Masters. До этого у нее был неудачный Canadian Open, где Юлия уступила Каролин Возняцки в первом же сете. Еще одну сенсацию представительница Казахстана сотворила на Уимблдоне, где со счетом 7:6, 6:2 переиграла Наоми Осаку. Но дальше она в двух сетах уступила Виктории Голубич. Очень уж непостоянная и нестабильная Юля!

Слоан Стивенс

На Уимблдоне Стивенс обыграла Тимею Бачински и Ван Яфань, после чего вылетела от Йоханны Конты в третьем раунде. Дальше Слоан опозорилась на Citi Open и Canadian Open. В Вашингтоне представительница США вылетела от Ребекки Петерсон в двух сетах, а в Торонто – от Марии Боузковой тоже за два сета. Слоан сейчас в очень плохой форме, чем может воспользоваться Юлия.

Прогноз на матч

Путинцева может творить настоящие сенсации. Стивенс сейчас в плохой форме. Так почему бы этим не воспользоваться? Попробуем поставить на Юлию с хорошей форой.

Лучшими ставками на матч Cincinnati Masters (Western & Southern Open). Мейсон (США). Женщины. Одиночный разряд. 1/16 финала между Юлией Путинцевой и Слоан Стивенс, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Юлия Путинцева — Слоан Стивенс Ставка: Юлия Путинцева выиграет хотя бы один сет: Да Коэфф: 1.48 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Юлия Путинцева — Слоан Стивенс Ставка: Счет после первых двух сетов: 2:0 3.45 или 1:1 (ставим обе ставки и имеем прибыль в случае, если одна из них сыграет) Коэфф: 2.37 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Прогноз на

матч

Юлия Путинцева — Слоан Стивенс 15 августа

15 августа в Цинциннати состоится матч турнира WTA.

Прогноз на матч Юлия Путинцева — Слоан Стивенс

Представительница Казахстана проводит в целом бездарный сезон и сливает всем на свете, но на плотном харде ей попроще. Юлия много атакует, резко пробивает, широко переводит и строит игру от подачи, поэтому чем выше сильнее отскоки, тем ей удобнее. Мощь компенсирует отвратительное движение, а короткие комбинации позволяют почти не двигаться, совершая небольшие шажки посередине задней линии. Именно так Путинцева прошла в Цинциннати Остапенко: просто стояла и лупила, попадая чаще, чем соперница.