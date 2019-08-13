Прогноз, ставки и коэффициенты Тиафо — Баутиста-Агут (15.08.19)

Нравится спорт? Хочется заниматься
любимым делом? Хочешь зарабатывать
на этом? Для вас открыт
лучший в рунете сервис бесплатных прогнозов получить бесплатно
неограниченный доступ

Не делайте ставки самостоятельно!

сверьтесь с мнением профессионалов

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесь

присоединиться
Мы не просим указывать платежные данные

Все действительно просто!

1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы

получить доступ

Прогноз от наших экспертов

Прогноз, ставки и коэффициенты Тиафо — Баутиста-Агут (15.08.19)

Ф.Тиафо

Тиафо не лучшим образом выступил на последних хардовых турнирах. В Атланте он проиграл Бернарду Томичу (6-4, 3-6, 6-7), а в Вашингтоне Даниилу Медведеву (2-6, 5-7). После этого Фрэнсис решил пропустить Мастерс в Монреале, чтобы лучше подготовится к Цинциннати. Это дало свои результаты, так как американец уже успел оставить не у дел Гаэля Монфиса (7-6, 6-3).В поединке против француза Тиафо продемонстрировал отличную игру. В розыгрышах он смотрелся достаточно хорошо, выиграв 55% мячей.

Р.Баутиста-Агут

Баутиста-Агута считали одним из главных претендентов на выход в финал Монреаля, но в четвертьфинале испанец не сумел обыграть Монфиса (4-6, 6-3, 6-7). Изначально ничто не предвещало беды, так как в первых матчах турнира Роберто уверенно обыграл Бернарда Томича, Диего Шварцмана и Ришара Гаске. Но в поединке с французом что-то пошло не так.Возможно, в Цинциннати Баутиста-Агуту удастся выступить более успешно. Первый шаг он уже сделал, обыграв Хуберта Гуркача (7-6, 6-3).

Прогноз

Тиафо справился с Монфисом, но последний играл после небольшой травмы. С Баутиста-Агутом будет совсем другая игра. Испанец сильнее американца в игре на задней линии, а подача Фрэнсиса часто дает сбои. Скорее всего, Роберто воспользуется неуверенными действиями соперника и одержит уверенную победу

Читайте также:

ФутболХоккейТеннис

Прогноз, ставки и коэффициенты Маннарино — Кукушкин (14.08.19)
«Факел» — «Армавир». 14.08.19. Прогноз и ставки на матч
«Йокерит» — «СКА». 14.08.19. Прогноз и ставки на матч
«Стабек» — «Волеренга». 14.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Торпедо Москва — Авангард Курск (14.08.19)
«Векич» — «Азаренко». 14.08.19. Прогноз и ставки на матч
«Порту» — «Краснодар». 13.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Рублёв — Басилашвили (13.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Реал Солт-Лейк — Сиэтл Саундерс (15.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Тиафо — Баутиста-Агут (15.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Тиафо — Баутиста-Агут (15.08.19)
Прогноз Барти — Шарапова (14.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз и ставки Маннарино — Кукушкин (14.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Сабуртало Тбилиси — Арарат-Армения (14.08.19)
Прогноз и ставки Вавринка — Рублёв (14.08.19)


Тысячи положительных отзывов! Десятки тысяч довольных посетителей ежедневно! 7 лет на рынке спортивного прогнозирования

Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.

Регистрируйтесь

И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОГНОЗАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ абсолютно бесплатно
Войти через Вконтакте

Самые частые вопросы

Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?
Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.
Во время регистрации нужно указывать платежные данные?
Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме
Зачем вам это?
Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)

Сми о нас

  • name
  • name
  • name