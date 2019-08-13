Прогноз и ставки Орландо Сити — Спортинг Канзас Сити (15.08.19)

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Прогноз и ставки Орландо Сити — Спортинг Канзас Сити (15.08.19)

Прогноз редакции на матч Орландо — Спортинг Канзас Сити

“Орландо” находится в трех очках от зоны плей-офф, но их последние результаты не позволяют набрать им необходимые баллы, чтобы наконец-то составить компанию лучшим клубам МЛС. За последние пять матчей хозяева выиграли всего лишь раз и с такой статистикой просто невозможно надеяться на повышение в турнирной таблице. На этой недели у них будет шанс пополнить свою казну, так как к ним в гости приедет “Канзас”. Гостевая команда также не попадает в зону плей-офф, но они вряд ли на это рассчитывают. Слишком уж равный уровень коллективов, чтобы давать равные шансы на успех в очном противостоянии. 

Ориентировочные составы на матч Орландо Сити — Канзас:

“Орландо” (4-5-1): Роув — Миллер, Жанссон, Сане, Смит — Аскуэс, Розелл, Мюллер, Нани, Робиньо — Дайер

Не сыграют: Де Джон, Хигуита

“Канзас” (4-3-3): Мелия — Синович, Беслер, Фонтас, Зуси — Гутьеррес, Санчес, Эспиноса — Жерсу, Хуртадо, Расселл

Не сыграют: Уоллас

Прогноз на матч Орландо Сити — Канзас:

Очевидно, что фаворит “Орландо”. Тем не менее, нельзя сказать, что игра должна проходить в одни ворота. За последние пять матчей “Канзас” выиграл дважды, при этом не сумел забить всего лишь в одной игре. Гости стараются играть, даже когда против них на поле появляется фаворит. Конечно, им будет крайне тяжело свести этот поединок даже к ничье, но мы верим, что им удастся отличиться. За 24 тура им удалось удачно завершить атаку 37 раз, что почти что равняется двум голам за встречу. Поэтому мы рискнем и поставим на гол от футболистов Питера Вермеса. Ставим на “обе забьют” за 1,60

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