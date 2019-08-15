Прогноз и ставки Лос-Анджелес Галакси — Даллас (15.08.19)

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Прогноз и ставки Лос-Анджелес Галакси — Даллас (15.08.19)

Прогноз редакции на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Даллас

Ибрагимович продолжает разжигать в МЛС. В этот раз неугомонный швед назвал систему плей-офф дерьмом. Конечно, ведь  “Гэлакси” рискует не попасть в стадию турнира, где играют на выживание. Сейчас у клуба из Лос-Анджелеса 38 очков, но еще одно поражение, с которым они зачастили в последнее время, как команда Златана тут же окажется в стане аутсайдеров. Хозяева проигрывают уже три поединка подряд и не видно конца и края этому беспределу. Когда коллектив Ибры шел в лидерах, таких слов из его уст слышно не было. 

Ориентировочные составы на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Даллас:

“Гэлакси” (4-5-1): Бингхэм — Полента, Гонсалес, Стерес, Фельтшер — Дос Сантос, Китчен, Павон, Антуна, Альварез — Ибрагимович

Не сыграют: Алессандрини, Жуниньо

“Даллас” (4-3-3): Гонсалез — Холлингсхед, Циглер, Хедгес, Каннон — Помыкал, Акоста, Феррейра — Москера, Баджи, Барриос

Не сыграют:

Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Даллас:

Самое интересное в этом противостоянии, что именно “Даллас” может лишить “Гэлакси” места в группе лучших клубов страны. У гостей 36 очков и они уже вошли в зону плей-офф, но им явно необходимо закрепить свою позицию, так как их поджимает “Портленд”. Несмотря на статус выездного матча, им нельзя проигрывать, что за последние пять игр было уже дважды. С такой частой потерей очков им точно не выжить в этом прайде. Если уж они и не победят, то и в их поражение мы тоже не верим. Ставим на Х2 за 1,85

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Прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» – «Даллас» (15.08.2019)

Футбол. МЛС. Регулярный чемпионат. 
«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Даллас ФК». 
Карсон, 15.08.2019, «Dignity Health Sports Park», 05:30 (МСК). 

«Гэлакси» Златана Ибрагимовича очередной свой матч регулярного чемпионата МЛС проведёт на своём поле против футбольного клуба «Даллас». Получится ли у «Лос-Анджелеса» подтвердить статус одного из фаворитов сезона? Рассмотрим, варианты ставок и прогнозы на предстоящий матч.

«Лос-Анджелес Гэлакси»: приятно вернуться домой

Игра с «Далласом» станет первой на домашней арене для «Лос-Анджелес Гэлакси» с 24-го июля. Златан и компания провели неудачную выездную серию, проиграв трижды кряду. Среди обидчиков калифорнийцев на этом отрезке «Атланта», «Портленд Тимберс» и «ДС Юнайтед». 3 проигрыша кряду отбросили «Гэлакси» на 5-е место в Западной конференции. Отрыв от 8-го места, уже не дающего права на пост-сезон, составляет лишь 3 балла. Борьба продолжается, а «Гэлакси» больше нельзя проигрывать…

«Даллас»: ничего ещё непонятно

Плотность в турнирной таблице Западной конференции велика настолько, что пока никто, кроме единоличного лидера сезона из «Лос-Анджелес ФК», не может похвастать тем, что уже обеспечил себе участие в пост-сезоне. У «Далласа» 36 очков после 25-и игр (10-6-9), при разнице забитых-пропущенных мячей 36:31. При этом от второй строчки техасцы отстают всего на 3 очка, а восьмую строчку «Даллас» опережает лишь на 2. В предыдущих 5-и играх у «Далласа» 2 победы, 2 поражения и ничья. Такая нестабильность пока заставляете воздержаться от прогнозов и ставок на перспективы техасского клуба в текущем первенстве.

Травмированные и дисквалифицированные

«Лос-Анджелес Гэлакси»: Роман Александрини (травма).
«Даллас»: –

«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Даллас»: история личных встреч

В первом матче этого сезона «Даллас» обыграл «Гэлакси» на своём поле 2:0.

В прошлом чемпионате также дважды переиграл «Лос-Анджелес Гэлакси». Победная серия техасцев в матчах с «Гэлакси» составляет 5 игр кряду.

В последний раз «Гэлакси» обыгрывал «Даллас» в 2015-м году.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов 

Златану и компании пора прервать неудачную серию в очном противостоянии с «Далласом». Момент подходящий – и собственная неудачная серия, которую нужно завершать, и нестабильность команды из Далласа. Ставка – победа хозяев с коэффициентом 1,93 по линии

Лос-Анджелес Гэлакси

На данном отрезке чемпионата игровой кризис настиг Лос-Анджелес Гэлакси, ведь в 4 из 5 крайних матчей данный коллектив потерпел поражение. Обратите внимание, в Западной конференции из топ-7 больше всех поражений потерпел Лос-Анджелес Гэлакси. Нынче располагается на 5 месте, но команды стремящиеся в зону плей-офф вплотную подобрались. Данный клуб хорошо атакует с флангов. Замечу, что в МЛС Лос-Анджелес Гэлакси лучший по борьбе на втором этаже. Слабой стороной является отражение контратак, а та же препятствование созданию голевых ситуаций противником.

ФК Даллас

В крайнем матче ФК Даллас в атакующей трети сыграл отлично забил 5 голов, а вот в защите плохо пропустил 3 гола от Миннесоты. Вообще слабой стороной обороны является уход от нарушений в опасных зонах. ФК Даллас на 7 месте, ближайший преследователь в двух очках и имеет 2 матче в запасе. Очевидно, что этот клуб будет предельно мотивирован, но в гостях играет плохо, в 8 из 12 выездных матчей потерпел поражение.

Прогноз

Хотя преимущество здесь на стороне клуба Лос-Анджелес Гэлакси, но стоит учесть, что к данной игре подходит не в оптимальной форме, слабо обороняется, даже дома в среднем пропускает 1.3 гола. В каждом из пяти крайних очных встреч Л-А Гэлакси уступал ФК Даллас. В среднем за матч Даллас на выезде забивает 1.1 гола, наиграть на гол способен. С учетом всех соревнований Л-А Гэлакси забивал дома в 13 из 15 крайних матчей. В Лос-Анджелес Гэлакси есть кому проявить себя в атаке, на счету Ибрагимовича 16 голов. Считаю, что в данном противостоянии команды обменяются голами.

Прогноз на
матч
«Лос-Анджелес Гэлакси» ‒ «Даллас» 15 августа

Содержание:

  • «Лос-Анджелес»
  • «Даллас»
  • Надёжный прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» ‒ «Даллас»

Прервет ли «Гэлакси» серию поражений?


В очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» на своем поле сыграет с «Далласом». Начало игры — 05:30 по мск. Прогноз на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Даллас».


Ибрагимович и ко поочередно уступили «Портленду» (0:4), «Атланта Юнайтед» (0:3) и «Ди Си Юнайтед» (1:2) в последнем игровом дне.



В 12 домашних поединках текущего розыгрыша «Лос-Анджелес Гэлакси» добыл восемь побед при четырех поражениях, разница забитых и пропущенных — 20:16.


«Даллас»



«Даллас» имеет на своем счету 36 баллов и расположился на седьмой строке в той же конференции, опережая зону не плей-офф на два пункта.



Домашней викторией над «Миннесотой» в прошлом туре со счетом 5:3, «быки» прервали свою безвыигрышную серию, состоящую на тот момент из двух игр.


В этом неудачном отрезке они сперва на своей территории сыграли вничью с «Реал Солт-Лейк» (0:0), а затем уступили в гостях «Орландо» — 0:2.


«Даллас» из 12 гостевых матчей текущего розыгрыша МЛС привез только три победы, одну ничью и восемь поражений, разница мячей — 13:18.


Все прогнозы на спорт


Отметим, что «Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Далласу» последние пять встреч. В первом круге «быки» дома выиграли — 2:0.


Прогноз на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Даллас»



В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лос-Анджелес Гэлакси» — 2.00, победа «Далласа» — 3.50, ничья — 3.90.



Прогнозируем, что «Гэлакси» сможет прервать свою проигрышную серию и в чемпионате, и лично против «Далласа».

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