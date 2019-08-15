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Финалист последнего розыгрыша Кубка Гагарина продолжает подготовку к сезону. Несмотря на потерю Ильи Михеева и Макса Тальбо, балашихинский клуб не стал слабее. И Боб Хартли не ставит иных целей, кроме как завоевание титула. До сих пор он побеждал везде, где тренировал, и явно готов повторить это в России. Динамовцы же имеют явный дисбаланс состава. У бело-голубых выделяется первая тройка, они имеют неплохого кипера в лице Ивана Бочарова, но уже второе звено и вся защитная линия проседают. Во многом успех «Динамо» будет зависеть от Владимира Крикунова: тренер должен грамотно распределить нагрузку по ходу чемпионата.
Специальный гость на матче 15 августа — нападающий сборной России, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин!
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