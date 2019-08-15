«Спартак Москва» — «Тун». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч

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Прогноз от наших экспертов

«Спартак Москва» — «Тун». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч

Спартак Москва — Тун 15.08.2019

Спартак Москва — Тун 15.08.2019

13.08.2019 20 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на ответный матч полуфинала квалификации Лиги Европы, в котором между собой сыграют Московский Спартак и Швейцарский Тун. Эта встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» в предстоящий четверг. Начало матча назначено на 19:45 по московскому времени.

П1 (1.69) Х (4.00) П2 (4.84) Спартак Москва Тун Лига Европы. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Ответный матч. «Открытие Арена». Москва. 15.08.2019 19:45

Ориентировочные составы на матч Спартак Москва — Тун

Спартак Москва : Максименко; Аиртон, Джикия, Жиго, Рассказов; Гулиев, Бакаев, Тиль, Зобнин, Шюрле; Понсе. Тун : Фавр; Хефти, Суттер, Гелми, Гларнер; Стиллхарт, Фаткич, Саланович, Вашич, Кастроман; Рапп.

История личных встреч

История личных встреч между Спартаком и Туном насчитывает только один поединок. В прошлый четверг Российский клуб одержал гостевую победу со счетом 3:2.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

В прошлый четверг оба клуба решили агрессивно выяснить отношения в результативной перестрелке. Однако, мастерство Российских нападающих оказалось чуть выше. Спартак победил со счетом 3:2 и заработал себе неплохое преимущество перед ответной игрой. Но, Спартак и так подходил к этому противостоянию в роли явного фаворита, а теперь у него есть еще и козырь в рукаве, в виде трех забитых мячей в гостях.

Вот только, Тун едет в Москву точно не отбывать номер. Проблемная оборона красно-белых может дать трещину и Швейцарцы вернут интригу в данное противостояние. Но и команда Олега Кононова вряд ли станет охранять добытый в Туне результат. Предстоящая встреча снова обещает стать очень веселой и весьма результативной.

Прогноз: Мы ждём большого количества забитых мячей. Оба клуба обязаны отличиться.

Интересные факты перед матчем

  1. Спартак сохранил свои ворота пустыми только в 1 из 5 последних поединков.
  2. Только 2 из 8 предыдущих матчей с участием Туна завершились с тоталом меньше 2.5 голов.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Спартак Москва — Тун, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Спартак Москва — Тун Ставка: Обе забьют (ОЗ) Коэфф: 1.73 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Спартак Москва — Тун Ставка: Тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5) Коэфф: 1.69 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

Прогноз на
матч
«Спартак» – «Тун» 15 августа

«Спартак» выходит из игрового кризиса на старте сезона. В Швейцарии красно-белые выглядели здорово в первом тайме, когда упаковали хозяевам двушку, а в Грозном показывали образцовую игру все 90 минут. Закрепил за собой статус лидера атаки Бакаев, забивший три мяча в двух последних матчах, и адаптировался Шюррле. Андреа был одним из лучших на поле в Туне, заработав пенальти (пусть сам его и не реализовал) и отдав ассист на победный гол, и забил сам в Чечне. Они – главные тащеры атаки команды.

Исчезли и сложности «Спартака» в защите. Пачками перестал привозить Жиго, за которым подчищает Зобнин, и в полном порядке Джикия – лучший российский защитник прямо сейчас. После уверенной игры в Грозном «Спартак» снял все сомнения относительно выхода в следующий этап еврокубка.

«Тун» – не соперник москвичам. Лишённые ротации швейцарцы вливаются в сезон одним составом, катая им в еврокубке и в чемпионате. Они отсиживались в защите весь матч с «Люцерном» (2:0). Не наиграл «Тун» и на два гола в первой игре со «Спартаком», использовав дыры между линиями игроков красно-белых. Сейчас их нет. Это было видно в игре столичной команды в Грозном.

Прогноз

«Спартак» наладил игру во всех линиях и обязан выносить швейцарцев в атаке, имея злого Шюррле, ждавшего своего шанса несколько лет, и мотивированного Бакаева, потерявшего веру в партнёров и ставшего главным в атаке красно-белых.

Прогноз: победа «Спартака» за 1,57 в БК «Леон».

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Прогноз на матч «Спартак» – «Тун» (15.08.2019)

Футбол. Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч.
«Спартак» – «Тун»
Стадион: «Открытие Арена» (Москва, Россия)
15.08.2019. 19:45 МСК.

В гостевом поединке против «Туна» футболистам «Спартака» удалось одержать важнейшую победу, однако, зная «красно-белых», никаких гарантий итогового успеха ещё нет. Смогут ли подопечные Олега Кононова избежать нервотрёпки и обыграть швейцарский клуб вновь? Мы считаем, что да!

Форма команды «Спартак»

Для «Спартака» нынешний сезон начался очень тяжело. Команда приступила к серьёзной перестройке ещё в межсезонье, а продолжился этот процесс уже по ходу официальных матчей, когда клуб покинули Луис Адриано, Совьян Ханни, Зе Луиш и Фернандо. Все эти перемены привели к потере очков в играх с «Ростовом», «Тамбовом» и «Динамо». Казалось, дальше будет только хуже, однако состав «красно-белых» сначала пополнил Андре Шюррле, а затем Гус Тиль и Йордан Ларссон. Очевидно, что сейчас внутри команды очень благоприятный микроклимат, который позволяет иметь хороший результат: сначала москвичи обыграли «Тун» – 3:2, а затем и «Ахмат» – 3:1. При этом качество игры «Спартака» улучшается с каждым матчем, что даёт веру в светлое будущее клуба.

Форма команды «Тун»

Для действующего вице-победителя Кубка Швейцарии нынешний сезон складывается не так успешно, как прошлый. В трёх стартовых турах внутреннего первенства подопечные Марка Шнайдера смогли набрать лишь два очка, после чего ещё и проиграли «Спартаку» в домашнем матче квалификации Лиги Европы. Лишь в минувшие выходные команде удалось одержать первую победу в официальных матчах сезона, когда они переиграли «Люцерн» в гостях – 2:0. Не самое успешное начало связано с тем, что летом «Тун» покинули сразу два лучших бомбардира Деян Соргич и Марвин Шпильман, которые в прошлом чемпионате совместными усилиями наколотили 27 мячей из 57 общекомандных (47%). Тем не менее, во втором тайме игры с москвичами швейцарцы продемонстрировали, что даже в таком состоянии они могут быть опасны.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

Выступление «Спартака» в еврокубках – это отдельная история, которую можно рассказывать бесконечно. Да, были и приятные моменты, однако в памяти всё чаще всплывают неудачи в противостояниях с весьма скромными оппонентами. Олегу Кононову крайне важно психологически подготовить к этой игре своих подопечных. Судя по последним встречам «красно-белых», они находятся в хорошей форме, умело действуют как при позиционном нападении, так и на контратаках. С таким уровнем футбола шансов зацепиться за результат у «Туна» будет минимум, поэтому оптимальным вариантом для ставки является

Спартак Москва — Тун. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

Спартак Москва — Тун. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)
Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Спартак Москва — Тун состоится в четверг 15 августа в 19:45 (МСК) на стадионе Открытие Арена. На прошлой неделе Спартак обыграл Тун на его поле со счетом 3:2. По ходу матча Красно-белые вели 2-0, позволили сопернику отыграться, не забили пенальти и все же вырвали победу. Дублем в их составе отметился Зелимхан Бакаев. В ответном поединке Спартак будет фаворитом и на этот раз, как считают букмекеры, он победит с разницей более, чем в один мяч.

В воскресенье Спартак одержал еще одну победу — в гостях у Ахмата со счетом 3:1, и снова два мяча забил Бакаев. В целом в этом сезоне подопечные Олега Кононова одержали три победы в шести официальных матчах, проиграв только один раз. В Лиге Европы Спартак выиграл всего 3 из 17 предыдущих поединков при пяти ничейных результатах и девяти поражениях. А у себя дома москвичи проиграли шесть из восьми предыдущих поединков, победив лишь раз и пропуская минимум три гола в шести матчах отрезка.

Тун в воскресенье тоже победил — в гостях у Люцерна со счетом 2:0. До этого он не выиграл ни одного из четырех матчей сезона, по два раза проиграв и сыграв вничью. Сама победа стала для него лишь четвертой за 21 последний матч во всех турнирах при шести ничейных результатах и 11 поражениях. В Лиге Европы Тун выиграл только 1 из 12 последних матчей, проиграв семь раз. А в гостях он не побеждает в семи последних встречах — две ничьи и пять поражений. За эти семь матчей Тун пропустил 14 голов или в среднем по два мяча за игру, и ни разу не сумел оставить собственные ворота в неприкосновенности. Аналитики сайта считают, что Спартак обыграет Тун в ответном поединке. При этом есть основания ожидать высокой результативности от этой встречи и голов обеих команд. В этом случае отборочный плей-офф Лиги Европы пройдет российская команда и сыграет там с Брондбю или Брагой, чей первый матч завершился гостевой победой португальского клуба со счетом 4:2.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Спартак Москва — Тун:

Победа Спартака — 1.54, ничья — 4.15, победа Туна — 5.26.

Спартак Москва — Тун. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 15 августа):

Победа Спартака; обе команды забьют. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Спартака со счетом 2:0 (коэффициент 7.00). Высоко котируются ничья 1:1 и победа хозяев 1:0 (коэффициент 7.50). Ставки на то, что забивать будут обе команды, принимаются с котировкой 1.82.

Прогноз редакции на матч Спартак — Тун

Как бы ни был неубедителен нынешний “Спартак”, силу швейцарского середнячка (а чемпионат там, как ни крути, слабее российского) не стоит переоценивать. “Тун” старался, сумел быстро и задорно отыграть внушительную форму, но все-таки класс взял свое. Результативная победа, добытая в гостях, позволяет москвичам немного выдохнуть и больше сил уделить чемпионату, где у них на старте все весьма не в порядке. Разумеется, “Тун” еще пободается, о проблемы в защите у обоих коллективов позволяют предполагать: скучным московский матч не будет.

Ориентировочные составы на матч Спартак — Тун

“Спартак” (4-2-3-1): Максименко — Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон — Зобнин, Гулиев — Бакаев, Ананидзе, Шюррле — Ларссон

Не сыграют:

“Тун” (4-4-2): Февр — Гларнер, Хавенар, Родригес, Йосс — Кастроман, Гелми, Стиллхарт, Хефти — Тосетти, Рапп

Не сыграют:

Прогноз на матч Спартак Москва — Тун

Результат матча в Туне, если присмотреться к ходу игры, выглядит не самым логичным. И речь не об итоговом успехе россиян, а о результативности в целом. Достаточно сказать, что за весь первый тайм было нанесено всего два удара в створ. Вообще. И оба были конвертированы в гостевые голы — завидная реализация! А когда гости отыгрались, вышел Шюррле и оправдал доверие — голевая Бакаеву. К слову, эта же пара в воскресенье феерила в Грозном: у Зелимхана дубль (второй подряд!), у немца — гол + пас. “Спартак” наконец-то обрел свою игру?

В защите у москвичей по-прежнему не все ладно, зато атака в кои-то веки продуктивна. Швейцарцы также забивают и пропускают в охотку. Прогнозируем ТБ (3) за 2.06 — поставить можно на сайте “Париматч”.

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