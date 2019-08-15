Прогноз на матч АИК – «Шериф» (15.08.2019)

Прогноз от наших экспертов

«АИК» — «Шериф». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч

АИК

АИК сумел одержать победу в Молдавии 2-1. Наученный горьким опытом в играх против Марибора в лиге чемпионов. Откуда его словенский клуб и опустил в драматичной концовке ответного матча в Швеции в лигу Европы. ( Кому интересно посмотрите как они в дополнительное время сыграли и минуту последнего гола). АИК наверняка не будет церемониться с молдаванами, а просто выиграют и второй матч.

Шериф

Нынешний Шериф даже клубам уровня ниже среднего по европейским меркам овобой опасности не представляет. Из лиги чемпионов его выбил дебютант еврокубков грузинский Сабурталао. В прошлом раунде л.е. он прошел Партиазан… Тихо-тихо. Это не сербский Партизан. А албанский из Тираны. Тот ещё соперник. Да в Тиране 0-1 Шериф выиграл, сыграв дома 1-1. Ну так то в Тиране. А теперь в Стокгольм надо ехать. Где кстати даже 1-0 не прокатит. Надо минимум дважды для прохода дальше забивать. Ну и кто ему дат это сделать?

Прогноз

Да никто не даст. Зато в воротах самого Шерифа мяч побывает. И скорее всего не 1 раз. Молдаванам отступать не куда. А какая разница 0-0 сыграть или 1-3 проиграть? Всё равно вылет, что такт, что так. Но атакуя ворота соперника хотя бы теоретический шанс появляется забить и отскочить. Отстояв 90 минут у ворот собственных шансов нет вообще на проход. Вот молдаване и попытаются по мере возможностей угрожать воротам АИКа, а мячи будут доставать из своих. АИК не наступит на те же грабли, что в прошлом противостоянии с Марибором. И подловив гостей на контратаке как минимум пару раз, обеспечит себе спокойную концовку матча. Который наверняка снова у Шерифа выиграет. Чемпионат Швеции гораздо сильнее молдавского. АИК действующий чемпион своей страны. И в нынешнем первенстве в тройке лидеров. Комплектация состава у шведов гораздо выше. Что они доказали в Терасполе. Подтвердят теперь этот тезис и в Стокгольме.

АИК — Шериф. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

АИК — Шериф. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы АИК — Шериф состоится в четверг 15 августа в 20:00 (МСК) на стадионе Фрэндс Арена. В прошлый четверг АИК обыграл Шериф на его поле со счетом 2:1, забив оба мяча в стартовые 15 минут. В ответной игре шведский клуб будет фаворитом и букмекеры ждут его победу с разницей более, чем в один гол.

В воскресенье АИК обыграл на выезде Эскильстуну в чемпионате Швеции со счетом 4:2. Это была его четвертая подряд победа в официальных матчах. А из восьми последних поединков во всех турнирах он выиграл семь и проиграл лишь раз. В Лиге Европы АИК в основное время проиграл только 2 из 11 предыдущих матчей, одержав четыре победы и пять раз сыграв вничью. На своем поле он уступил только в двух из восьми предыдущих встреч, выиграв половину из них. Правда, за три последних матча в родных стенах АИК не победил ни разу. Отдельно стоит сказать, что в семи из восьми предыдущих его поединков на своем поле в Лиге Европы забивалось менее трех голов.

Шериф в выходные разгромил в чемпионате Молдовы Динамо-Авто со счетом 3:0. Это была его четвертая победа за шесть последних официальных поединков при всего одном поражении. В Лиге Европы он выиграл только 5 из 19 последних матчей, по семь раз проиграв и сыграв вничью. В то же время надо сказать, что за девять предыдущих поединков Шерифа в этом турнире один и тот же результат ни разу не повторялся дважды подряд и сейчас впервые с июля 2015 года он может проиграть в двух встречах кряду. На выезде Шериф провел в общей сложности 21 матч в Лиге Европы и проиграл десять из них, одержав только две победы. Всего в одном поединке он забил больше одного мяча, а в десяти матчах он не забивал вовсе. Эксперты сайта считают, что АИК обыграет Шериф и в ответной встрече. При этом результативность поединка вряд ли превысит двух мячей.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч АИК — Шериф:

победа АИК — 1.64, ничья — 3.80, победа Шерифа — 4.81.

АИК — Шериф. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 15 августа):

Победа АИК; тотал меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка считают, что матч завершится со счетом 1:1 или победой АИК 1:0 (коэффициент 6.50). Ставки на тотал меньше 2,5 голов принимаются с котировкой 1.97.

«АИК Стокгольм» — «Шериф». Прогноз на матч 15 августа. Лига Европы УЕФА

Мой прогноз

Предлагаем свой вариант прогноза на поединок АИК — «Шериф», который состоится 15 августа. Смогут ли шведы сохранить преимущество?

АИК

АИК в предыдущих стадиях не лучшим образом смотрелся в гостевых играх, однако великолепные домашние показатели позволили добраться до третьего квалификационного раунда, пройдя «Арарат-Армению» (1:2 и 3:1), но вылетев из Лиги Чемпионов от «Марибора» (1:2, 3:2, ДВ). В матче национального первенства скандинавы одолели «Эскильстуну» (4:2).

АИК — Шериф 15 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Обе команды, являясь победителями своих внутренних первенств, стартовали в Лиге чемпионов. АИК вылетел во 2-м раунде, уступив по сумме двух встреч словенскому «Марибору». Молдавский коллектив в самом престижном клубном европейском турнире в первом же этапе уступил «Сабуртало». Победитель этого противостояния в следующем раунде попадёт на проигравшего в паре «ЧФР Клуж» — «Селтик».

О матче

Явным фаворитом букмекеры считают хозяев предстоящего матча. Котировки на победу АИКа находятся в районе 1,7. Победу «Шерифа» можно взять примерно за 4,8. На своём поле молдаване проиграли со счётом 1:2. Для дальнейшего прохода подопечным Зорана Зекича нужно побеждать с разницей в 2 гола или больше. Кроме того, гостей устроит победа в 1 мяч, но со счётом не меньше, чем 3:2. Коэффициент на проход чемпиона Молдавии составляет порядка 8,6.

Статистика для ставок

АИК в рамках ЛЕ в стартовые 45 минут не играл вничью 4 матча кряду. Уже в 6 подряд играх «Шерифа» в ЛЕ 1-й тайм не заканчивается без победителя. Ставка на то, что в стартовые 45 минут не будет ничейного результата, оценена коэффициентом примерно 1,5.

В 4 последних встречах в ЛЕ шведы пропускали ровно 1 гол. В 6 из 7 предыдущих матчей в ЛЕ молдавский клуб забивал минимум 1 мяч. Кэф на гол гостей располагается в районе 1,6.

Прогноз на матч АИК – «Шериф» (15.08.2019)

Футбол. Лига Европы УЕФА. Квалификация.

АИК (Швеция) – «Шериф» (Молдова).

Стокгольм, 15.08.2019, «Френдс Арена», 20:00 (МСК).

Ответный матч. Первый матч – 2:1.

Молдавский чемпион «Шериф Тирасполь», кажется, останется в этом сезоне без еврокубков. Поражение на своём поле от шведского АИКа 1:2, по крайней мере, практически не оставляет шансов на итоговую победу. Рассмотрим варианты ставок и прогнозы на ответный матч.

АИК: главное испытание впереди

В случае прохода «Шерифа», АИКу в решающем раунде квалификации Лиге Европы предстоит встречаться с вылетевшей команды из Лиги чемпионов. Вот там то шведам и предстоит самое серьёзное испытание в текУщем розыгрыше.

Стартовал АИК с Лиги чемпионов, где сначала справился с дебютантом турнира «Арарат-Армения», а затем не сумел пройти чемпиона Словении «Марибор» — для того чтобы выбить шведов из ЛЧ словенцам даже понадобилось дополнительное время. Победа над «Шерифом» в Тирасполе позволяет прогнозировать успех АИКа и по итогам двухматчевого противостояния. Тем более, что молдавский клуб совсем не выглядит серьёзным соперником…

«Шериф»: для успеха в Европе необходимо прыгать выше головы

Молдавский «Шериф» является примером того, как отсутствие конкуренции во внутреннем чемпионате пагубно влияет на перспективы ведущего клуба на международной арене. Такими же примерами являются «ПСЖ», «Олимпиакос» и, с некоторыми оговорками, «Ювентус». «Шериф» уже 17 раз за последние 19 лет выиграл первенство Молдовы, но в еврокубках доходил даже до конца квалификации считанное количество раз…

В этом сезоне «Шериф» уже успел провалиться в Лиге чемпионов, проиграв на своём поле дебютанту еврокубков грузинскому «Сабуртало-Тбилиси» 0:3, и даже выездная победа 3:1 не помогла добиться положительного результата. После домашнего поражения от АИКа «Шериф» теперь ещё и крайне близок к вылету также из Лиги Европы.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

Кажется, что после 1:2 дома, у «Шерифа» вообще нет никаких шансов на проход в следующий круг. Тем не менее, у молдавского гранда неплохое нападение, которое способно отличиться в Стокгольме, тем более, что АИК пропускал в этом розыгрыше даже в обоих матчах от «Арарата». Учитывая то, что «Шериф» ещё и, наверняка, пропустит, интересно выглядит ставка на «обе забьют – да», которую

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