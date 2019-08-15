Прогноз редакции на матч Судува — Маккаби Тель-Авив

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Прогноз и ставки Судува — Маккаби Тель-Авив (15.08.19)

Будет ли удачным визит «Маккаби» в Литву?

В ответном поединке третьего отборочного раунда Лиги Европы литовская «Судува» на своем поле примет израильский «Маккаби» Тель-Авив. Игра пройдет 15 августа и начнется в 20:00 по Москве. Прогноз на



Начали эту еврокомпанию литовцы в Лиге чемпионов, уступив там на первом же раунде отбора сербской «Црвене Звезде»: дома — 0:0, в гостях проиграли — 1:2.









Перебравшись в Лигу Европы клуб из Мариямполе легко расправился с «Тре Пенне» из Сан-Марино, дважды обыграв «футбольного карлика» по 5:0.







«Маккаби» Тель-Авив



«Маккаби» Тель-Авив став чемпионом Израиля в прошлом сезоне, выиграл свой 22-й титул на внутреннем первенстве.









Тель-авивцы успели провести четыре официальный матча в новом сезоне. Сперва в игре за Суперкубок Израиля они переиграли «Бней Йегуду» со счетом 1:0.









Затем в квалификации Лиги чемпионов «желтые» были биты румынским «ЧФР Клужем». В Румынии «Маккаби» проиграл со счетом 0:1, а дома сыграл вничью 2:2 и отправился в Лигу Европы.







Прогноз на «Судува» — «Маккаби» Тель-Авив



Прогнозируем, что чемпион Израиля приложит максимум усилий для достижения нужного результата. Думаем, что «Маккаби» в Литве выиграет.





Судува — Маккаби Тель-Авив. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

Судува — Маккаби Тель-Авив. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Судува — Маккаби Тель-Авив состоится в четверг 15 августа в 20:00 (МСК) на стадионе Спортивный центр Марьямполе. Первый матч этих команд завершился довольно неожиданной победой Судувы со счетом 2:1. Причем литовская команда вела 2-0 и только на последних минутах поединка пропустила один мяч. В ответной встрече букмекеры считают фаворитом Маккаби, оценив вероятность его победы примерно в 50%. При этом израильтянам нужно выигрывать с двумя или более забитыми голами и сделать это будет непросто.

В этом сезоне Маккаби провел три официальных матча и пока не побеждал — одна ничья и два поражения. Ранее он вылетел из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч ЧФР — на выезде Маккаби уступил 0-1, а дома сыграл вничью 2:2. В Лиге Европы клуб из Тель-Авива проиграл только два из десяти последних матчей, одержав пять побед и трижды сыграв вничью. Перед этим он не побеждал в турнире в шести встречах кряду, уступив в четырех из них. Кроме того, в пяти подряд встречах Маккаби не забивал. В гостях он выиграл только один из семи последних матчей Лиги Европы, по три раза проиграв и сыграв вничью. До этого Маккаби выиграл на чужом поле четыре подряд матча с общим счетом 7:0.

Судува победой над Маккаби продлила свою выигрышную серию до четырех матчей. В то же время до первой игры с израильтянами она не пропускала в трех подряд поединках. Как и Маккаби, Судува начинала сезон в Лиге чемпионов и вылетела после двух матчей с Црвеной Звездой. В Лиге Европы она выиграла три предыдущих матча с общим счетом 12:1. А проиграла она всего один матч из восьми последних при четырех победах и трех ничейных результатах. Причем в пяти встречах на данном отрезке Судува не пропускала ни одного гола. На своем поле она уступила лишь раз за семь последних матчей в рамках второго по значимости Еврокубка при трех победах и трех ничейных результатах. Также стоит сказать, что за пять предыдущих матчей в родных стенах Судува пропустила только один гол. Эксперты сайта считают, что шансы Судувы в этой игре недооценены и она не только не проиграет Маккаби, но и вполне может добиться победы над ним. В данном случае выгодной окажется ставка на выигрыш Судувы с форой (0).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Судува — Маккаби Тель-Авив:

победа Судувы — 3.30, ничья — 3.40, победа Маккаби — 2.07.

Судува — Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 15 августа):

Победа Судувы с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.80). На втором месте по популярности победа Маккаби 1:0 (коэффициент 7.50). Ставки на выигрыш Судувы с форой (0) принимаются с котировкой 2.54.

Прогноз редакции на матч Судува — Маккаби Тель-Авив

Литовская “Судува” и израильский “Маккаби Тель-Авив в прошлом сезоне выиграли национальные чемпионаты. Благодаря этому обе команды в июле стартовали квалификации Лиги чемпионов, однако путь там не задался. Литовцы уступили сербской “Црвене Звезде”, а израильтяне — румынскому “ЧФР Клуж”. Теперь неудачники главного командного турнира континента выясняют отношения в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Первая встреча в Тель-Авиве неожиданно завершилась победой “Судувы” — 2:1.

Ориентировочные составы на матч “Судува” — “Маккаби” Тель-Авив

"Судува" (5-3-2): Кардум — Живанович, Керла, Шврлюга, Янкаускас, Матулявичюс — Чадженович, Вербицкас, Тадич — Голубицкас, Топчагич

Не сыграют: —

"Маккаби" (4-2-1-3): Янниотис — Кандил, Жаир, Давидзада, Пивен-Бахтияр — Перетц, Глазер — Рикан — Миха, Шехтер, Блэкмен

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Судува” — “Маккаби” Тель-Авив

“Судува” еще ни разу в своей истории не добиралась до групповой стадии Лиги Европы. Но в двух предыдущих сезонах литовская команда вылетала из турнира лишь на стадии плей-офф, то есть четвертого квалификационного раунда. Все идет к тому, что “Судуве” предоставится еще один шанс попасть во второй по значимости европейский турнир. Литовцы на данный момент выглядят сильнее как в тактическом, так и в физическом компоненте. Наш прогноз на матч — победа “Судувы” с коэффициентом 3,71.

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Судува

Судува сначала вылетела из лиги чемпионов. Ну там соперником Црвена Звезда была. Тем не менее прибалты сражались достойно. Дома на нули выстояли. А в гостях 2-1 проиграли. А вот после уже в лиге Европы не оставили ни одного шанса клубу из Сан-Марино Тре Пене. обыграв его 2 раза по 5-0. А теперь скорее всего вытолкнут из турнира и Маккаби. Выигранный литовцами в Тель-Авиве матч 1-2 даёт все основания так полагать.

Маккаби Тель-Авив

Маккаби вроде бы и преимуществом дома владел. И атаковал больше. И мяч у его под контролем был 64% игрового времени. А до 84й минуты он вообще 0-2 горел. Израильский клуб сейчас в преддверии собственного чемпионата выглядит не убедительно. Вместе с играми в еврокубках и товарняками у его есть 7 сыгранных матчей, после окончившегося в мае чемпионата Израиля. И выиграл он только в 2х, а в 4х проиграл. В 6 из них в свои ворота пропускал. А в 4х случаях и больше 1го гола.

Прогноз

Маккаби теперь даже победа 0-1 не спасает. Надо забивать минимум дважды. А значит надо атаковать. А Судуву как видим голыми руками не возьмёшь. То есть для своих атаках израильтянам понадобятся дополнительные ресурсы. Ресурсы эти будут подтягиваться из глубины собственной половины поля. Оставляя эту половину на откуп вратарю. А прибалтам больше ничего и не надо. Кому бегать на свидания с этим вратарём у них имеется.

Маленькое отступление. Интересно почему так не верят букмекеры в прибалтийский клуб выставляя его и тут анлердогом? Они его составом вообще не интересуются? А ведь там десяток легионеров. И не из Армении, Казахстана или Грузии. А из Боснии, Черногории, Хорватии, Сербии, Словении, Австрии, Бразилии. Да без громких имён. Но как видим имеющие достаточную квалификацию, что бы побеждать в Израиле.

Сумею ли пройти дальше литовцы? Скорее всего да. И забить сумеют. Маккаби рано или поздно раскроется окончательно и хозяева его таки накажут за это голом. А когда гостям и вовсе терять уже нечего будет, и те окончательно забудут, что свои ворота надо защищать. Судува скорее всего ещё раз распишется в воротах израильтян.

Судува — Маккаби Тель-Авив 15 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Сетка чемпионов своих стран может привести одну из команд в основной раунд Лиги Европы. Начинали оба соперника в квалификации Лиги чемпионов, но, вылетев оттуда, смогут пройти далее – в раунд плей-офф к групповому этапу второго по значимости еврокубка. На следующем этапе победитель этой пары сыграет с «Ференцварошом».

О матче

Игра в Нетанье закончилась с неожиданным результатом. Литовцы смогли выиграть в гостях со счетом 2:1 и теперь букмекеры на проход «Судувы» предлагают низкий кэф около 1,4. Тем не менее, фаворитом игры в Литве являются гости и кэф на победу «Маккаби» в основное время предлагается около 2,1. Выигрыш со счетом 1:0 не позволит израильтянам победить по итогам противостояния. А вот счет 2:1 позволит перевести игру в дополнительное время. Помимо минимального поражения со счетом 1:0, «Судуву» устроит и ничья. На то, что команда Владимира Чебурина одолеет соперника и во втором матче, можно поставить с кэфом около 3,4.

Статистика для ставок

Израильтяне вряд ли уступят по угловым ударам. Именно на это намекает статистика команд в еврокубках. Так, в последних 9 матчах «Судува» проиграла 8 раз при одной победе, а «Маккаби» в предыдущих 6 поединках не проиграла 5 раз (3 победы и 2 ничьи).

Соперники могут отличиться уже в первые 45 минут. Такой прогноз сыграл во всех 4 последних еврокубковых матчах литовцев, а также 5 раз в предыдущих 6 играх «Маккаби Т-А». Кэф на такое событие около 1,4.

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