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Прогноз, ставки и коэффициенты Млада Болеслав — Стяуа (15.08.19)

Прогноз на матч «Млада Болеслав» – «Стяуа» (15.08.2019)

Футбол. Лига Европы УЕФА. Квалификация.

«Млада Болеслав» (Чехия) – «Стяуа» (Румыния).

Млада Болеслав, 15.08.2019, «Lokotrans Aréna», 20:00 (МСК).

Ответный матч. Первый матч – 0:0.

«Млада Болеслав» Николая Комличенко после ничьей 0:0 в Румынии, на самом деле, имеет неплохие шансы пройти «Стяуа». Для этого необходимо побеждать на своём стадионе. Посмотрим, получится ли у чехов решить непростую задачу, а также выясним, каковы прогнозы и варианты ставок на предстоящий матч.

«Млада Болеслав»: без Комличенко никуда

Пока российский форвард не перешёл в один из грандов РПЛ, к чему, судя по всему, всё ближе, Комличенко продолжает радовать чешских болельщиков. Лучший бомбардир минувшего национального первенства уже успел помочь своей команде пройти казахстанский «Ордабасы», забив дважды, и едва не стал автором сенсации в выездной игре со «Стяуа» — Николай имел несколько моментов для взятия ворот, но, к сожалению, для «Млады», не смог их реализовать. Впрочем, и итоговые нули оставляют возможность сделать ставку на выход чехов в следующий раунд. Карьера Комличенко в «Млада Болеслав» продлится ещё немного?

«Стяуа»: первая игра стала разочарованием

Сезон для «Стяуа» начался ещё 11 июля, так что нельзя отрицать, что к настоящему моменту коллектив уже успел немного устать. 10 официальных матчей за месяц – это серьёзное испытание. И если начало этого отрезка сложилось весьма удачно – «Стяуа» стартовал с четырёх побед и одной ничьей, в том числе дважды переиграв молдавский «Милсами» в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы и выиграв первый матч у армянского «Алашкерата» в раунде втором, – то дальше последовала серия из 5 матчей без побед (4 поражения и одна ничья). Возможно, команда и правда оказалась не готова к новому сезону. А может просто плановый спад несколько затянулся. Впрочем, выход в групповой этап Лиги Европы может в корне изменить положение вещей…

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

Интересно, что первый матч против «Млады» стал первым за предыдущие 4 игры, где «Стяуа» удалось не пропустить. Уже после, в преддверии ответной игры, «Стяуа» снова получил 3 в чемпионате, проиграв «Волунтари» 1:3, тем самым отстав от лидера уже на 9 очков после 5-и туров первенства. Как-то не верится, что Комличенко и компания не забьют и во втором матче с румынами, а, скорей всего, удастся отличится и не один раз. Ставка на 2 гола и больше от «Млада Болеслав» котируется





Млада-Болеслав — Стяуа. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

Млада-Болеслав — Стяуа. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Млада-Болеслав — Стяуа состоится в четверг 15 августа в 20:00 (МСК) на стадионе Адидас Арена. В этой игре букмекеры считают фаворитом Младу-Болеслав, оценив вероятность ее победы чуть ниже 50%. На прошлой неделе чешская команда сыграла со Стяуа вничью 0:0. Теперь для выхода в отборочный плей-офф ей нужно побеждать с любым счетом. Кстати, последним соперником на пути в групповой турнир для победителя этого противостояния станет Витория Гимарайнш или Вентспилс.

В воскресенье Млада обыграла в чемпионате Чехии пражскую Спарту со счетом 4:3. Ее беспроигрышная серия составляет теперь пять матчей — три победы и две ничьи. В Лиге Европы Млада уступила лишь раз за восемь последних поединков при пяти победах и паре ничейных результатов. Перед этим она уступала в четырех из пяти матчей турнира. У себя дома Млада не проигрывает в четырех последних матчах Лиги Европы — три победы и одна ничья. В целом за десять матчей турнира в родных стенах она одержала пять побед и проиграла трижды.

Стяуа в воскресенье проиграл дома Волунтари со счетом 1:3 в чемпионате Румынии. Бухарестский клуб не побеждает в пяти матчах подряд, проиграв четыре из них. Зато в Лиге Европы он выиграл 7 из 11 предыдущих поединков, проиграв только два раза. В гостях Стяуа выиграл пять из девяти последних матчей турнира, трижды уступив и один раз сыграв вничью. Для сравнения, перед этим он выиграл всего один из десяти гостевых матчей Лиги Европы, проиграв шесть раз. Специалисты сайта считают, что в предстоящей игре Стяуа не удастся добиться положительного результата и он проиграет Младе. В данном случае можно поставить на победу хозяев поля с нулевой форой.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Млада-Болеслав — Стяуа:

Победа Млады-Болеслав — 2.16, ничья — 3.31, победа Стяуа — 3.18.

Млада-Болеслав — Стяуа. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 15 августа):

Победа Млады-Болеслав с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.80). Высоко котируется победа Млады 1:0 (коэффициент 8.00). Поставить на ее выигрыш с нулевой форой предлагается с коэффициентом 1.61.

Приблизит ли Комличенко «Младу Болеслав» к группе ЛЕ?

«Млада Болеслав»

В четверг, 15 августа, чешская «Млада Болеслав» в ответном поединке третьего отборочного раунда Лиги Европы примет дома румынскую «Стяуа». Начало матча — 20:00 по Москве. Прогноз на



Первый поединок этих команд, который прошел неделю тому назад в Румынии, завершился без забитых голов.





После еврокубкового поединка «Млада Болеслав» провела поединок чемпионата Чехии, обыграв в нем на своем поле пражскую «Спарту» (4:3).









Этой викторией «бело-синие» продлили свою беспроигрышную серию, состоящую на данный момент из пяти игр кряду, где они три раза выиграли и два матча свели вничью.





В это удачный период чешский коллектив во втором квалификационном раунде Лиги Европы прошел казахский «Ордабасы»: дома сыграл 1:1, в гостях победил 3:2.









Отметим, что два еврокубковых гола из четырех провел российский форвард Николай Комличенко, ставший с 28 мячами в прошедшем чемпионате Чехии лучшим бомбардиром.







«Стяуа»



«Стяуа» за неполный месяц провела уже 10 официальных матчей. Начали «звезды» очень даже неплохо, победив в четырех поединках при одной ничьей.









В этот период они дважды переиграли молдавский «Милсами» в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы и выиграли первый матч у армянского «Алашкерата» (3:0).





Но затем последовала 5-матчевая беспроигрышная серия, где они четыре встречи проиграли, в одной из них дома уступили армянам в ответной игре (2:3).









Также проиграли три игры в чемпионате Румынии, в котором «сине-красные» после пяти туров с четырьмя очками идут только на десятой позиции.







Прогноз на «Млада Болеслав» — «Стяуа»



Комличенко и ко, как мы считаем, должны воспользоваться кризисом румынского коллектива. Ставим на победу «Млады Болеслав».



Млада-Болеслав — Стяуа 15 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

«Млада-Болеслав» провела одну стадию ЛЕ, в которой переиграла «Ордабасы». Румынский клуб прошёл уже два раунда турнира. Победитель этого противостояния в следующем этапе встретится с сильнейшей командой из пары «Вентспилс» — «Витория Гимарайнш».

О матче

«Млада-Болеслав» ни разу не поднималась выше этого раунда. За всю историю выступления в Лиге Европы румыны всегда проходили дальше текущей стадии. Котировки на победу хозяев находятся в районе 2,3. Победу гостей можно заиграть примерно за 3,2. Первая игра завершилась вничью со счетом 0:0. Тот, кто окажется сильнее в этом матче, тот и пройдёт в следующий раунд. При результативной ничьей дальше отправятся гости. В случае повторения счёта первой встречи – будет назначено дополнительное время. Букмекеры считают шансы команд примерно равными. На проход хозяев можно поставить с кэфом около 2, а гостей примерно 1,8.

Статистика для ставок

В 3 из 5 последних матчей чешского клуба в ЛЕ забивалось больше 2 мячей. В 3 из 4 предыдущих встреч румынского клуба в ЛЕ забивалось не менее 3 голов. Поставить на «Тотал больше 2,5» можно с коэффициентом порядка 2.

В 5 из 7 последних матчей «Млады-Болеслав» в ЛЕ в 1-м тайме был победитель. У «Стяуа» в 7 последних матчах в ЛЕ статистика стартовых 45-минуток точно такая же. Котировки на то, что ничьей не будет и в стартовые 45 минут этой встречи, располагаются в районе 1,6.

Прогноз редакции на матч Млада — Стяуа

В ответном раунде квалификации Лиги Европы румынский “ФКСБ” (более известный под названием “Стяуа”) постарается пройти чешскую “Младу”. “Стяуа” в этой Лиге Европы уже прошел 2 раунда квалификации. “Млада” — пока один.

В национальном чемпионате “Млада” после 4 сыгранных матчей имеет в своем активе 9 очков, занимая 5 место в таблице.

У “Стяуа” дела хуже некуда: после 5 туров в Румынском первенстве у ФКСБ” всего лишь 4 очка и скромная 10 позиция.

Ориентировочные составы на матч ФКСБ — Млада Болеслав:

“Млада Болеслав” (4-4-2): Седа — Крапка, Пудил, Такач, Тулио — Ладра, Матейовски, Хубинек, Будински — Мешанович, Комличенко

Не сыграют: —

“ФКСБ” (4-3-3): Влад — Попеску, Кристя, Планич, Филип — Вина, Неделчу, Тэнасе — Ницэ, Коман, Саломау

Не сыграют: Стан, Момчилович, Морутан, Гнохере

Прогноз на матч Млада Болеслав — ФКСБ:

В минувший уик-энд “Млада” на своем поле в рамках 5 тура национального чемпионата в необычайно красивом матче одержала победу над Пражской “Спартой” — со счетом 4:3. “Стяуа” снова проиграл. На сей раз дома малоизвестной команде “Волунтари” — 1:3.

В первом матче между этими командами, прошедшем в Румынии, “Стяуа” так и не смог дожать чешский клуб, хотя имел довольно ощутимое преимущество — 0:0.

Чешская “Млада” сейчас на суперском ходу, одна победа следует за другой, “Стяуа” на данный момент находится в явном кризисе, болельщики гостей уже забыли, что такое победы в исполнении любимой команды. Без голов ответный матч точно не завершится, забитые мячи зрители обязательно увидят. Вряд ли смогут гости в этой игре противопоставить что-либо “Младе”. Адреналина сейчас у хозяев поля выше крыши, поэтомы мы ставим на проход “Млады Болесслав” в следующий раунд. Наш прогноз: П1 за 2.26.

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