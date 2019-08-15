«Динамо» — «Фейеноорд». 15.08.2019. Прогноз и ставки на матч

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«Динамо Тбилиси» — «Фейеноорд». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч

Динамо Тбилиси — Фейеноорд 15 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

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Динамо Тбилиси

Прославленный ещё со времён СССР клуб Динамо Тбилиси держался вполне достойно бОльшую часть времени первого матча с титулованным голландским Фейеноордом, уступая ему в гостях за примерно 10 минут до конца встречи с приличным счётом 0:1. Но затем грузины мгновенно развалились в оставшийся временной отрезок после удаления в собственном составе, пропустив ещё сразу три разящих укола от обрадовавшихся роттердамцев…хотя это вроде не хоккей, где многое решает численное преимущество.

Как бы там ни было, но я считаю, что динамовцы всё же захотят подсластить пилюлю своего очередного вылета из еврокубков, чтобы потом опять вернуться к серым реалиям внутреннего первенства до следующего года. Тем более «бело-синие» как раз именно на личной легендарной арене имени Бориса Почайдзе и представляют обычно наибольшую угрозу для оппонентов. К примеру, не оставив на ней шансов в предыдущих стадиях отбора ЛЕ андоррскому Энгордани (6:0) и азербайджанской Габале (3:0)…Кстати, последней Динамо и вовсе отгрузило пятёрочку мячей по сумме двух встреч (+ победа на выезде 2:0)!

Фейеноорд

Что касается Фейеноорда, то гости почти наверняка проведут тут некоторую ротацию состава, стремясь поберечь таким образом силы на дальнейшие ответственные игры Эредивизии (сразу далее идут важные определяющие матчи с Утрехтом и Алкмааром) и решающей фазы селекции Лиги Европы.

Прогноз

Жду в данном противостоянии хотя бы один забитый гол от хозяев поля…+ также хочу напомнить, что в последнее время фактически все команды из Нидерландов не совсем удачно действуют на выезде в международных дуэлях.

Динамо Тбилиси — Фейеноорд 15.08.2019

Динамо Тбилиси — Фейеноорд 15.08.2019

13.08.2019 19 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на ответный матч полуфинала квалификации Лиги Европы, в котором между собой сыграют Тбилисское Динамо и Голландский Фейеноорд. Эта встреча пройдет в Тбилиси на стадионе «Динамо-арена имени Бориса Пайчадзе» в предстоящий четверг. Начало матча назначено на 19:30 по московскому времени.

П1 (3.84) Х (3.84) П2 (1.89) Динамо Тбилиси Фейеноорд Лига Европы. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Ответный матч. «Динамо-арена имени Бориса Пайчадзе». Тбилиси. 15.08.2019 19:30



Ориентировочные составы на матч Динамо Тбилиси — Фейеноорд

Динамо Тбилиси : Пералес; Рухая, Медиуб, Кобури, Каплиенко; Шишка, Кардава, Зария; Шулая, Куталия, Даффе. Фейеноорд : Вермеер; Хапс, Ван дер Хейден, Боттегин, Юсте; Бюргер, Кокцу, Фер; Синистерра, Нарсинх, Бергёйс



История личных встреч

История личных встреч между Динамо Тбилиси и Фейеноордом насчитывает только один поединок. В прошлый четверг Голландский клуб одержал домашнюю победу со счетом 4:0.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Фейеноорд не стал откладывать дело в долгий ящик и смог решить все вопросы о выходе в следующую стадию квалификации еще в первой игре. Голландцы отправили четыре безответных мяча в ворота Грузинского клуба, три из которых пришлись на последнюю десятиминутку встречи. Динамо Тбилиси просто не хватило концентрации на финише поединка. Этим результатом, Грузины загнали себя в тупик и теперь не имеют абсолютно никаких шансов на продолжение еврокубковой борьбы.

Вряд ли футболисты Фейеноорда приедут в Тбилиси с максимальным настроем на игру. Их вполне устраивает текущий результат и утруждаться им просто незачем. К тому же, играть в Грузии достаточно сложно из-за темпераментных болельщиков. Для Голландцев предстоящая встреча станет своеобразной тренировкой, победа в которой не столь важна, как другие аспекты.

Прогноз: Динамо Тбилиси по силам не проиграть эту встречу. Но результативной она вряд ли станет.

Интересные факты перед матчем

Динамо Тбилиси победил в 8 из 9 последних поединков. Фейеноорд выиграл лишь в 2 из 11 предыдущих гостевых матчей.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Динамо Тбилиси — Фейеноорд, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Динамо Тбилиси — Фейеноорд Ставка: Победа Динамо Тбилиси с форой (+1) Коэфф: 1.56 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Динамо Тбилиси — Фейеноорд Ставка: Тотал меньше 3 голов (ТМ 3) Коэфф: 1.71 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

«Динамо» — «Фейеноорд». 15.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. 3-й раунд квалификации Лиги Европы, ответный матч.

«Динамо» Тбилиси (Грузия) — «Фейеноорд» Роттердам (Нидерланды)

Стадион: «Динамо-Арена — Борис Пайчадзе». Тбилиси, Грузия

15.08.2019. 19:30 МСК.

Судья: Саша Штегеманн (Германия)

Голландский «Фейеноорд» на своей арене встретится с грузинским «Динамо» в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы. В первой встрече «Фейеноорд» сделал серьёзную заявку на выход в следующий раунд европейского турнира.

«Динамо»: почти без шансов для тбилисского коллектива

Тбилисский клуб на выезде провёл неудачную встречу против голландцев. «Динамо» уступило команде Япа Стама по всем главным игровым аспектам. Динамовцы позволили сопернику нанести 21 удар по воротам, по опасным атакам – двойное преимущество команды из Роттердама.

«Динамо» не провело матч в рамках чемпионата Грузии. Команда в данный момент имеет в активе 44 очка и находится на первой позиции. В предстоящем матче не сыграет полузащитник Акаки Шулая, который получил красную карточку в Голландии.

«Фейеноорд»: одержать вторую победу над соперником

Коллектив Япа Стама почти решил выход в следующий раунд, добившись разгромной победы на своём поле со счётом 4:0. «Фейеноорд» на прошлой неделе успел сыграть с «Херенвеном» в рамках второго тура чемпионата Нидерландов. Роттердамский клуб не смог показать лучшие качества в этом матче и потерял очки на выезде – 1:1. Команда Стама упустила победу в концовке игры.

«Фейеноорд» пока неудачно действует в Эредивизи. После двух встреч в активе «Фейе» два очка, клуб находится на 12 строчке в турнирной таблице. В грядущем матче голландской команде из-за травмы не поможет центральный защитник Свен ван Бек.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «Динамо» — «Фейеноорд»

Грузинской команде нечего терять после крупного поражения на поле соперника. Стоит ожидать, что с первых минут хозяева поля пойдут большими силами в атаку и постараются огорчить «Фейеноорд» перед своими фанатами. В обороне «Динамо» будут свободные зоны, голландцы могут легко поймать соперника на контратаке. На предстоящий матч предлагаем поставить на победу «Фейеноорда» с коэффициентом 1,83 в



Прогноз редакции на матч Динамо Тбилиси — Фейеноорд

Третий квалификационный раунд Лиги Европы подарил яркое противостояние атакующих команд. Тбилисское “Динамо” встречается с “Фейноордом” из Голландии. И те, и другие любят забивать, а значит, что и голов должно быть много. Первая встреча в стране тюльпанов не стала исключением. Правда, мячи влетали только в одни ворота, в гостевые. “Фейноорд” победил со счетом 3:0 и, кажется, снял все вопросы о том, кто продолжит борьбу в турнире.

Ориентировочные составы на матч “Динамо” Тбилиси — “Фейеноорд”

"Динамо" (4-3-3): Пералес — Кимадзе, Кобоури, Нинуа, Монгиль — Иашвили, Куталия, Папава — Кухианидзе, Кавтарадзе, Шенгелия

Не сыграют: Шулая

“Фейеноорд” (4-3-3): Вермер- Сен-Жюст, Хапс, ван дер Хейден, Боттегин — Фер, Кекчю, Бюргер — Бергёйс, Синистерра, Венте

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Динамо” Тбилиси — “Фейеноорд”

В 2019 году “Динамо” на своем стадионе провело 13 матчей и только в одном им не удалось поразить ворота соперника. В нынешнем розыгрыше Лиге Европы грузины сперва отправили шесть мячей в ворота андоррской “Энгордани”, а затем еще три — азербайджаснкой “Габале”. “Фейеноорд”, конечно, приезжает уже не с той мотивацией, что была на родном стадионе “Де Кейп”. Мы ведем к тому, что хозяева обязательно отметятся голом. Наш прогноз — обе забьют с коэффициентом 1,66.

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