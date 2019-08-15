Прогноз, ставки и коэффициенты Шахтер Солигорск — Торино (15.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Шахтер Солигорск — Торино (15.08.19)

Прогноз редакции на матч Шахтер Солигорск — Торино

“Шахтёр” уже сыграл 5 матчей в текущем розыгрыше ЛЕ, пройдя два раунда квалификации. Этот матч будет последним для болгарского клуба в этом году в Европе, и команда точно постарается извиниться перед своими болельщиками за унизительное поражение недельной давности в Турине от “Торино” со счетом 0:5.

“Торино” подходит во всеоружии к новому сезону в серии “А”. Команда забивает во всех товарищеских матчах просто какое-то немыслимое количество голов. Ну и хоть итальянские клубы традиционно с прохладцей относятся к Лиге Европы, “Торино” явно не откажется сыграть осенью в групповом турнире этого еврокубка. 

Ориентировочные составы на матч Шахтёр Солигорск — Торино:

"Шахтёр" (4-4-2): Климович — Рыбак, Матвейчик, Антич, Татарков — Нгоме, Сзоке, Сачивко, Ковалев — Селява, Януш

Не сыграют:

"Торино" (3-4-3): Сиригу – Бремер, Нкулу, Иццо – Де Сильвесте, Меите, Лукич, Ансальди – Фальке, Дзадза, Белотти

Не сыграют:

Прогноз на матч Шахтёр Солигорск — Торино:

В Белоруссии чемпионат в самом разгаре, клуб из Солигорска после 14 игр занимает 3 место, имея в своем активе 31 очко. “Торино” в преддверии старта в серии “А” пока очень успешно расправляется со всеми подряд в этом розыгрыше Лиги Европы. Но вот в следующем раунде квалификации ЛЕ у “Торино” наконец будет соперник серьёзный. В этом же матче нет смысла гадать как закончится матч, лишенный турнирной мотивации, можно просто поставить на “верховой” тотал в данном матче и ни о чем особо не беспокоиться. Ведь “Торино” даже на выезде, и даже без нескольких футболистов основного состава в старте свои пару мячей в ворота хозяев обязательно оформит. “Шахтёру” негоже перед своими болельщиками уходить с поля без забитого гола в домашнем матче, так что всё очевидно. Наш прогноз: ТБ 3 за 1.96.

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Шахтёр Солигорск — Торино 15.08.2019

Шахтёр Солигорск — Торино 15.08.2019

13.08.2019 14 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на ответный матч полуфинала квалификации Лиги Европы, в котором между собой сыграют Солигорский Шахтёр и Итальянский Торино. Эта встреча пройдет в Минске на стадионе «Динамо» в предстоящий четверг. Начало матча назначено на 20:00 по московскому времени.

П1 (4.50) Х (4.10) П2 (1.71) Шахтёр Солигорск Торино Лига Европы. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Ответный матч. «Динамо». Минск. 15.08.2019 20:00

Ориентировочные составы на матч Шахтёр Солигорск — Торино

Шахтёр Солигорск : Климович; Матвейчик, Рыбак, Сачивко, Антич; Жок, Ковалев, Ебонг, Татарков; Бакай, Громыко. Торино : Сиригу; Иццо, Н»Кулу, Бремер; Де Сильвестри, Мейте, Лукич, Аина; Бассели, Фальке, Белотти.

История личных встреч

История личных встреч между Солигорским Шахтёром и Торино насчитывает только один поединок. В прошлый четверг Итальянцы без особых проблем разгромили своего соперника со счетом 5:0.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Торино не стал церемониться с Солигорским Шахтёром. Разница в классе этих соперников была понятная еще до первого поединка, но «быки» смогли её подтвердить делом, обыграв Белорусов со счетом 5:0. Теперь ответный поединок между данными командами превратился в формальность. Шахтёру предстоит порадовать своих болельщиков последней игрой в текущем еврокубковом сезоне, а для Торино предстоящий матч является чуть-ли не товарищеским.

Вряд ли Итальянцы привезут в Минск всех своих лидеров. Конечно, перед началом Серии А игрокам Торино еще предстоит набрать форму, но после такой первой игры вполне можно проверить в бою и резерв. Тем не менее, даже резерв Туринцев выглядит мощнее, чем основа Солигорского Шахтёра. Кажется, что у хозяев нет никаких шансов даже в домашнем поединке.

Прогноз: Торино выиграет этот матч. Но вряд ли дело дойдет до разгрома.

Интересные факты перед матчем

  1. Шахтёр Солигорск не проигрывал на своем поле уже 9 матчей кряду.
  2. Торино победил в семи предыдущих поединках кряду.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Шахтёр Солигорск — Торино, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Шахтёр Солигорск — Торино Ставка: Победа Торино (П2) Коэфф: 1.71 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Шахтёр Солигорск — Торино Ставка: Тотал меньше 3.5 голов (ТМ 3.5) Коэфф: 1.52 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

«Торино» снова победит?


В ответном поединке 3-го отборочного раунда Лиги Европы солигорский «Шахтер» на своей территории сыграет с итальянским «Торино». Игра пройде в Белоруссии 15 августа и начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Торино».

«Шахтер» Солигорск



После поражения в Италии со счетом 0:5, «Шахтер» реабилитировался за разгром в чемпионате Белоруссии, обыграв «Неман» — 6:0.


В турнирной таблице белорусского первенства «горняки» идут на третьей позиции, имея на своем счету после 15 матчей 34 очка, уступая лидеру восемь баллов, но имеют две игры в запасе.



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Поражение от итальянцев стало первым в этой Лиги Европы для солигорцев и первыми голами, которые они пропустили. Сперва они дважды обыграли мальтийский «Хайбернианс» (1:0), затем одолели датский «Эсбьерг» — 2:0 и 0:0.


«Торино»



«Торино» в новом сезоне провел четыре встречи, победив во всех из них. Начал с товарняка против «Про Патрии» со счетом 3:2.



Затем итальянский клуб не испытывает никакого сопротивления в официальных играх, где выиграл во всех трех поединках с разгромными результатами.



Сначала подопечные Вальтера Мадзарри разобрались с венгерским «Дебреценом», победив дважды — 3:0 дома и 4:1 на выезде, а затем добавили пять безответных мячей в ворота солигорского «Шахтера».


Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Торино»



Для «Торино» ответная игра превратилась в контрольную из-за крупной победы в Италии. Но так как класс футболистов итальянского клуба намного выше белорусских игроков, рекомендуем снова присмотреться к победе туринцев.

Шахтер Солигорск — Торино. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

Шахтер Солигорск — Торино. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)
Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Шахтер Солигорск — Торино состоится в четверг 15 августа в 20:00 (МСК) на стадионе Динамо. В прошлый четверг Торино разгромил Шахтер со счетом 5:0 и фактически гарантировал себе выход в отборочный плей-офф Лиги Европы, где за попадание в групповой турнир поборется с Пюником или Вулверхэмптоном. В этом сезоне Торино провел три официальных матча и одержал три крупные победы с общим счетом 12:1. В Лиге Европы его победная серия насчитывает четыре матча. А из всех 17 матчей в турнире он выиграл 11 и проиграл только два раза. При этом в 11 поединках «Быки» не пропускали ни одного гола. В гостях Торино провел в рамках Лиги Европы восемь матчей, одержав четыре победы и по два раза проиграв и сыграв вничью. В каждом выигранном поединке он забивал не менее трех голов.

Шахтер до поражения от Торино не проигрывал в девяти матчах подряд, выиграв семь из них. А в Лиге Европы его беспроигрышная серия насчитывала восемь поединков — пять побед и три ничьи. На своем поле солигорский клуб выиграл пять из девяти последних матчей во втором по значимости Еврокубке, проиграв только один раз. В шести поединках на данном отрезке он не пропускал ни одного мяча. Аналитики сайта считают, что в предстоящей игре с Торино Шахтер если и проиграет, то на этот раз с минимальным отставанием в счете, так что можно поставить на его выигрыш с положительной форой (+1.5).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Шахтер Солигорск — Торино:

Победа Шахтера — 5.60, ничья — 4.18, победа Торино — 1.51.

Шахтер Солигорск — Торино. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 15 августа):

Победа Шахтера с форой (+1.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Торино со счетом 2:0 (коэффициент 7.00). Высоко котируются ничья 1:1 или победа гостей со счетом 1:0 или 2:1 (коэффициент 8.00). Поставить на выигрыш Шахтера с форой (+1.5) можно с котировкой 1.55.

Прогноз на матч «Шахтёр Солигорск» – «Торино» (15.08.2019)

Футбол. Лига Европы УЕФА. Квалификация. 
«Шахтёр Солигорск» (Беларусь) – «Торино» (Италия). 
Минск, 15.08.2019, «Динамо», 20:00 (МСК). 
Ответный матч. Первый матч – 0:5. 

Результат первой игры делает ответный матч формальностью. Для нас же это отличная возможность поймать ставку с высоким коэффициентом. Дадим прогноз на предстоящий матч.

«Шахтёр Солигорск»: получится ли громко хлопнуть дверью?

После поражения в Италии со счётом 0:5, «Шахтёр» оторвался в чемпионате Белоруссии, обыграв на своём поле «Неман» 6:0. В турнирной таблице национальной Высшей лиги «Шахтёр» на данный момент третий, но сыграл всего 15 матчей, при 16-и и 17-и у конкурентов. В Лиге Европы всё ясно и теперь все силы можно бросить на чемпионат, где отставание от первой строчки исчисляется восемью баллами. С другой стороны, матч с «Торино», тем более дома, это сам по себе вызов и «Шахтёр» точно бросит все силы на то, чтобы одержать знаковую победу. Почему бы не сделать ставку на неожиданный успех хозяев?

«Торино»: дело сделано

Для «Торино» текущая квалификация то, что подготовка к стартующему в конце августа сезону Серии А. Пока итальянский клуб не испытывает никакого сопротивления, а ход матчей больше напоминает товарищеские. Сначала подопечные Вальтера Мадзарри разобрались с венгерским «Дебреценом», победив дважды – 3:0 дома и 4:1 на выезде, а теперь ещё и добавили 5 безответных мячей в ворота солигорского «Шахтёра», лишь болельщиков белорусского клуба всяких надежд на продолжение борьбы в нынешней кампании. Сильная разница в классе команд даёт основания для прогноза и ставки на победу итальянцев и в ответной игре.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов 

Даже тот факт, что «Торино» может сыграть в Минске и вторым составом, не должно оказать никакого влияния на прогноз. Класс команд совсем разный, что даже в девятером «Торино», наверняка, победит. Ставка на победу гостей с форой (-1,0) стоит в

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