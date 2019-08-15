Прогноз, ставки и коэффициенты Бней Иегуда — Нефтчи (15.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Бней Иегуда — Нефтчи (15.08.19)

Прогноз редакции на матч Бней-Иегуда — Нефтчи

Израильская “Бней Иегуда” как выглядела вещью в себе на момент первой встречи, так и осталась загадкой после нее. Вроде как счет матча в Баку позволяет ставить дополнительную гирьку на чашу весов команды Абуксиса. С другой стороны, фактора внезапности уже не будет, и подобный блиц-криг “Бней-Иегуде” навряд ли удастся повторить. Матчами с “Арсеналом” (пускай всего лишь тульским) бакинцы доказали, что пребывают в хорошей форме и являют собой нешуточную силу. Отчетный поединок представляется нам в целом равным, но все-таки с небольшим перевесом в пользу гостей.

Ориентировочные составы на матч Бней Иегуда — Нефтчи

“Бней Иегуда” (3-4-3): Зубас — Мори, Пниши, Фельшер — Мазор, Тамби, Соро, Рустом — Коэн, Жан, Гадир

Не сыграют:

“Нефтчи” (4-3-3): Агаев — Булудов, Станкович, Петров, Кривоцюк — Плателлас, Мустивар, Махмудов — Дарио, Аласкаров, Жозеф-Монроз

Не сыграют:

Прогноз на матч Бней Иегуда — Нефтчи

Итак, чем же объяснить два мяча от израильского клуба, поставившие крепкий “Нефтчи”, ни разу в двух матчах не пропустивший от представителя РФПЛ, на грань катастрофы? Конечно, можно говорить об определенной недооценке, но и не будем игнорировать достоинства “Бней-Иегуды”. На воротах у “золотых” крутой литовец Зубас, да и в поле есть достойные кадры — в частности, несколько игроков израильской сборной.

Если бы неделей ранее “Иегуда” дотерпела самую малось — быть ей однозначным фаворитом этой пары. Но Аласкаров сумел сравнять аж на 7-й компенсированной. к тому же учтем действительно огромное преимущество, которым “Нефтчи” владел всю игру. Забивать у “нефтяников” есть кому. а в защите итальянский тренер заставит быть построже. Наша ставка: гости с форой (0) за 2.06.

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Бней Иегуда — Нефтчи 15 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

«Бней Иегуда» попала в эту стадию турнира благодаря победе в Кубке Израиля. «Нефтчи» является серебряным призёром чемпионата Азербайджана. Команда прошла уже 2 стадии турнира, выиграв в них все 4 матча. Этот раунд клуб начал с ничьей. Победитель этого противостояния выйдет на победителя пары «Мальмё» — «Зриньски».

О матче

Небольшим фаворитом матча считаются хозяева. Поставить на их победу можно с кэфом порядка 2,1. Шансы гостей оцениваются котировкой в районе 3,1. Матч в Азербайджане команды завершили результативной ничьей (2:2). Независимо от счёта дальше пройдёт победитель ответной встречи. При ничейном результате (0:0 или 1:1) дальше отправятся хозяева. А вот если ничья будет крупной (3:3 и более), в следующую стадию отправится клуб из Баку. Три последних участия «Бней Иегуды» в ЛЕ заканчивались вылетом именно на этой стадии. Азербайджанцы последний раз играли в групповом этапе ЛЕ в сезоне 2012/13. Котировки на проход клуба из Тель-Авива составляют порядка 1,5. Проход гостей можно заиграть примерно за 2,7. 


Статистика для ставок

В 6 из 7 последних матчей «Бней Иегуды» в ЛЕ забивалось минимум 2 гола. У бакинского клуба статистика точно такая же. Коэффициент на то, что в этом матче будет забито хотя бы 2 мяча, располагается в районе 1,3.

В 3 из 4 последних игр в ЛЕ израильский клуб не забивал в 1-м тайме. «Нефтчи» не пропускал в стартовые 45 минут в 4 из 5 последних встреч в ЛЕ. В этой ситуации интересно смотрится пари на то, что хозяева не забьют в дебютной 45-минутке матча, за кэф около 1,9. 

«Бней Иегуда» закончит еврокомпанию «Нефтчи»?


В четверг, 15 августа, в ответном поединке третьего отборочного раунда Лиги Европы израильский клуб «Бней Иегуда» примет азербайджанский «Нефтчи». Начало матча — в 20:00 по мск. Прогноз на «Бней Иегуда» — «Нефтчи».


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«Золотые львы» за последние десять лет брали участие только в четырех еврокомпаниях, но более одного раунда они никогда не проходили.



Последний раз клуб из юга Тель-Авива играл в еврокубках в сезоне 2017/18. И тогда в розыгрыше Лиги Европы он сперва прошел словацкий «Тренчин» (2:0 и 1:1), но затем был выбит российским «Зенитом» (0:2 и 1:0).


«Нефтчи»



«Нефтяники» ничьей в первом поединке этих команд (2:2), прервали свое победное шествие, которое на тот момент состояло из пяти матчей.



Четыре из них пришлись на квалификацию Лиги Европы, где «Нефтчи» сперва в двух встречах разгромил молдавскую «Сперанцу» (6:0 и 3:0).



А в следующем раунде азербайджанцы испортили еврокубковый дебют тульскому «Арсеналу», дважды обыграв россиян: 1:0 — в гостях и 3:0 — дома.


Прогноз на «Бней Иегуда» — «Нефтчи» — «Нефтчи»



Израильтяне в Азербайджане вполне могли рассчитывать на победу в первом матче, но пропустили в самом конце. Теперь, как мы считаем, «Бней Иегуда» не допустит осечки и добудет нужный результат.

Прогноз на матч «Бней Иегуда» – «Нефтчи» (15.08.2019)

Футбол. Лига Европы УЕФА. Квалификация. 
«Бней Иегуда» (Израиль) – «Нефтчи» (Азербайджан). 
Петах-Тиква, 15.08.2019, «ХаМосхава», 20:00 (МСК). 
Ответный матч. Первый матч – 2:2.

Обидчик тульского «Арсенала» бакинский «Нефтчи» вырвал ничью на последних секундах первого матча с израильским «Бней Иегуда». Посмотрим, поможет ли этот гол азербайджанской команде в ответной встрече. Рассмотрим прогнозы и варианты ставок.

«Бней Иегуда»: команда близка к повторению личного рекорда

Футбольный клуб «Бней Иегуда» из Израиля не обладает ни серьёзными достижениями, ни известностью за пределами своей страны. Наивысшим результатом команды в еврокубках является выход в четвёртый квалификационный раунд Лиг Европы в 2009-м году. В случае прохода «Нефтчи» израильтяне повторят свой личный рекорд…

В отличии от своих соперников из Азербайджана «Бней Иегуда» стартовал в этом розыгрыше сразу с третьего раунда, так что противостояние с «Нефтчи» — первое в этой кампании для израильского клуба. На внутренней арене в новом сезоне «Бней Иегуда» провёл пока также только 1 матч – в игре за суперкубок Израиля команда уступила «Маккаби Тель-Авив» 0:1.

«Нефтчи»: на правильном пути

Бакинский «Нефтчи» с 2018-го года возглавляет итальянский специалист Роберто Бордин. У этого наставника большой опыт, он имеет в своей копилке, в частности, выход в групповой этап Лиги Европы с тираспольским «Шерифом». Теперь Бордин, вполне возможно, добьётся того же и с «Нефтчи».

Первый матч против «Бней Иегуда» сложился не очень удачно – ничья 2:2 для домашней игры не самый лучший результат. Однако, бакинцы уже успели в нынешней кампании доказать свою силу, не оставив камня на камне не только от молдавского «Милсами», но и от тульского «Арсенала»… Как насчёт прогноза и ставки на выход «Нефтчи» в следующий раунд?

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов 

Несмотря на не самый удачный первый поединок на своём стадионе, «Нефтчи» всё же остаётся фаворитом противостояния с «Бней Иегуда». Ставка на проход бакинцев в следующий раунд оценивается

Бней Иегуда

Сразу попрошу не слишком скептически относиться к израильскому клубу Бней Йегуда, который, возможно, отталкивает от себя своим непривычным для русского языка названием. Ведь эта команда далеко не новичок в еврокубковых турнирах, к примеру, устроившая в позапрошлом году настоящие проблемы питерскому Зениту тоже в квалификации Лиги Европы УЕФА. Сделав «зенитчиков» в Санкт-Петербурге со счётом 1:0, правда, проиграв перед этим дома 0:2…но тем не менее!

Вот и в нынешнем розыгрыше ЛЕ тель-авивский коллектив сразу же записали в аутсайдеры в двухраундовом противостоянии с азербайджанским Нефтчи. Но не тут то было, так как Бней Йегуда вообще ничем не уступил по игре неделю назад в Баку хозяевам стадиона, и более того — евреи обязаны были и вовсе побеждать…но в последний момент вмешался арбитр матча, добавивший аж 8 минут к основному времени. На исходе чего кавказцы и сумели уйти от поражения (ничья 2:2).

Нефтчи Баку

Что касается Нефтчи, то ему, видимо, не совсем пошла на пользу безоговорочная виктория в прошлом раунде отбора ЛЕ над российским Арсеналом из Тулы. После которой «нефтяники» расслабились, и поверив в себя чуть было не опростоволосились в вышеупомянутом первом спарринге с израильтянами.

Прогноз

На мой субъективный взгляд, и в ответном единоборстве Нефтчи не ждёт ничего хорошего, во всяком случае, гостям здесь должно быть очень затруднительно добиться чистой победы. Так как «золотые львы» уж точно сейчас не слабее азербайджанского вице-чемпиона!

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