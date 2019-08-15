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Прогноз и ставки Вулверхэмптон — Пюник (15.08.19)

Вулверхэмптон Уондерерс

«Волчата» наверняка действовали в первом матче, так сказать на перспективу, рассчитали что уже между первым, и вторым матчем с армянами, будет стоять поединок первого тура чемпионата страны, и что бы на ответный матч не отвлекаться сильно, «волки» уже все решили на армянской земле , основным составом вынесли кавказцев 4-0 ! Ну и теперь конечное же в приоритете у португальского специалиста будет удачный старт в АПЛ ! Старт у «волков» в чемпионате крайне сложный, в первом туре Лестер, во-втором МЮ. Так что, сейчас у «волков» ну однозначно никакой цели разгромить армян еще и на своем поле стоять не должно, победа на классе скромная, типа 2-0, 3-0, и все на этом !

Пюник

Армянские клубы очень удивляют в текущем еврокубковом сезоне ! Пюник, пробрался через два отборочных раунда, плюс привез в Армению команду из АПЛ, и пускай все закончилось разгромом, эта уже и так победа для армянского футбола ! Ну еще есть и Арарат,который так же, сражается в треть отборочном раунде !

Естественно в данном противостоянии все зависть от английского клуба, и Пюнику ничего не остается только как быть можно сказать сторонним зрителям происходящего… Но, я не думаю что, армянский коллектив ждет на английской поляне серьезные мучения. Пюнику можно сказать повезло в какой-то степени , что АПЛ взял свой старт, и сейчас «волкам» есть куда выплескивать смою мощь которая накопилась за межсезонье. Поэтому, однозначно у подопечных Александра Тарханова, есть все шансы уехать из англии с достаточно поднятой головой, а там может даже и забить получится, ничего фантастического в этом не вижу !

Прогноз

Пока до матча еще есть несколько дней, букмекеры предлагают очень аппетитные ставки ! За фору (+4,5) на армян, коэффициент 1.4 ! Очень неплохой коэффициент для такой ставки ! Так как я уже не раз повторял, что, никакой заинтересованности у «волков» в разгромной победе в данном матче нет !

Прогноз на

матч

«Вулверхэмптон» – «Пюник» 15 августа

«Волки» обеспечили себе путёвку в следующую стадию квалификации Лиги Европы, но сливать ответный матч они не будут. Команда поэтапно втягивается в сезон, используя матчи еврокубка для налаживания связей и экспериментов (не с дублирующим составом). По этой причине англичане отказались от полных предсезонных сборов, скатав два товарняка за лето: с «Ньюкаслом» (4:0) и «Сити» (1:0).

Тактика себя оправдала. «Волки» начали сезон с ничьей с «Лестером» (0:0), но были ближе к победе, поставив всё на контратаки. Так же было и в первой встрече с «Пюником», не ожидавшим, что «Вулвс» откажутся от инициативы.

Wolves vs FC Pyunik Preview: Where to Watch, Live Stream, Kick Off Time & Team News pic.twitter.com/VdXLl34vqf — Lantan Sport (@Lantansport) August 13, 2019

Не возьмёт он её и в ответной игре, вынудив соперника идти вперёд большими силами, но не подпустив его к воротам. За первый матч «Пюник» нанёс два удара в створ, пульнув издали. Напоминало это больше отчаяние, а не логическое завершение атаки. Не стоит ожидать голов от гостей и в ответном матче: их нападение способно на локальные победы, как в местном чемпионате, но недееспособна на европейском уровне.

Прогноз

«Вулверхэмптон» обкатает новую модель игры, прибегнув к небольшой ротации после матча Премьер-Лиги, но свою победу заберёт, не позволив «Пюнику» подойти к своим воротам, оставив неизменной линию защиты. Она остаётся неизменной во всех последних матчах клуба.

Прогноз: обе забьют – нет за 1,68 в БК «Леон».

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«Вулверхэмптон» снова не пропустит?

15 августа на «Молинью» местный «Вулверхэмптон» примет «Пюник» в рамках ответной игры полуфинального раунда квалификации Лиги Европы УЕФА. Начало в 21:45 по мск. Результат первой встречи 4:0 в пользу хозяев. Прогноз на



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Последний свой матч «Вулверхэмптон» провел в рамках первого тура Премьер-лиги, где встречался на выезде с «Лестером». Там была зафиксирована нулевая ничья и в целом поединок для «Вулвс» выдался не таким уж и простым.







«Пюник»



«Пюник» в катастрофическом положении. Такой соперник вряд ли даст забить больше 4 мячей у себя дома, учитывая, что он пропускает чаще всего только 1 или 2 гола. Так что, скорее всего, для армянского клуба Лига Европы завершится после этого выезда.









Стоит отметить, что команда не смогла выиграть в двух последних встречах ЛЕ — 0:0 с «Яблонцом» и 0:4 с «Вулверхэмптоном».





Перед выездом в Англию «Пюник» ездил в гости к «Урарту» в рамках чемпионата Армении, где выиграл со счетом 0:3.









Два выезда подряд могут сказаться на физическом состоянии гостей, а в Британию путь не близкий. Так что вопрос заключается в том, в каких кондициях предстанут гости в следующем игре.







Прогноз



Коэффициенты на победу обеих команд вот такие: 1.04 на первую и 29.0 на вторую. На ничью дают 16.5. Цифры на проход отсутствуют.





Непонятно, какую тактику возьмут за основу игроки «Пюника». Либо же они пойдут вперед, либо же постараются отыграть дисциплинировано в обороне, периодически проводя атаки.









Санту вряд ли выпустит полурезервный состав. Просто он даст поиграть игрокам запаса, но там тоже собраны неплохие футболисты. Так что особо качество игры «Вулверхэмптона» во втором матче не должно поменяться, тем более дома.





У «волков» есть все шансы повторить успех прошлой встречи — победить и не пропустить. Коэффициент составляет 1.80.





Вулверхэмптон — Пюник 15.08.2019

Вулверхэмптон — Пюник 15.08.2019

13.08.2019 39 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на ответный матч полуфинала квалификации Лиги Европы, в котором между собой сыграют Английский Вулверхэмптон и Армянский Пюник. Эта встреча пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью» в предстоящий четверг. Начало матча назначено на 21:45 по московскому времени.

П1 (1.06) Х (15.00) П2 (27.00) Вулверхэмптон Пюник Лига Европы. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Ответный матч. «Молинью». Вулверхэмптон. 15.08.2019 21:45



Ориентировочные составы на матч Вулверхэмптон — Пюник

Вулверхэмптон : Патрисиу; Боли, Коади, Беннетт; Джонни, Моутинью, Невеш, Дендокер, Траоре; Жота, Хименес. Пюник : Драгоевич; Станков, Жестоков, Марку, Манучарян; Шевчук, Варданян, Мкртчян, Едигарян, Ефимов; Миранян.



История личных встреч

История личных встреч между Вулверхэмптоном и Пюником насчитывает только один поединок. В прошлый четверг Англичане без проблем обыграли данного соперника со счетом 4:0.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Первая встреча этих команд, судя по статистике, была примерно равной. Однако, Англичане проявили свой опыт и мастерство, что помогло им отправить четыре безответных мяча в ворота Пюника. Армянская команда могла лишь беззубо огрызаться. Хотя, вряд ли кто-то видел хоть какие-то шансы Пюника в противостоянии с таким оппонентом. Разница в классе между этими соперниками колоссальная.

Вряд ли и ответная встреча будет хоть чем-то отличаться от предыдущей. С той лишь разницей, что «волки» теперь не позволят Пюнику владеть мячом больше себя. Игроки Вулверхэмптона подошли к старту сезона в неплохой форме и предстоящая встреча является хорошим поводом лишний раз проявить себя. К тому же, состав «волков» будет ротирован и молодёжь просто обязана показать высокий класс перед своими болельщиками.

Прогноз: Мы снова ждем уверенной победы Англичан. Разгром неизбежен.

Интересные факты перед матчем

Вулверхэмптон пропустил только 1 мяч за 6 предыдущих поединков. Последний раз Пюник проигрывал на выезде ровно год тому назад.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Вулверхэмптон — Пюник, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Вулверхэмптон — Пюник Ставка: Победа Вулверхэмптона с форой (-3) Коэфф: 1.58 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Вулверхэмптон — Пюник Ставка: Обе забьют — нет (ОЗ — нет) Коэфф: 1.69 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Прогноз редакции на матч Вулверхэмптон — Пюник

Многие эксперты прогнозируют, что в этом сезоне “Вулверхэмптон” составит конкуренцию клубам из ТОП-6 в Английской Премьер-лиге. И “волки” начали сезон так, как будто хотят подтвердить слова аналитиков. В квалификации Лиге Европы был разгромлен “Пюник” со счетом 4:0, а в только что наступившем году в чемпионате пришлось поделить очки с “Лестером”. Весьма неплохие результаты для старта, если учитывать, что по ходу календаря команда должна набирать обороты. Тем более, проход в следующий раунд отборочного этапа в еврокубках уже обеспечен.

Ориентировочные составы на матч Вулверхэмптон — Пюник:

“Вулверхэмптон” (3-5-2): Патрисиу — Боли, Коди, Беннетт — Джонни, Моутинью, Невеш, Дендокер, Дохерти — Жота, Хименес

Не сыграют: —

“Пюник” (4-3-3): Драгожевич — Манучарян, Марку, Жестоков, Станков — Симонян, Махмудов, Мкртчян — Шевчук, Миранян, Ефимов

Не сыграют: Карташян

Прогноз на матч Вулверхэмптон — Пюник:

Такой исход был очевиден изначально, ведь по сравнению с остальными клубами в квалификации Лиги Европы, “Вулверхэмптону” просто нет равных. Как бы нам не было жалко Александра Тарханова, но российскому специалисту придется покинуть еврокубки. Примечательно, что уже второму тренеру из России не может покориться выход в групповой этап. Первую попытку совершил Андрей Талалаев, но также не смог пройти дальше третьего раунда. Думаем, что армянский коллектив не сможет даже отличиться. Ставим на Ф1(-3,5) с коэффициентом 2,0

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