«Волчата» наверняка действовали в первом матче, так сказать на перспективу, рассчитали что уже между первым, и вторым матчем с армянами, будет стоять поединок первого тура чемпионата страны, и что бы на ответный матч не отвлекаться сильно, «волки» уже все решили на армянской земле , основным составом вынесли кавказцев 4-0 ! Ну и теперь конечное же в приоритете у португальского специалиста будет удачный старт в АПЛ ! Старт у «волков» в чемпионате крайне сложный, в первом туре Лестер, во-втором МЮ. Так что, сейчас у «волков» ну однозначно никакой цели разгромить армян еще и на своем поле стоять не должно, победа на классе скромная, типа 2-0, 3-0, и все на этом !

Армянские клубы очень удивляют в текущем еврокубковом сезоне ! Пюник, пробрался через два отборочных раунда, плюс привез в Армению команду из АПЛ, и пускай все закончилось разгромом, эта уже и так победа для армянского футбола ! Ну еще есть и Арарат,который так же, сражается в треть отборочном раунде !

Естественно в данном противостоянии все зависть от английского клуба, и Пюнику ничего не остается только как быть можно сказать сторонним зрителям происходящего… Но, я не думаю что, армянский коллектив ждет на английской поляне серьезные мучения. Пюнику можно сказать повезло в какой-то степени , что АПЛ взял свой старт, и сейчас «волкам» есть куда выплескивать смою мощь которая накопилась за межсезонье. Поэтому, однозначно у подопечных Александра Тарханова, есть все шансы уехать из англии с достаточно поднятой головой, а там может даже и забить получится, ничего фантастического в этом не вижу !

Пока до матча еще есть несколько дней, букмекеры предлагают очень аппетитные ставки ! За фору (+4,5) на армян, коэффициент 1.4 ! Очень неплохой коэффициент для такой ставки ! Так как я уже не раз повторял, что, никакой заинтересованности у «волков» в разгромной победе в данном матче нет !

«Волки» обеспечили себе путёвку в следующую стадию квалификации Лиги Европы, но сливать ответный матч они не будут. Команда поэтапно втягивается в сезон, используя матчи еврокубка для налаживания связей и экспериментов (не с дублирующим составом). По этой причине англичане отказались от полных предсезонных сборов, скатав два товарняка за лето: с «Ньюкаслом» (4:0) и «Сити» (1:0).

Тактика себя оправдала. «Волки» начали сезон с ничьей с «Лестером» (0:0), но были ближе к победе, поставив всё на контратаки. Так же было и в первой встрече с «Пюником», не ожидавшим, что «Вулвс» откажутся от инициативы.

Wolves vs FC Pyunik Preview: Where to Watch, Live Stream, Kick Off Time & Team News pic.twitter.com/VdXLl34vqf

— Lantan Sport (@Lantansport) August 13, 2019