Прогноз и ставки Рейнджерс — Мидтьюлланн (15.08.19)

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Прогноз и ставки Рейнджерс — Мидтьюлланн (15.08.19)

Помешают ли датские «волки» команде Джеррарда выйти в раунд плей-офф ЛЕ?


В рамках ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Европы шотландский «Рейнджерс» примет на своем поле датский «Мидтьюлланн». Матч состоится в Глазго на арене «Айброкс». Старт встречи намечен на 21:45 по мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Мидтьюлланн».

«Рейнджерс»



В первом раунде квалификации Лиги Европы подопечные Стивена Джеррарда встречались с гибралтарским «Сент-Джозефсом», победив на выезде 4:0, а дома разгромив соперника со счетом 6:0.


Во втором раунде отбора шотландская команда встречалась с люксембургсим клубом «Прогрес Нидеркорн» — 2:0 дома и нулевая мировая на выезде.



Все прогнозы на Лигу Европы


После выезда в Люксембург, «светло-синие» стартовали в шотландской Премьер-лиге, победив в первом туре на выезде «Килмарнок» со счетом 1:2.


Первый матч с «Мидтьюлланном» завершился гостевой победой со счетом 4:2, после чего в матче чемпионата Шотландии «Рейнджерс» дома разгромили «Хиберниан» со счетом 6:1.



В чемпионат «Рейнджер» с 6 очками идет на втором месте, после «Селтика». Разница мячей 8-2, 3 гола забил Джермейн Дефо, еще 2 Альфредо Морелос.


В заявке на матч у гостей будет недоставать Грэм Дорранса и Джейми Мерфи.


«Мидтьюлланн»



Сезон для датского клуба начался еще в середине июля — «волки» мощно стартовали во внутреннем чемпионате, одержав четыре победы в четырех турах.



«Мидтьюлланн» начал с домашних побед над «Эсбьергом» (1:0) и «Норшелланном» (2:1), затем на выезде победил «Орхус» (1:0) и, вернувшись домой, одолел «Ольборг» (1:0).


В первом матче с «Рейнджерс» датчане пропустили три гола в конце первого и начале второго тайма, сумели отквитать два мяча, но пропустили четвертый.


Календарь и таблица Лиги Европы


В последнем матче «Мидтьюлланн» на выезде победил «Хорсенс» (2:0) и с 15 очками идет вторым в чемпионате Дании. Разница мячей 7-1, три гола забил бразилец Эвандер.


Прогноз



На победу «Рейнджерс» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,70, на ничейный результат — 3,5, а на успех «Мидтьюлланна» — 4,60.



В первом матча датский клуб не сломался даже после трех пропущенных мячей и почти отыгрался. Тем не менее, прогнозируем, что на своем поле «Рейнджерс» не проиграет и выйдет в раунд плей-офф.



Последние матчи «Рейнджерс» вышли результативными. Датчанам надо забивать, чтобы иметь какие-то шансы на проход. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,65 и «Обе забьют» за 1,65.

Рейнджерс — Мидтьюлланн 15 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит участие в 4-м квалификационном раунде Лиги и сыграет с победителем пары «Легия» — «Атромитос», а проигравший завершит своё выступление в еврокубках.

 

О матче

Первая встреча этой пары закончилась выездной победой «Рейнджерса» со счетом 4:2. «Мидтьюлланну» для попадания в следующий этап теперь необходима победа с преимуществом в 3 мяча или больше. Также команду устроит победа с разницей в 2 гола, но со счетом не менее чем 5:3. Шотландцы подходят к матчу в статусе фаворита – коэффициент на победу хозяев около 1,9. Вероятность успеха гостей оценивается котировкой в районе 3,9.

 

Статистика для ставок

В 4 из 5 последних матчах в ЛЕ «Рейнджерс» забивал своим соперникам минимум 2 мяча. Пари на такую же результативность шотландцев и в предстоящем поединке можно взять за примерные 1,7.

 

В тех же 4 из 5 встречах в ЛЕ футболисты шотландского клуба становились авторами первого гола в матче. Вероятность того, что в ближайшей встрече «Рейнджерс» откроет счет, оценивается букмекерами коэффициентом около 1,7.

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