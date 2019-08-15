Прогноз редакции на матч Абердин — Риека

Прогноз и ставки Абердин — Риека (15.08.19)

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Прогноз и ставки Абердин — Риека (15.08.19)

Абердин — Риека. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

Абердин — Риека. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)
Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Абердин — Риека состоится в четверг 15 августа в 21:45 (МСК) на стадионе Питтодри. В этой игре букмекеры чуть более высоко оценили шансы Абердина. В прошлый четверг он проиграл Риеке со счетом 0:2 и пройти в следующий раунд Лиги Европы ему будет очень непросто — нужна крупная победа у себя дома. Кстати, в отборочном плей-офф победитель этого противостояния сыграет с Гентом или кипрским АЕК.

В воскресенье Абердин потерпел еще одно поражение — в чемпионате Шотландии от Сент-Миррена со счетом 0:1. В начале сезона он провел пять кряду матчей без единого проигрыша, одержав четыре победы, а сейчас впервые с мая 2016 года может проиграть в трех официальных встречах подряд. В Лиге Европы Абердин уступил всего три раза за 15 последних встреч при семи победах и пяти ничейных результатах. При этом сейчас продолжается его домашняя беспроигрышная полоса, насчитывающая уже 11 матчей — пять побед и шесть ничейных результатов. Всего в одном матче на данном отрезке Абердин пропустил больше одного мяча.

Риека в выходные проиграла в чемпионате Хорватии Горице со счетом 0:2. В результате прервалась ее четырехматчевая победная серия. В Лиге Европы она одержала всего три победы за 14 последних матчей при пяти ничейных результатах и шести поражениях. А на выезде Риека выиграла лишь раз за девять последних поединков, по четыре раза проиграв и сыграв вничью. В четырех матчах на данном отрезке она не забивала ни одного гола. На фоне такой статистики специалисты сайта ставят на то, что Риека проиграет и предстоящий матч против Абердина и при этом не забьет ни одного мяча. Не исключено, что в этом противостоянии для определения итогового победителя потребуется дополнительное время.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Абердин — Риека:

Победа Абердина — 2.56, ничья — 3.22, победа Риеки — 2.64.

Абердин — Риека. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 15 августа):

Победа Абердина; Абердин не пропустит. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). Высоко котируется победа одной из команд со счетом 1:0 (коэффициент 8.50). Ставки на то, что Абердин не пропустит, принимаются с котировкой 3.46.

Прогноз редакции на матч Абердин — Риека

Похоже, что после пейзажей Грузии и Финляндии просторы Хорватии так очаровали игроков «Абердина», что те все 90 минут игры не могли понять, где ворота соперника. Первая игра прошла при тотальном преимуществе «Риеки» и гости должны быть счастливы, что проиграли всего 0:2.

У гордых шотландцев есть шанс на реванш, но сделать это будет очень сложно. Одних родных трибун и огромного желания тут мало. «Риека» играет быстро, технично и сбалансировано. Хозяйские «бей-беги» тут не катят.

Ориентировочные составы на матч Абердин — Риека:

«Абердин» (4-2-3-1): Крми – Логан, Консидини, Макена, Лоу – Фергюсон, Болл – Уилсон, Шинни, Макленон — Косгроу

Не сыграют:

«Риека» (4-4-2): Пршкало – Халилович, Липница, Квржич, Лончар – Пунчич, Зупарич, Мурвич, Павичич – Томечак, Чолак

Не сыграют:

Прогноз на матч Абердин — Риека:

Задача «Абердина» на этот матч предельно проста – выйти и умереть на поле. Для шотландских клубов это вполне обычная история. Родные фанаты простят все, кроме безразличия. В противном случае, игроки поедут домой на такси, потому что их машины сожгут через пять минут после матча.

«Риека» имеет приличный задел после первой игры, но прижиматься и играть на отбой против горячих шотландцев – это путь в бездну. Гости в первой игре показали, что здорово умеют атаковать и наверняка постараются осадить хозяев своим контролем. В их составе полно техничных и обученных игроков, которые не должны теряться под прессингом. Наш прогноз на этот матч – обе забьют за 1,9.

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Абердин — Риека 15 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит участие в 4-м квалификационном раунде Лиги и сыграет с победителем пары АЕК Ларнака — «Гент», а проигравший завершит своё выступление в еврокубках.

 

О матче

В первой игре этой пары сильнее оказалась «Риека», которая на своем поле обыграла своего соперника со счетом 2:0. Чтобы попасть в следующий раунд ЛЕ «Абердину» нужна победа в ответной встрече с преимуществом в 3 гола и более. Повторение результата первой игры в пользу шотландцев, переведет игру в дополнительное время. Вероятность успеха хозяев букмекеры оценивают коэффициентом около 2,4. А котировки на победу гостей находятся в районе 3.

 

Статистика для ставок

В 3 из 4 предыдущих домашних матчах в ЛЕ «Абердин» забивал своим соперникам минимум 2 мяча. Очень возможно повторение такой результативности команды и в ближайшей встрече, а коэффициент на это пари около 2,2.

 

Кроме того, в 5 последних домашних встречах в ЛЕ футболисты шотландского клуба становились авторами первого гола в матче. Вероятность того, что и в этой игре «Абердин» откроет счет, оценивается букмекерами котировкой в районе 1,9.

«Абердин» — «Риека». Прогноз на матч 15 августа. Лига Европы УЕФА

Мой прогноз

В Хорватии «Абердин» проиграл «Риеке», но сумеют ли шотландцы 15 августа отыграть у соперника два гола – вероятность камбэка мы рассмотрели в прогнозе. Ждать ли сенсации?
Абердин

«Абердин» до последнего матча не имел проблем в квалификации Лиги Европы – команда Дерека Макиннеса уверенно прошла РоПС и «Сахчере». Однако, в первом матче с «Риекой» оправдать прогнозы болельщиков «красные» не смогли – поражение 0:2 значительно усложнило задачу по выходу в следующий раунд турнира.

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