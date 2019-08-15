Прогноз редакции на матч Эспаньол — Люцерн

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«Эспаньол» — «Люцерн». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч

Эспаньол

Эспаньол на банальном классе легко расправился со швейцарским Люцерном в первом матче на выезде со счётом 3:0, и теперь может со спокойной совестью готовиться к старту испанской Примеры в ближайшие выходные. Где составленный календарь сразу же приготовил барселонцам далеко не самое простое испытание, ведь им предстоит сразиться с одним из грандов в лице команды Севилья.

В связи с чем, на мой взгляд, «попугаи» здесь не станут уж слишком форсировать события, продемонстрировав при этом свою уже излюбленную фирменную «деревянную» тактику. Которая называется: «сами не играем и соперникам не даём»…приведшая, кстати, Эспаньол на 7-ю итоговую строчку в турнирной таблице крайней Ла-Лиги.

Люцерн

Что касается Люцерна, то ему может помочь пройти в следующий круг сейчас только одно обстоятельство — это если швейцарцы каким-то образом смогут уговорить выйти здесь вместо себя на поле лютых врагов Эспаньола футболистов ФК Барселоны, да и то не факт…Ну а кроме шуток, спокойно заявляю, что вряд ли всё прекрасно понимающие гости тут станут серьёзно лезть на рожон, рискуя при этом получить ещё больше пробоин в собственных воротах, чем у себя на родине неделю назад.

Прогноз

Считаю, что всё в предстоящем матче закончится тихо, миролюбиво и бескровно в плане забитых голов, и Эспаньол с Люцерном разойдутся незаметно каждый в свою заслуженную сторону!

Эспаньол — Люцерн 15 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Оба клуба вступили в турнир с прошлой стадии. И «Эспаньол», и «Люцерн» выиграли оба матча предыдущего раунда. Победитель этого противостояния попадает на сильнейшего из пары «Заря» — ЦСКА София.

О матче

За 6 последних участий в ЛЕ «Люцерн» ни разу не добирался до группового этапа. Первая игра этих команд завершилась крупной победой испанцев (3:0). Для того чтобы пройти дальше клубу из Швейцарии нужно побеждать не меньше чем в 4 гола. Кроме того, подопечные Томаса Хэберли могут пройти в следующий раунд если выиграют с разницей в 3 мяча, но не меньше, чем 4:1.

Статистика для ставок

В 3 последних матчах испанцев в ЛЕ неизменно забивалось больше 2 голов. В 4 из 6 последних игр «Люцерна» в ЛЕ забивалось не менее 3 мячей. Котировки на то, что и в этом матче будет забито 3 гола или более составляют примерно 1,4.

За 3 последних матча в ЛЕ «Эспаньол» ни разу не выигрывал 1-й тайм больше чем в 1 мяч. В 4 последних играх в ЛЕ гости ни разу не проиграли стартовые 45 минут с разницей больше чем в 1 гол. При таких раскладах можно обратить внимание на пари «Люцерн с форой +1,5» в 1-м тайме. Коэффициент на эту ставку расположился в районе 1,4.

Задумается ли «Эспаньол» об экономии сил?

В четверг, 15 августа, «Эспаньол» на своем поле примет «Люцерн» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет на стадионе «Корнелья-Эль Прат», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на



Летом подопечные Давида Гальего в товарищеских матчах обыграли «Пераладу» (6:0) и «Ланс» (3:1), а также разошлись миром с «Шеффилд Уэнсдей» (2:2).





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В лазарете «Эспаньола» находятся Эстебан Гранеро, Давид Лопес и Пабло Пьятти.







«Люцерн»



Футболисты «Люцерна» во втором квалификационном раунде оказались сильнее фарерского «КИ Клаксвик» (1:0 и 1:0).





А вот в домашнем матче третьего раунда подопечные Томаса Хеберли не смогли достойно сыграть с «Эспаньолом» (0:3), пропустив от него три мяча.









В новом сезоне швейцарской Суперлиги «Люцерн» провел четыре матча, в которых одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения. На минувших выходных он проиграл «Туну» (0:2).





После травмы у «Люцерна» восстанавливается полузащитник Симон Гретер.







Прогноз



В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Эспаньола» — 1.24, победа «Люцерна» — 11.00, ничья — 6.40.





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Шансы швейцарского клуба пробиться в следующий раунд практически нулевые. Вряд ли кто-то всерьез полагает, что в Испании команда Томаса Хеберли чем-то удивит соперника и отыграет три пропущенных мяча.





Первый матч показал, что «Эспаньол» просто выше классом, поэтому у себя дома «попугаи», вероятно, тоже выиграют.









Однако мы сомневаемся, что подопечные Давида Гальего поставят задачу забить как можно больше голов, тем более что уже в конце недели их ждет тяжелая встреча с «Севильей» в Примере. Наш прогноз — «тотал голов меньше 3» за 2.00.









Еще один вариант — «победа хозяев и тотал меньше 3,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.10.





Эспаньол — Люцерн. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

Эспаньол — Люцерн. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Эспаньол — Люцерн состоится в четверг 15 августа в 22:00 (МСК) на стадионе Корнелья Эль Прат. В этой игре букмекеры ставят на крупную победу Эспаньола. В прошлый четверг он разгромил Люцерн со счетом 3:0 и такой результат фактически гарантирует каталонской команде попадание в отборочный плей-офф Лиги Европы. Кстати, там он сыграет с софийским ЦСКА или луганской Зарей. В этом сезоне Эспаньол провел три официальных матча и все выиграл, забивая больше двух голов. На предыдущей стадии Лиги Европы он без проблем разобрался с исландским Стьярананом — победа 4:0 дома и победа 3:1 на выезде. Клуб из Барселоны впервые играет в Лиге Европы. При этом с учетом матче в Кубке УЕФА его беспроигрышная серия составляет 18 матчей, если брать в расчет основное время — 14 побед и четыре ничьи. А у себя дома он выиграл восемь предыдущих матчей во втором по значимости Еврокубке с общим счетом 26:5.

Люцерн готовится к этой игре после домашнего поражения от Туна со счетом 0:2. Его проигрышная серия составляет теперь три матча и в них Люцерн не забил ни одного мяча. За пять последних поединков во всех турнирах он победил лишь раз и забил только один гол. Кстати, в этом сезоне ни в одном из семи матчей с участием Люцерна не забивали обе команды. В Лиге Европы он выиграл всего 4 из 15 матчей, проиграв восемь раз. А на выезде проиграл пять из семи матчей турнира, победив только в одном из них и забив в общей сложности два мяча. При такой статистике аналитики сайта прогнозируют поражение Люцерна в предстоящей игре против Эспаньола без забитых голов.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Эспаньол — Люцерн:

Победа Эспаньола — 1.12, ничья — 7.89, победа Люцерна — 18.34.

Эспаньол — Люцерн. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 15 августа):

Победа Эспаньола; Эспаньол не пропустит. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Эспаньола со счетом 3:0 или 2:0 (коэффициенты 4.80 и 5.00 соответственно). Поставить на то, что Эспаньол не пропустит, можно с котировкой 1.48.

Прогноз редакции на матч Эспаньол — Люцерн

Швейцарский “Люцерн” проведет свой последний матч в этом розыгрыше Лиги Европы этим вечером. Класс соперников слишком разный, но швейцарский клуб может гордиться, что хотя бы один раунд квалификации он в этом турнире прошел. После 4 сыгранных туров в национальном чемпионате в активе “Люцерна” всего лишь 4 набранных очка.

“Эспаньол” пока очень успешно представляет Испанию в Лиге Европы. Одержав во всех трех играх три победы. Чемпионат в Испанской Примере пока не стартовал, и хозяева поля вынуждены набирать форму в матчах с не самыми сильными соперниками по квалификации ЛЕ.

Ориентировочные составы на матч Эспаньол — Люцерн:

"Эспаньол" (4-4-2): Лопес – Педроса, Мелендо, Виктор, Гранеро – Дардер, Иглесиас, Лопес, Мармоль – Налдо, Феррейра

Не сыграют: —

“Люцерн” (4-3-3): Мюллер – Какабадзе, Кнезеивч, Циркович, Сидлер – Шнеувли, Вока, Шульц – Тиа, Демхазаж, Счурпф

Не сыграют: —

Прогноз на матч Эспаньол — Люцерн:

В минувшем туре чемпионата Швейцарии “Люцерн” на своем поле потерпел поражение от “Туна” — 0:2 и занимает пока в национальном первенстве скромное 7 место.

Первый матч между этими командами завершился уверенной гостевой победой “Эспаньола” со счетом 3:0. Так что никакой турнирной интриги ответный поединок между соперниками не представляет. “Эспаньол” сыграет в этом матче в эконом режиме. Силы испанскому клубу пригодятся для серьезных баталий на следующем этапе ЛЕ. Рискнем предположить, что команды сыграют в свое удовольствие и порадуют зрителей ярким искрометным футболом. Если уж у себя дома “Люцерн” получил в свои ворота от “Эспаньола” трешку, то в гостях его совсем не ждет ничего хорошего. Ждём снова голов. Ставим ТБ3. На Пари Матч на этот исход можно поставить с коэффициентом 1.67.

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