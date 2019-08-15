Прогноз, ставки и коэффициенты Хапоэль Беэр-Шева — Норрчепинг (15.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Хапоэль Беэр-Шева — Норрчепинг (15.08.19)

Хапоэль Беэр-Шева — Норрчепинг. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

Хапоэль Беэр-Шева — Норрчепинг. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)
Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Хапоэль Беэр-Шева — Норрчепинг состоится в четверг 15 августа в 20:30 (МСК) на стадионе Яков Тернер Тото. Первый матч этих команд победителя не выявил и завершился вничью при счете 1:1. При таком результате в ответной игре Хапоэлю достаточно не пропустить, а Норрчепингу нужно выигрывать с любым счетом, чтобы выйти в следующий раунд Лиги Европы. Кстати, в борьбе за выход в групповой турнир победителю этой пары будет противостоять Фейеноорд или тбилисское Динамо. При этом букмекеры отдают предпочтение Хапоэлю, оценив вероятность его победы в предстоящей игре чуть ниже 50%.

В этом сезоне Хапоэль провел шесть официальных матчей, по три раза победив и сыграв вничью. В Лиге Европы он не проигрывает в пяти последних поединках — две победы и три ничьи. Кстати, столько же побед он одержал за 15 матчей турнира перед этим при четырех ничейных результатах и девяти поражениях. На своем поле Хапоэль провел в Лиге Европы в общей сложности 12 матчей, по четыре раза победив, сыграв вничью и проиграв.

Норрчепинг в воскресенье принимал на своем поле Эльфсборг в чемпионате Швеции и победил со счетом 2:0, забив оба гола до перерыва. Он не проигрывает в семи последних официальных матчах, выиграв пять из них. В этих семи встречах Норрчепинг пропустил лишь два гола и пять раз оставлял собственные ворота в неприкосновенности. В Лиге Европы он проиграл только один из девяти матчей, выиграв семь раз. За эти девять встреч скандинавы пропустили только пять голов и пять раз не пропускали вовсе. На выезде они выиграли три из четырех матчей Лиги Европы и в каждом победном поединке оставляли собственные ворота в неприкосновенности. Эксперты сайта считают, что шансы Норрчепинга в этой игре недооценены и он не только не проиграет, но и может обыграть Хапоэль. В данном случае выгодной будет ставка на победу шведов с нулевой форой.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Хапоэль Беэр-Шева — Норрчепинг:

Победа Хапоэля — 2.21, ничья — 3.14, победа Норрчепинга — 3.22.

Хапоэль Беэр-Шева — Норрчепинг. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 15 августа):

Победа Норрчепинга с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). На втором месте по популярности победа Хапоэля 1:0 (коэффициент 7.00). Ставки на выигрыш Норрчепинга с форой (0) принимаются с котировкой 2.40.

«Хапоэль Беер-Шева» — «Норрчёпинг». Прогноз на матч 15 августа. Лига Европы УЕФА

Мой прогноз

В первом матче «Хапоэль» и «Норрчепинг» победителя не выявили, но кому будет суждено пройти дальше в ответной встрече 15 августа – мы дали ответ в прогнозе. Каким получится поединок?
Хапоэль Б-Ш

Для «Хапоэля» Лига Европы стартовала еще в начале июля – первым соперником его был албанский «Лячи». Удержав в гостях ничью 1:1, команда Барака Бахара выиграла дома 1:0, без проблем шагнув дальше. Следующим «верблюды» выбили «Кайрат», обыграв его со счетом 3:1 по сумме двух матчей.

Успешным для «Хапоэля» получился и поединок в Швеции – он оправдал прогнозы и удержал ничью 1:1, благодаря которой стал фаворитом пары.

Хапоэль Беэр-Шева — Норрчепинг 15 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит участие в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы и сыграет с победителем пары «Фейеноорд» – «Динамо» Тбилиси, а проигравший завершит своё выступление в еврокубках.

О матче

Первая игра, которая проходила в Швеции, завершилась результативной ничьёй (1:1). Этот результат вполне устраивает «Хапоэль» Беэр-Шева: в ответном поединке израильтянам нужна любая победа или же нулевая ничья. «Норрчепинг» нужна также победа, а ещё шведов устроит любая результативная ничья. При счёте 1:1 будет назначено дополнительное время. Коэффициенты на победу хозяев и победу гостей в предстоящей встрече примерно равны: они расположились в районе 1,7. Букмекеры немного больше склоняются к проходу «Хапоэля» Беэр-Шевы в следующий этап и предлагают поставить на это примерно за 1,8. Котировки на попадание «Норрчепинга» в 4-й отборочный раунд около 2.


Статистика для ставок

В 12 последних матчах в ЛЕ «Хапоэль» Беэр-Шева не выиграл 10 раз. «Норрчепинг» же не проигрывает в этом турнире в 8 из 9 последних матчей. Таким образом, логично поставить на непроигрыш шведской команды в предстоящей игре с примерным коэффициентом 1,5.

Шведы забивают в 9 матчах ЛЕ подряд. В 17 из 19 последних матчей в ЛЕ «Хапоэль» Беэр-Шева пропускал. В этой ситуации интересно смотрится ставка на гол гостей за коэффициент порядка 1,4.

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