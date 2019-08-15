«Трабзонспор» – «Спарта Прага». 15.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Прогноз Трабзонспор — Спарта Прага (15.08.19), ставки и коэффициенты

Нравится спорт? Хочется заниматься
любимым делом? Хочешь зарабатывать
на этом? Для вас открыт
лучший в рунете сервис бесплатных прогнозов получить бесплатно
неограниченный доступ

Не делайте ставки самостоятельно!

сверьтесь с мнением профессионалов

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесь

присоединиться
Мы не просим указывать платежные данные

Все действительно просто!

1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы

получить доступ

Прогноз от наших экспертов

Прогноз Трабзонспор — Спарта Прага (15.08.19), ставки и коэффициенты

Трабзонспор — Спарта Прага 15 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит участие в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы и сыграет с победителем пары «Университатя» — АЕК, а проигравший завершит своё выступление в еврокубках.

О матче

Первая игра данной пары прошла в Чехии и завершилась со счётом 2:2. Этот результат больше выгоден для турецкой команды, о чём свидетельствуют упавшие котировки на проход «Трабзонспора» в следующий этап: коэффициент на это событие в районе 1,5, против почти 3,4 на проход «Спарты» Прага. Подопечных Юнала Карамана в предстоящей встрече устроит любая победа, а также ничейные результаты 0:0 и 1:1. При счёте 2:2 будет назначено дополнительное время. «Спарте» же необходимо побеждать или играть вничью со счётом 3:3 или крупнее. Фаворитом ответного поединка является «Трабзонспор»: поставить на победу турецкой команды можно с примерным коэффициентом 1,9. Триумф «Спарты» в этой игре едва превышает коэффициент 4. 

Статистика для ставок

«Спарта» Прага не выиграла в 7 из 8 последних матчей в ЛЕ. Быть может турецкой команде удастся как минимум не проиграть в предстоящей встрече. Поставить на победу хозяев или ничью можно приблизительно за 1,2.

В 5 из 6 последних матчей «Спарты» Прага и «Трабзонспора» в ЛЕ было забито не более 3 голов. Вероятно, вторая встреча этой пары выдастся небогатой на голы. Котировки на «Тотал меньше 3» расположились в районе 1,5.

Трабзонспор — Спарта Прага 15.08.2019

Трабзонспор — Спарта Прага 15.08.2019

13.08.2019 48 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на ответный матч полуфинала квалификации Лиги Европы, в котором между собой сыграют Турецкий Трабзонспор и Пражская Спарта. Эта встреча пройдет в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш» в предстоящий четверг. Начало матча назначено на 20:30 по московскому времени.

П1 (1.80) Х (3.80) П2 (4.32) Трабзонспор Спарта Прага Лига Европы. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Ответный матч. «Шенол Гюнеш». Трабзон. 15.08.2019 20:30

Ориентировочные составы на матч Трабзонспор — Спарта Прага

Трабзонспор : Чакир; Ле, Хоссеини, Новак, Перейра; Оби Микел, Соса, Пармак, Омур, Авдижаж; Сёрлот. Спарта Прага : Нита; Ганушек, Коста, Стетина, Сачек; Крейчи, Канга, Травник, Плавшич, Гложек; Козак.

История личных встреч

История личных встреч между Трабзонспором и Спартой насчитывает только один поединок. В прошлый четверг команды разошлись миром со счетом 2:2.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

В первой встрече Пражская Спарта показала очень сильный футбол. Только за первый тайм Чешская команда нанесла 16 ударов по воротам Турков. И до 84-ой минуты встречи Спарта вела со счетом 2:0, не испытывая никаких проблем. Однако, на концовку Чехов не хватило, в то время, как Трабзонспор, наоборот, включился. Ничья 2:2 стала неожиданностью и явно не отражает того, что происходило на футбольном поле.

Тем не менее, Трабзонспор добился неплохого результата и теперь имеет чуть больше шансов на выход в следующий раунд. К тому же, стоит учитывать, что предстоящая встреча пройдет в Турции, где у гостевых команд часто случаются большие проблемы. Однако, Спарта является достаточно опытным еврокубковым бойцом и сможет все выдержать с гордо поднятой головой. Мы ждём, что эта встреча станет настоящим украшением полуфинального этапа квалификации.

Прогноз: Этот поединок станет весьма результативным. Оба клуба обязаны отличиться.

Интересные факты перед матчем

  1. Трабзонспор не проигрывает уже 16 матчей кряду.
  2. В четырех предыдущих поединках с участием Спарты было забито 18 мячей.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Трабзонспор — Спарта Прага, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Трабзонспор — Спарта Прага Ставка: Обе забьют (ОЗ) Коэфф: 1.73 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Трабзонспор — Спарта Прага Ставка: Тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5) Коэфф: 1.80 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

«Трабзонспор» – «Спарта Прага». 15.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Лига Европы УЕФА. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч
«Трабзонспор» – «Спарта Прага» (первый матч – 2:2)
Трабзон. Стадион: «Медикал Парк Арена». 15.08.2019. 20:30 (МСК)

«Спарта» упустила победу в 1-ой игре и в ответной игре чехам придется постараться, чтобы выйти в следующий раунд. Для этого «Спарта» должна сыграть в результативную ничью (3:3 и выше) или вовсе побеждать. Удастся ли «Спарте» сотворить мини-чудо или «Трабзонспор» закономерно выйдет в следующий раунд?

Форма «Трабзонспора»

Напомним вам, что «Трабзонспор», будучи фаворитом в домашней игре, не провел ни одного официального матча в этом сезоне, кроме матча со «Спартой». Все контрольные матчи «Трабзона» завершились вничью, в том числе некоторые результативно завершились (3:3 с «Хоффенхаймом», 2:2 с «Пармой»). Матч со «Спартой» не стал исключением из правил. Хотя по началу он складывался не в пользу гостей из Турции, так как «Трабзонспор» проигрывал со счетом 0:2. И в промежуток с 84-й по 89-ю минуту «Спарта» пропустила 2 мяча, тем самым подарив туркам шанс на интригу в ответной игре. Таким образом, «Трабзонспор» вытащил на характере очередной матч и стал фаворитом противостояния.

Форма «Спарты»

У «Спарты», в отличие от «Трабзона», чемпионат страны начался и постепенно набирает обороты. После 5 туров у «Спарты» 2 победы, 2 поражения и 1 ничья. Причем последнее поражение «Спарта» потерпела в эти выходные от «Млады Болеслав», за которую выступает российский легионер Николай Комличенко, со счетом 3:4, пропустив 4-й мяч на 93-й минуте. Это поражение точно не вселяет уверенность в подопечных Вацлава Йилека. Из-за этого поражения «Спарта» опустилась на 7-ую строчку в турнирной таблице. Что в матче с «Трабзонспором», что в матче с «Младой», «Спарта» упускала результат на последних минутах. Хотя в матче с «Трабзоном» «Спарта» нанесла 23 удара по воротам соперника (против 13 у гостей), из них 11 были в створ (против 4 на счету гостей). Поэтому проблемы «Спарты» кроются исключительно в недостатке концентрации и в самой психологии.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы

«Трабзонспор» находится на подъеме, в отличие от «Спарты». Плюс матч пройдет в Трабзоне. А как мы знаем, матчи в Турции это тот еще ад с точки зрения атмосферы, которую оказывают болельщики принимающей стороны. Поэтому хозяева видятся очевидным фаворитом, за победу которых БК

Прогноз редакции на матч Трабзонспор — Спарта Прага

В первой игре “Трабзонспор” и “Спарта” устроили феерию из забитых голов, отличившись по два раза. Тем самым, команды оставили всю интригу на ответную встречу. Это нам нравится! Но чехи не остановились и решили продолжить штурмовать ворота противника уже и во внутреннем первенстве. Сразу после матча в квалификации Лиги Европы клуб из Праги провел поединок против “Млады”, который проиграл со счетом 3:4. Как бы у подопечных Вацлава Йилека не пропали силы, а то совсем уж весело проводят время. 

Ориентировочные составы на матч Трабзонспор — Спарта:

“Трабзонспор” (4-5-1): Чакыр — Новак, Хоссейни, Туркмен, Перейра — Оби Микел, Кока, Квакаэме, Пармак, Омур — Экубан

Не сыграют: Онази, Севинч, Сари, Дарсан

“Прага” (4-5-1): Нита — Ханусек, Коста, Стетина, Сачек — Плавчик, Хасек, Канга, Крежчи, Травник — Теттех

Не сыграют: Дрчал, Грацияр, Хлозек, Панак, Пулькраб, Бен-Хаим, Виндхейм, Дочкал, Загустел, Кадлец, Фрыдек

Прогноз на матч Трабзонспор — Спарта:

Чемпионат в Турции еще не начался, поэтому “Трабзонспор” на выходных отдыхал. Но пойдет ли это на пользу турецкому клубу? Может, они наоборот в более сложном положении, чем игроки “Спарты”? Чехи уже вошли в сезон и набирают тонус, тогда как у хозяев еще все впереди. В любом случае, все сходится к тому, что у одних достаточно сил для атакующей игры, а у вторых уже набран ход и никакая разминка им не требуется. Все говорит о том, что в ответной встрече снова будет пробит “верх”. Ставим на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,75

Сделать ставку без риска
Повторить

Трабзонспор — Спарта Прага. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)

Трабзонспор — Спарта Прага. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (15.08.2019)
Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Трабзонспор — Спарта Прага состоится в четверг 15 августа в 20:30 (МСК) на стадионе Медикал Парк. В этой игре букмекеры считают фаворитом Трабзонспор, оценив вероятность его выигрыша чуть выше 50%. В Праге ему удалось сыграть вничью 2:2. Причем Трабзонспор уступал 0-2, но забил два мяча после 83-й и добился в целом положительного результата. Теперь для выхода в отборочный плей-офф Лиги Европы турецкому клубу достаточно сыграть вничью 0:0 или 1:1 на своем поле или победить с любым счетом. Кстати, победитель этого противостояния за выход в групповой турнир поборется с румынской Университатей или греческим АЕК.

Трабзонспор в этом сезоне кроме матча со Спартой официальных поединков не проводил. В Лиге Европы он выиграл 6 из 15 последних встреч, четыре раза сыграв вничью и пять раз проиграв. В то же время на своем поле ему удалось выиграть 8 из 15 предыдущих матчей при четырех ничейных исходах и трех поражениях. В восьми встречах на данном отрезке Трабзонспор забивал не менее двух голов. При этом семь из восьми побед были с разницей в два мяча.

Спарта в воскресенье проиграла в чемпионате Чехии Младе-Болеслав со счетом 3:4, пропустив решающий мяч на третьей компенсированной минуте. До этого она не проигрывала в четырех встречах кряду — две победы и две ничьи. В Лиге Европы ей удалось победить лишь раз за восемь последних матчей при двух ничейных результатах и пяти поражениях. Перед этим Спарта выиграла четыре кряду поединка в турнире. В гостях пражане уступали в четырех последних матчах Лиги Европы с общим счетом 1:10. А за восемь последних встреч вдали от дома они одержали только одну победу и проиграли шесть раз. В пяти из восьми этих матчей Спарта не забивала ни одного гола, а в шести матчах пропускала не менее двух мячей. На фоне такой статистики специалисты сайта ставят на то, что Спарта проиграет Трабзонспору с разницей более, чем в один гол.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Трабзонспор — Спарта Прага:

Победа Трабзонспора — 1.87, ничья — 3.42, победа Спарты — 3.96.

Трабзонспор — Спарта Прага. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 15 августа):

Победа Трабзонспора с форой (-1). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Трабзонспора со счетом 1:0 (коэффициент 8.00). Ставки на выигрыш хозяев поля с форой (-1) принимаются с котировкой 2.75.

Читайте также:

ФутболХоккейТеннис

Прогноз, ставки и коэффициенты Барти — Шарапова (14.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Александрова — Халеп (14.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Маннарино — Кукушкин (14.08.19)
Прогноз и ставки Штруфф — Циципас (14.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Атромитос — Легия (14.08.19)
«Викинг» — «Сарпсборг 08». 14.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Йокерит — СКА (14.08.19)
Прогноз и ставки Вулверхэмптон — Пюник (15.08.19)
Прогноз и ставки Порту — Краснодар (13.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Спартак Москва 2 — Текстильщик (14.08.19)
Прогноз Де Минаур — Опелка (14.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз и ставки Миннесота — Колорадо Рэпидс (15.08.19)
Прогноз и ставки Миннесота — Колорадо Рэпидс (15.08.19)
«Александрова» — «Халеп». 14.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз, ставки и коэффициенты Штруфф — Циципас (14.08.19)


Тысячи положительных отзывов! Десятки тысяч довольных посетителей ежедневно! 7 лет на рынке спортивного прогнозирования

Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.

Регистрируйтесь

И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОГНОЗАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ абсолютно бесплатно
Войти через Вконтакте

Самые частые вопросы

Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?
Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.
Во время регистрации нужно указывать платежные данные?
Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме
Зачем вам это?
Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)

Сми о нас

  • name
  • name
  • name