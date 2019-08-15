Прогноз, ставки и коэффициенты Айнтрахт — Вадуц (15.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Айнтрахт — Вадуц (15.08.19)

«Айнтрахт» – «Вадуц». 15.08.2019. Прогноз и ставки на матч.

Футбол. Лига Европы УЕФА. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч.
«Айнтрахт» – «Вадуц» (первый матч – 0:5)
Франкфурт. Стадион: «Коммерцбанк-Арена». 15.08.2019. 21:30 (МСК)

Несмотря на то, что немецкая Бундеслига еще не началась, «Айнтрахт» набрал нужные обороты и больше не спотыкается на ноунеймах. Расслабится ли «Айнтрахт» в ответной игре или все-таки хозяева снова проедутся катком по несчастному «Вадуцу»?

Форма «Айнтрахта»

«Айнтрахт» после неубедительного 2-го квалификационного раунда с эстонской «Флорой», который завершился со счетом 4:2 (2:1, 2:1), обрел себя, разгромив в гостях «Вадуц» со счетом 5:0. После этой игры «Айнтрахту» предстоял матч в кубке Германии против представителя 3-й немецкой лиги «Вальдхофа», с которым «Айнтрахт» еле справился, выдав веселые качели, завершившиеся со счетом 5:3. Стоит отметить, что не вся основа вышла на этот матч, отчего «Айнтрахт» столкнулся с проблемами уже к 11-й минуте, когда на табло горели 0:2 не в пользу представителя Бундеслиги. За оставшийся первый тайм «Айнтрахт» ликвидировал отставание, забив 2 мяча. Но второй тайм также вышел валидольным, так как «Айнтрахт» снова пропустил соперника вперед себя на 72-й минуте, но это было последнее, чем запомнился «Вальдхоф». После чего активизировался Анте Ребич, который забил в одиночку забил 3 безответных мяча, таким оформив хет-трик и выведя свой клуб в следующий раунд. Как вы могли заметить, беззаботности «Айнтрахту» не занимать.

Форма «Вадуца»

«Вадуц» не обладает достаточными ресурсами, чтобы успешно совмещать матчи в швейцарской Челлендж-лиге и Лиге Европы. После разгромного поражения от «Айнтрахта» последовало домашнее поражение от «Винтертура» со счетом 0:1. Таким образом «Вадуц» опустился на 8-е место (из 10) в турнирной таблице, имея 4 очка после 4 туров. Коллектив из Лихтенштейна вряд ли сподобится на что-то нереальное, но какой-то уровень достойного сопротивления вполне могут оказать, особенно если «Айнтрахт» выйдет отбывать номер, как в кубке Германии.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы

«Айнтрахт» является явным фаворитом встречи, что не мудрено, но «Айнтрахт» практически снял вопросы по выходу, а значит может начать готовиться к 1-му туру Бундеслиги против «Хоффенхайма». Поэтому Ади Хюттер может поберечь ряд ключевых игроков для более важных матчей в будущем, чем мы и предлагаем вам воспользоваться. БК

Айнтрахт — Вадуц 15 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

«Айнтрахт» занял 7-е место в чемпионате. Благодаря тому, что в финале Кубка Германии играли две команды, уже обеспечившие себе участие в еврокубках, клуб из Франкфурта попал во 2-й отборочный раунд ЛЕ, где прошёл эстонскую «Флору». «Вадуц» является обладателем Кубка страны. Клуб из Лихтенштейна мировой рекордсмен по количеству побед в национальном кубке (47 раз). Гости этой встречи прошли уже две стадии текущего турнира. Победитель этого противостояний в следующей стадии попадает на сильнейшего в паре «Страсбур» — «Локомотив» Пловдив.

 

О матче

Стоит заметить, что «Вадуц» впервые за последние 4 года добрался до этого раунда. Первый матч закончился крупным поражение команды (0:5). Для того, чтобы пройти дальше гости должны побеждать минимум в 6 мячей. Кроме того, подопечные Марио Фрика могут выйти в следующую стадию если выиграют с разницей в 5 голов, но не менее чем 6:1.

 

Статистика для ставок

В 5 из 6 последних матчей «Айнтрахта» в ЛЕ в стартовые 45 минут забивалось не больше 2 мячей. В 10 из 11 последних встреч «Вадуца» в ЛЕ до перерыва забивалось менее 3 мячей. Поставить на то, что и в этой игре в 1-м тайме будет забито не более 2 голов можно с коэффициентом в районе 1,4.

 

В 26 из 27 последних матчей в ЛЕ немцы забивали меньше 5 голов. За последние 35 игр в ЛЕ клуб из Лихтенштейна лишь раз пропустил больше 4 мячей. В этой ситуации интересно смотрится пари на то, что хозяева забьют меньше 5 раз с кэфом около 1,4.

«Айнтрахт Ф» — «Вадуц». Прогноз на матч 15 августа. Лига Европы УЕФА

Мой прогноз

«Айнтрахт» разгромил всухую «Вадуц» в гостях, но смогут ли гости ответить сопернику хотя бы одним голом 15 августа – мы оценили такой расклад в прогнозе. Как сыграют клубы?
Айнтрахт Фр

Для «Айнтрахта» прошлый сезон выдался довольно удачным – «орлы» остановились в шаге от финала Лиги Европы и выручили на продаже игроков этим летом очень солидные средства. В квалификации команда Ади Хюттераполностью оправдывает прогнозы – с общим счетом 4:2 была пройдена «Флора», пять безответных голов немцы отгрузили в гостях «Вадуцу».

Прогноз редакции на матч Айнтрахт — Вадуц

Когда боксер начинает драться с учеником начальных классов, то выглядит это настолько ужасно, что стыдно становится абсолютно всем. Этот матч примерно из той же серии. Если бы можно было просто написать сообщение перед игрой с предложением на условные 0:2, то «Вадуц» бы им воспользовался. А так снова придется терпеть унижение 90 минут. Остается лишь расслабиться и получать удовольствие, хотя зрелище это сомнительное.

Ориентировочные составы на матч Айнтрахт — Вадуц:

«Айнтрахт» (4-4-2): Видвальд – Да Коста, Туре, Хасебе, Ндика – Костич, Торро, Кор, Камада – Пасиенсиа, Йовелжич

Не сыграют:

«Вадуц» (3-5-2): Бушель – Сулунгез, Шмид, Коппель – Дорн, Кажич, Виессер, Антонияцци, Чичек – Щвицер, Суттер

Не сыграют:

Прогноз на матч Айнтрахт — Вадуц:

Так уж выходит, что современный футбол не терпит пощады. Пробился в Лигу Европы – играй. «Вадуц» и без того неплохо пошумел в прошлых стадиях, но тут жребий был дьявольски суров. В первом матче команда из Лихтенштейна получила (0:5). Но почему-то кажется, что «Айнтрахт» выдал далеко не максимум.

Сезон в Бундеслиге еще не стартовал. Болельщики наверняка очень соскучились по своей команде и захотят праздника. Игроки «Айнтрахта» не будут щадить гостей. Когда немцы кого-то жалели? Тренерский штаб попытается наиграть какие-то варианты, и они сработают. Гостей снова ждет натуральное футбольное изнасилование. Наш прогноз – победа «Айнтрахта» с форой (-3) за 1,9.

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Айнтрахт Франкфурт

Айнтрахт, конечно, продолжает удивлять своей настырностью в Лиге Европы УЕФА после относительно недавнего (в мае этого года) собственного очень обидного вылета из полуфинала этого же турнира. В связи с чем вполне резонно можно было предположить, что франкфуртцы не найдут в себе моральных сил через короткий промежуток времени начать всё с начала с самой первой отборочной стадии второго по значимости еврокубка. Но не тут то было, ведь немецкие «орлы» расцветают игровыми красками буквально с каждым новым продвижением по сетке турнира.

Что и с лихвой доказал Айнтрахт в первом матче двухэтапной тяжбы со швейцарско-лихтенштейнским клубом Вадуц, буквально уничтожив на выезде казалось бы не такого уж и простого оппонента, имеющего неплохой опыт в международных соревнованиях, с никак не отыгрывающимся счётом 5:0…После чего, естественно, ответка превращается в пустой звук, в которой, на мой взгляд, уже не будет забито много голов.

Всё дело в том, что буквально через пару дней после этой дуэли стартует новая германская Бундеслига, где Айнтрахту предстоит сразу два подряд не простых поединка с местными топ-клубами в лице Хоффенхайма и Лейпцига. В связи с чем наставник Айнтрахта выставляет здесь совсем уж эксперементальный состав, по вполне понятным причинам дав отдохнуть ведущим исполнителям.

Вадуц

Что касается Вадуца, то он фактически в прямом смысле побывал «в аду» у себя дома неделю назад, и теперь вряд ли станет сильно замахиваться на попытку хоть как-то реабилитироваться в ответке. Рискуя тем самым получить ещё более унизительное поражение в свой еврокубковый послужной список.

Прогноз

Кстати, Айнтрахт далеко не всегда устраивает результативные феерии в интернациональных встречах, к примеру, достаточно скромно переиграв в прошлом селекционном раунде ЛЕ эстонскую Флору (2:1, 2:1)…Жду и здесь относительно спокойного футбола и прохода ставки ТМ 4.5!

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